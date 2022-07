Entrevista con Guido Nicolaievsky, abanderado argentino en las Macabeadas Mundiales 2022

11 julio, 2022

"Las medallas pasan, pero los momentos vividos quedan para siempre”, afirmó en diálogo con AURORA.

A pocas horas del debut en las Macabeadas Mundiales de Israel 2022, el capitán de la selección argentina de fútbol masculino Open Guido Nicolaievsky dialogó con AURORA.

Ante todo, Nicolaievsky tiene experiencia: “Yo arranqué en las Macabeadas en 2009 como juvenil, y luego como jugador de primera en 2013 y 2017”.

Al respecto del torneo, previo al viaje del domingo, el defensor central añadió: “Es otro tipo de competitividad desde los rivales, la preparación y la magnitud”. Y no solo eso, sino que será, por primera vez, abanderado de la delegación nacional: “El hecho de ser abanderado me tomó por sorpresa. No me lo esperaba y es una mezcla de sensaciones. Es una alegría y un lindo mimo: van a estar mi hermano y mi papá”.

Foto: gentileza Guido Nicolaievsky

Zurdo y también capitán de la primera del club Sosiego, Nicolaievsky sabe que esta competencia abrirá una nueva etapa. “Es mi última Macabeada, es un cierre con los que venimos hace varios años. Debutamos el jueves 14 contra México a las 8:30 de la mañana hora local. No lo tomo como una revancha por habernos ganado en los Juegos Panamericanos 2019”.

Más allá del fútbol en sí, Guido tuvo la suerte de visitar Israel en otra ocasión: “Además de jugar al fútbol, visité Israel una vez con mi esposa (Samu Cohen) por Bria. Conocimos muchos lugares que la Macabeada no te deja recorrer”.

A su vez, elogió a Tel Aviv: “Recorrer el centro de Tel Aviv y la playa tiene su encanto. Hacerlo con mi esposa y con amigos fue una experiencia excelente. Te sentís como en casa”.

Foto: gentileza Guido Nicolaievsky

“Las Macabeadas es como un Mundial por los 16 equipos, cuatro zonas y cuartos de final en adelante. El objetivo es salir primero del grupo. Por lo que sabemos, Chile es de lo más accesible del grupo y Alemania siempre es Alemania. Pero nuestro rival somos nosotros”, analiza.

Por otro lado, con respecto a si el gran evento deportivo se pueda hacer en otro país, el zaguero afirmó: “Me preguntaron si las Macabeadas Mundiales se pueden jugar en otro país que no sea Israel, ya que es la casa judía mundial de toda la colectividad. No lo veo que se haga en otro lado porque hace 50 años se hacen ahí y tienen todo preparado”.

Foto: gentileza Guido Nicolaievsky

Y amplió su concepto: “La religión limita la chance de celebrar los Juegos en países árabes, es una realidad. No sé si los organizadores lo pensaron o lo piensan a futuro. Por esto está bueno que, cada dos años, haya Macabeadas Europeas y Panamericanas”.

Sin la ambición por también disputar las Macabeadas Europeas, no se ve representando a otra nación: “No me veo jugar para otro país, hoy no barajo esa posibilidad. Representar a Argentina es distinto a todo”.

Foto: gentileza Guido Nicolaievsky

Retomando el tema de portar la bandera argentina en la ceremonia inaugural, Guido contó más detalles: “Mi familia sabía unos días antes que iba a ser abanderado. Pensar en ser escolta era algo más normal, pero no llevar la bandera argentina. No me hubiese gustado enterarme un día antes. Hay que tener aptitudes y actitudes para que te elijan como abanderado. Seguramente, hay que representar a un club de FACCMA y tener un comportamiento ejemplar”.

Por otra parte, el líder del plantel argentino no piensa que el ganar sea lo único: “Haber jugado las últimas dos Macabeadas me dio a entender que no siempre gana el mejor. Varios equipos pelean por la de oro y los detalles son importantes. El oro no es una obsesión ni presión, la preparación ya la hicimos”.

Foto: gentileza Guido Nicolaievsky

Y amplía su punto de vista: “Lo lindo de las Macabeadas es que siempre hay sorpresas, hay que jugar contra el que te toque. Hay países muy fuertes como Estados Unidos (bicampeón) y la sub-19 de Israel. Argentina está en el segundo pelotón con México, Inglaterra y Francia. Hay seis o siete equipos que van por el oro”.

Con amigos en la selección uruguaya, integrante de otro grupo, el campeón panamericano añadió: “La ilusión y el deseo de obtener la de oro siempre está, sino ni viajamos. Eso no quita todo el resto de lo que es el evento deportivo, uno tiene que disfrutar cada momento: avión, hotel, jugar a las cartas, pileta, entrenamiento, micro y partido. Las medallas pasan, pero los momentos vividos quedan para siempre”.

Por último, “Nicola” se refirió a la chance mudarse o no a Israel en algún momento, y se mostró muy seguro: “Nunca pensé en irme a vivir a Israel. Uno, diga lo que diga, la vida dispara para cualquier lado, no lo descarto totalmente. Si se da, lo analizaremos. Nunca lo pensé seriamente, pero lo hemos hablado”.