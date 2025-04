¿Escalar o reconocer la derrota? EEUU enfrenta el dilema de los hutíes en Yemen.

Por Jonathan Spyer

Los hutíes son la única fuerza alineada con Irán que ha dirigido sus ataques no solo contra Israel, sino también contra objetivos occidentales, incluyendo el transporte marítimo internacional.



Israel permanece firmemente focalizado en su campaña en Gaza y en el doble imperativo de “aumentar la presión sobre Hamás para que libere a los rehenes y poner fin a su poder de gobierno, tanto político como militar”, declaró el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general de brigada Effie Defrin, a los periodistas durante una visita a Gaza esta semana.

Las FDI aún tienen trabajo por hacer, pero, como declaró una fuente de las FDI a The Jerusalem Post, se ha producido un “declive en la capacidad de Hamás, aunque aún pueden sorprender”. En cuanto a la Brigada Rafah de Hamás, contra la cual las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) combaten actualmente en el Corredor Morag, entre Khan Yunis y la ciudad de Rafah, la fuente añadió: «Asumimos que el problema de los misiles ya ha quedado prácticamente atrás». Lo que queda es un combate cuerpo a cuerpo para eliminar a los combatientes restantes de la brigada, que probablemente suman entre 100 y 150 hombres.

Mientras que lo que alguna vez fue la formidable amenaza de misiles desde Gaza ha disminuido sustancialmente, los residentes de Haifa y la Galilea occidental recordaron el miércoles por la mañana que Gaza no es el único frente activo en el conflicto actual, cuando un misil balístico lanzado desde Yemen activó las sirenas de alerta temprano. No hubo heridos y el misil parece haber sido destruido por las defensas aéreas. La organización Ansar Allah (hutíes), que controla Sana, la capital yemení, y una gran parte del país, se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento. El escenario yemení es actualmente el más activo de todos los frentes abiertos tras las masacres perpetradas por Hamás el 7 de octubre por elementos alineados con Irán. Las maltrechas milicias aliadas de Irán en Líbano e Irak han optado por retirarse de la contienda. El régimen de Assad en Siria ha sido destruido. El propio Irán aún no ha respondido a los extensos contraataques de Israel tras el lanzamiento de misiles y drones contra Israel el pasado octubre. Hamás en Gaza se aferra a la cornisa, con sus capacidades gravemente reducidas.



El buque misilístico USS Carney de clase Arleigh Burke derrota una combinación de misiles y drones en el Mar Rojo el 19 de octubre de 2023 Foto: Armada de EE. UU. / Aaron Lau

Solo los hutíes, considerados anteriormente como un elemento secundario apenas relevante, siguen plenamente comprometidos, con gran capacidad y decididos a continuar la lucha. Son la única fuerza alineada con Irán que no ha sufrido graves reveses desde el lanzamiento de su campaña. También son el único miembro del eje proiraní que ha dirigido sus ataques no solo contra Israel, sino también contra objetivos occidentales.

Desde el colapso del alto el fuego en Gaza el 18 de marzo, la organización ha lanzado alrededor de 20 misiles balísticos contra Israel. Sin embargo, los ataques de los hutíes contra Israel son en gran medida simbólicos. La parte más sustancial de su esfuerzo, desde que comenzó en noviembre de 2023, no se ha dirigido contra objetivos israelíes, sino al transporte marítimo internacional a lo largo de la ruta del Mar Rojo/Golfo de Adén hacia el Canal de Suez. Antes de la guerra, el 15% del comercio marítimo mundial pasaba por esta ruta. Los ataques de los hutíes prácticamente lo han paralizado.

Ha pasado un año desde que un barco con bandera estadounidense pasó por el Canal de Suez. La Administración Trump, a diferencia de su preferencia por acuerdos para poner fin a los actos de agresión en otros lugares, parece decidida a obligar a los hutíes a poner fin a su campaña y parece dispuesta a respaldar las amenazas con la fuerza. Al comienzo de la ofensiva en marzo, Trump advirtió a los islamistas chiítas yemeníes que si no cesaban los ataques a los buques, “el infierno caerá sobre ustedes como nunca antes han visto”.

El jueves pasado, 80 personas murieron en una serie de ataques aéreos estadounidenses contra el puerto estratégico de Ras Isa, controlado por los hutíes, en la provincia de Hodeidah, y la capital yemení, Saná. Los ataques fueron los más intensos hasta la fecha en la campaña estadounidense de un mes contra objetivos hutíes.

EE. UU. está preocupado por la creciente influencia de los hutíes

La preocupación de Estados Unidos con respecto a los hutíes va más allá del contexto yemení inmediato. En los últimos seis meses, ha surgido evidencias de una creciente conexión entre Ansar Allah y la organización Al Shabaab en Somalia. Un informe de la ONU de febrero señaló que miembros de ambos movimientos se reunieron en Somalia en julio y septiembre de 2024.

Durante estas reuniones, según el informe, los hutíes se comprometieron a suministrar a Al Shabaab armamento y asistencia técnica, incluyendo drones y misiles tierra-aire. La posibilidad de que los hutíes utilicen la conexión con Al Shabab para propagar el caos y la influencia iraní a través del Mar Rojo y el Cuerno de África está aparentemente ayudando a concentrar la atención en Washington.

La campaña aérea estadounidense ha golpeado duramente a los hutíes. Sin embargo, sigue siendo cuestionable si la magnitud de los daños hasta ahora será suficiente para persuadir al movimiento islamista chií yemení de que cese sus ataques contra la navegación occidental y contra Israel.

En este caso, Estados Unidos se enfrenta a un dilema similar al que enfrentó Israel frente a Hamás en Gaza. En ambos casos, el enemigo islamista se muestra en gran medida indiferente ante las pérdidas de vidas entre su propia población, y es poco probable que se incline siquiera a cambiar de rumbo como resultado de las pérdidas de su propios efectivos o de su propio equipo.

En este punto, Estados Unidos se enfrenta a opciones con respecto a los hutíes similares a las que ha enfrentado Israel con respecto a Gaza: a saber, escalar la ofensiva o ceder en la práctica. O bien se debe tomar la decisión de destruir o debilitar severamente al enemigo, o bien se debe aceptar que los hutíes, si bien pueden participar en un intercambio de disparos de ojo por ojo en el que pagan el precio más alto, no pueden ser derrotados por el momento.

Es en este contexto que deben interpretarse los recientes informes sobre una posible ofensiva terrestre contra los hutíes por parte del gobierno yemení y sus tropas aliadas.

En las últimas dos semanas, han surgido informes que sugieren que dicha ofensiva podría ser inminente en los principales medios de comunicación estadounidenses y regionales. Un artículo publicado en The Wall Street Journal el 15 de abril señalaba que la idea de una acción terrestre surgió debido a la percepción, entre algunos elementos del gobierno oficial yemení, de que la campaña de bombardeos estadounidense había dañado gravemente la capacidad de los hutíes, creando una ventana de oportunidad.

Es probable que dicha ofensiva, de concretarse, se dirija contra la zona costera occidental de Yemen. El puerto de Hodeidah y sus alrededores son un punto crucial para la recepción de importaciones para los hutíes. La costa también es esencial para la continuación de la campaña hutí contra el transporte marítimo.

El apoyo aéreo estadounidense sería vital para cualquier campaña de este tipo. En el pasado, concretamente en 2015, las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tuvieron un desempeño deficiente y sin gran éxito contra los hutíes. En aquel momento, sin embargo, Estados Unidos se mostraba ambivalente respecto a la ofensiva y no estaba convencido del peligro de expansión iraní que representaban los avances hutíes. Esta vez, la situación será diferente, y es probable que Estados Unidos desempeñe un papel activo apoyando cualquier ofensiva de este tipo.

Es posible que las fuerzas asociadas al gobierno oficial yemení hayan observado el rápido éxito de Hay’at Tahrir al Sham en Siria, derivado en gran medida del debilitamiento previo por parte de Israel de la organización libanesa Hezbollah. Sin esto, Hezbollah casi con seguridad habría intervenido para salvar al régimen de Assad, posiblemente deteniendo el avance de HTS frente a Homs o Hama.

Aun así, debilitados o no por los bombardeos estadounidenses, los hutíes son una fuerza muy diferente del ejército hueco del régimen de Assad. Una ofensiva de este tipo, como acciones de este tipo, será una apuesta arriesgada.

Para Estados Unidos y sus aliados locales en Yemen, la disyuntiva ahora es aumentar la apuesta o capitular.

Fuente: The Jerusalem Post