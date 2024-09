Entrevista realizada por David A. Rosenthal el 5 de septiembre con el Embajador de Ucrania en Israel

David A. Rosenthal: ¿Podría explicar la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo puede ayudar la comunidad internacional al pueblo y al gobierno ucranianos?

Honorable Embajador Yevgen Korniychuk: La guerra dura ya más de dos años y medio, durante los cuales no se ha producido ningún cambio perceptible en la actitud de los invasores rusos. Siguen intentando conquistar el mayor territorio posible en Ucrania, persiguiendo dos objetivos distintos. El objetivo inicial era conquistar Kiev y efectuar un cambio en la dirección del país. Cabe señalar que, al principio del conflicto, algunos observadores internacionales opinaban que Ucrania sería incapaz de resistir la embestida durante más de dos semanas.

Algunos comentaristas han postulado que el conflicto podría persistir durante varios meses. Cabe destacar que nuestra unidad lleva estacionada en la misma línea del frente aproximadamente dos años y medio. El segundo objetivo era desplazar del país al mayor número posible de civiles. Este objetivo se logró mediante el bombardeo regular de zonas urbanas y la utilización de un surtido de misiles, incluidas armas balísticas y otras de fabricación rusa, además de aviones no tripulados iraníes y misiles norcoreanos. Se ha informado de que Irán está suministrando nuevos cohetes a las fuerzas rusas, que podrían utilizarse para atacar infraestructuras civiles. Sin embargo, la resistencia del pueblo ucraniano es tal que no reconocerá la derrota. Es lamentable que el número de refugiados haya sido considerable.

Los que han emigrado a Europa. Las cifras en cuestión presentan variaciones considerables según la fuente consultada. Así, algunos han propuesto que la cifra es de 5 millones. Una hipótesis alternativa plantea una cifra de hasta 6,5 millones. Un cierto número de personas ha regresado a Ucrania, a pesar de haber residido en el extranjero durante periodos de tiempo variables, incluido un año o algo más. Además, un número considerable de desplazados internos se han trasladado desde regiones del este y el sur afectadas por el conflicto a regiones del oeste y el norte. Como ya se ha señalado, la ciudad de Lviv ha experimentado un notable aumento de población, con un número de residentes que casi se ha duplicado desde el inicio del conflicto. Esto se atribuye a la afluencia de empresas procedentes del este de Ucrania, en particular de Kharkiv. La población de la zona de Járkov, originaria de Donbás y Jerson, se ha trasladado a Lviv y al oeste de Ucrania.

Al hablar de estos incidentes, es lamentable constatar que los ciudadanos fueron sometidos anoche a nueve horas de sirenas en Kiev. Como consecuencia de estas circunstancias, mi hija ha experimentado considerables dificultades para despertarse y asistir a la escuela tras una noche tan agitada. Por lo tanto, es imperativo que se tomen medidas para neutralizar los misiles y los drones, prestando especial atención a los drones de fabricación iraní. Rusia fabrica ahora drones de diseño similar a los producidos por Irán, pero que utilizan la misma tecnología. A pesar de sus esfuerzos, los atacantes no lograron su objetivo de bombardear Kiev. Sin embargo, los componentes de los drones y misiles que sí lograron penetrar en el espacio aéreo tuvieron un impacto tangible en zonas residenciales, con restos que cayeron del cielo. Aún no está claro si hubo víctimas a consecuencia de este incidente. En este momento no se dispone de la información pertinente, pero es evidente que la noche anterior fue un desastre para Zaporizhzhia y Poltava, donde se cargó un cohete contra un instituto civil, donde estudiaban sus alumnos. Poltava está más cerca del este, por lo que está más cerca de la guerra.

En conclusión, se puede afirmar que 54 personas perdieron la vida en Poltava en ese momento. Por lo tanto, es muy lamentable que más de 200 personas resultaran heridas. Es curioso observar que Ucrania se encuentra actualmente en una buena situación en medio del conflicto en curso, en marcado contraste con el sentimiento predominante de que participar en una guerra es intrínsecamente perjudicial para el propio bienestar. Es de suma importancia que participemos en el combate de una manera que sea a la vez eficaz y ética, o que nos abstengamos por completo de participar en él. Es evidente que no tenemos otra alternativa que proceder como lo hemos hecho. Se trata de un conflicto existencial, comparable a la situación a la que se enfrenta Israel. La situación puede resumirse como una elección entre dos fuerzas opuestas. Por lo tanto, nos vemos obligados a considerar la opción de rendirnos y seguir una existencia pacífica, dada la amenaza inminente de violencia y reubicación forzosa que suponen los rusos. Un ejemplo de ello es la invasión soviética del este de Polonia y la posterior anexión de estos territorios, que pasaron a formar parte de la Unión Soviética en 1939. El resultado fue la ocupación de ocho Óblast o regiones de Ucrania occidental.

En consecuencia, la mayoría de la población civil que se oponía al régimen soviético fue deportada rápidamente a Siberia o a otras regiones rurales situadas al este de la URSS. Esto es ilustrativo de la forma en que Rusia ha tratado a los habitantes de los territorios ocupados. Los que sobreviven a los campos de filtración son enviados al ejército ruso para luchar contra los ucranianos. Uno podría ser perdonado por preguntar: Es probable que la mayoría de estas personas rechacen esta opción y, por tanto, se enfrenten a la deportación o al encarcelamiento. Por tanto, no nos queda otra alternativa que mantenernos firmes y defender nuestro país. Se han realizado avances significativos en la defensa antimisiles, en particular en la tecnología anti-drones. Estos avances han superado las capacidades disponibles al inicio del conflicto, permitiendo la neutralización de drones de inteligencia y de combate, incluido el de producción iraní: Shahed.

Aunque este dron es relativamente barato, es capaz de realizar una gran variedad de tareas. Es capaz de infligir daños considerables. Por este motivo, el dron ha sido detectado a una distancia considerable y posteriormente desactivado. Según los datos que he revisado esta mañana, el resultado alcanzó el 100% anoche. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a los niveles anteriores. Veinte drones pertenecientes al Estado Islámico fueron aliados por el ejército israelí, que previamente había sido atacado por Hezbollah y fuerzas proiraníes en Irak. Uno de estos drones impactó en un edificio sobre Tel Aviv, cerca de la embajada de Estados Unidos, hace poco más de un mes.

Un individuo resultó muerto y otro herido. Se puede afirmar con certeza que se trata de la misma arma. Por esta razón reitero continuamente a nuestros colegas israelíes que estamos en combate con el mismo adversario. Por lo tanto, Irán puede considerarse un enemigo común. Irán representa un enemigo común. Parece razonable concluir que Rusia es un enemigo común, dadas las pruebas de que han estado trabajando en estrecha colaboración.

Parece razonable plantear que se trata de una transferencia de tecnología, en particular de la que tiene mayores consecuencias para ellos, es decir, la tecnología nuclear. Esto parece convertir a Irán en una amenaza más significativa en cuanto a la probabilidad de que adquiera armas nucleares en un futuro próximo. Es evidente que Moscú está cursando invitaciones a todos los apoderados iraníes, que mantienen importantes interacciones con el propio Irán. Posteriormente, se han producido intercambios a nivel ministerial y visitas de los jefes del Consejo de Seguridad Nacional. Además, representantes de Hezbollah y Hamás también han visitado Irán. Además, el jefe del Estado palestino realizó recientemente una visita oficial que, desde nuestro punto de vista, representó un avance significativo. El día anterior, Mahmoud Abbas, líder de la autonomía palestina, había llegado a Moscú. Simultáneamente, las Naciones Unidas habían entregado grano de Ucrania a Ramala, ayudando así a los palestinos que se enfrentan a problemas económicos. La ayuda de Ucrania fue “debidamente reconocida”. Posteriormente, Abbas llegó a Moscú al día siguiente.

Es evidente que la situación actual puede definirse como un estado de conflicto. Es crucial reconocer que la causa subyacente de este conflicto es la misma, independientemente de que se manifieste en Israel o en Ucrania. En consecuencia, es imperativo reconocer la naturaleza interrelacionada de estos dos conflictos. Tengo curiosidad por conocer su opinión sobre este asunto.

D.A.R.: ¿Cree que Rusia tiene intenciones hostiles hacia Israel?

H.E.Y.K.: Rusia ha dejado claras sus intenciones hacia Israel. Rusia ha apoyado de forma demostrable a Hezbollah, que ha ayudado a las partes enfrentadas. ¿Qué otras medidas podrían adoptarse? ¿Deberían desplegar fuerzas militares? De hecho, fue este artículo el que provocó la apertura del puesto de control militar situado justo al otro lado de los Altos del Golán, a unos dos kilómetros del actual límite fronterizo. La pregunta entonces es: ¿qué otro recurso tienen a su disposición? Cabría preguntarse si lo óptimo sería que iniciaran ataques directos desde bases militares. Es evidente que son cómplices. Además, un análisis de la propaganda empleada por Hamás en Estados Unidos y Europa revela el uso de técnicas similares a las utilizadas por Rusia en la difusión de información sobre las acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza. Estas técnicas pretenden presentar al ejército israelí como especialmente brutal en su trato a los civiles palestinos. Es evidente que la cuestión palestina ha cobrado gran fuerza en las instituciones académicas de Estados Unidos y Europa, como demuestra la proliferación de discursos y manifestaciones propalestinos. Por el contrario, Ucrania destaca como una notable excepción en Europa, con una notable ausencia de este tipo de manifestaciones. Y ello a pesar del actual conflicto entre Israel y Hamás, que ha aumentado la visibilidad de la narrativa palestina.

D.A.R.: ¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre Ucrania e Israel? Es importante considerar la naturaleza de la alianza entre estos dos países y las implicaciones que ello tiene para ambos.

H.E.Y.K.: Sería beneficioso proporcionar más ayuda, dado que Israel no es miembro de la OTAN y se muestra reacio a proporcionar ayuda militar directa a Ucrania, que sería inestimable. Sin embargo, con los continuos desafíos en Gaza y a lo largo de la frontera libanesa, es comprensible que Israel esté priorizando la seguridad de su población sobre la provisión de los recursos necesarios a Ucrania. En consecuencia, Israel, un Estado relativamente pequeño con una superficie comparable a la de una de nuestras regiones, representa una sola región de las 26 que tenemos. Cabe suponer razonablemente que aunque Israel proporcionara a Ucrania todas las armas que necesita, esto no alteraría la situación sobre el terreno. Es de la máxima importancia que participemos en el intercambio de tecnologías.

Por ejemplo, podríamos compartir e intercambiar conocimientos con la parte israelí sobre cómo prevenir o neutralizar ataques con misiles o desactivar misiles y aviones no tripulados. Esto es de suma importancia para nosotros, dado que Rusia intentará perturbar nuestro sistema energético antes de la llegada del invierno. Por lo tanto, es de suma importancia para nosotros obtener tantas tecnologías como sea posible para superar con éxito este problema y garantizar el calor continuado de nuestro pueblo durante los meses de invierno. También merece la pena considerar si Rusia podría intentar invadir otros Estados miembros de la OTAN, como Polonia, el Báltico o Finlandia. Es importante recordar que Ucrania también fue un objetivo potencial a principios de los años noventa, cuando podría haberse incorporado a la OTAN y a la UE con relativa rapidez, al igual que los países bálticos. Sin embargo, en aquella época, el pueblo ucraniano era reacio a hacerlo, en gran parte debido a su dependencia del gas ruso barato y a la influencia de la propaganda rusa.

En la década de 1990, una minoría de ucranianos expresó su deseo de formar parte de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En consecuencia, Ucrania ya ha recibido una invitación para ingresar en la UE, y se ha iniciado el proceso de negociación de su adhesión a la OTAN. Los avances han sido algo más lentos de lo previsto. Es evidente que esto no es consecuencia de ninguna acción por nuestra parte. Se debe a la reticencia de la OTAN a admitir a un nuevo miembro que mantiene un conflicto armado con una superpotencia nuclear extranjera, a saber, Rusia. Sin embargo, nos estamos esforzando por convertirnos en miembro de la OTAN lo antes posible. No está claro si la totalidad del territorio ucraniano será liberado en un futuro inmediato o si el ingreso actual en la OTAN se limitará a los territorios bajo control del gobierno ucraniano. Se calcula que la proporción de territorio actualmente bajo control ruso es de aproximadamente el 27%, quedando el resto bajo administración ucraniana. Esta puede ser una vía potencial para la adhesión de Ucrania a la Alianza, supeditada a la voluntad de los Estados miembros de aceptar la inclusión por parte de Ucrania de los territorios bajo ocupación rusa temporal. Es importante señalar que no existe jurisdicción rusa dentro del territorio ucraniano.

D.A.R.: ¿Cómo valora la probabilidad de que Ucrania logre la victoria en el actual conflicto con Rusia?

H.E.Y.K.: Una vez más, el resultado depende del objetivo. ¿Qué es lo que se pretende conseguir? En este contexto, el término “ganar” se utiliza en el sentido de conseguir una victoria militar. El objetivo es lograr una victoria militar. Sería prudente que Ucrania solicitara toda la gama de armas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Parece probable que ya se haya logrado la victoria, sobre todo teniendo en cuenta los importantes territorios liberados en Kharkiv, así como Kherson.

Sin embargo, ha habido una escasez constante de municiones y misiles de precisión de largo alcance, así como de otros recursos esenciales para operaciones avanzadas y ofensivas. A pesar de las recientes mejoras, esta escasez persiste. A la luz de todo lo anterior, cabe concluir lo siguiente: Por lo tanto, es necesario que nuestros socios occidentales y nosotros mismos reconozcamos que no nos enfrentamos a un enemigo único. Además, tenemos los mismos socios en Estados Unidos y en la Unión Europea.

Por lo tanto, si su percepción se altera y pasa a ser la de permitir que Ucrania prevalezca, pero garantizando la provisión de todos los recursos necesarios para lograr la victoria sobre Rusia, esto sería motivo de preocupación debido a la percepción de la amenaza que suponen las capacidades nucleares rusas. Sin embargo, es posible que esta dinámica cambie en el futuro. No obstante, creo que nuestro mayor activo son las personas, no la tierra. Debemos considerar una serie de opciones, incluida la acción militar, al tiempo que proseguimos las negociaciones diplomáticas y políticas a nivel local. Nuestro objetivo debe ser salvar tantas vidas como sea posible.

D.A.R.: Con respecto a la participación de mercenarios, es pertinente preguntarse si el despliegue de mercenarios es una contribución valiosa al conflicto en Ucrania. A modo de ejemplo, se ha observado la participación en el conflicto de mercenarios procedentes de Colombia.

H.E.Y.K.: Hay una serie de individuos de otros países que están sirviendo como voluntarios en Ucrania. Sin embargo, esto forma parte de un panorama más amplio. Se trata de una situación sin precedentes, ya que la oportunidad de defenderse ya ha pasado. Por lo tanto, es imperativo que se tomen medidas más proactivas, ya que Ucrania se ha estado defendiendo en vano, mientras Rusia continúa su asalto. Es crucial atacar inmediatamente las bases rusas desde las que se está atacando a nuestro país. Este es un paso vital, ya que la mera defensa contra el bombardeo ruso es insuficiente.

Por lo tanto, es necesario neutralizar esta amenaza sobre el terreno. En esencia, el pueblo ruso debe vivir la guerra en su propio territorio, ya que sería injusto limitar el conflicto únicamente a Ucrania. Esto es especialmente importante para el pueblo ruso, que lo ve como una operación militar limitada con base fuera de Rusia. El avance de las fuerzas ucranianas sobre territorio ruso en Kursk, por ejemplo, provocó un cambio significativo en el panorama estratégico. Actualmente controlamos más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso en la región de Kursk, situada al norte de Ucrania y adyacente a la región de Sumy y Kharkiv. Esto permite a las fuerzas ucranianas entablar fuego directo con munición y artillería regulares, como mínimo. Por lo tanto, es importante demostrar que el conflicto podría desarrollarse en territorio ruso. Soy escéptico sobre la credibilidad de sus dirigentes.

D.A.R.: ¿Qué ha ocurrido en el seno del gobierno ucraniano, que ha experimentado una importante transformación?

H.E.Y.K.: Por ejemplo, algunas personas fueron transferidas del gobierno a la Oficina del Presidente. Es importante recordar que el partido político dirigido por Zelensky tiene una supermayoría en el Parlamento. Por eso no les preocupa. En esencia, no tiene una oposición activa, especialmente en tiempos de guerra. En consecuencia, actualmente prevalece un sentimiento de oposición a la elección propuesta, dado el estado de conflicto en curso.

En consecuencia, tiene libertad para cambiar el gobierno cuantas veces lo considere necesario. También cabe señalar que el Presidente en ejercicio cambió al Jefe de Gabinete hace unos meses. En consecuencia, el anterior Jefe de Gabinete, el Sr. Zaluzhnyi, se ha convertido en mi colega. Actualmente ejerce de embajador en Londres, y tuve el honor de entablar un diálogo con él hace dos semanas en la conferencia de embajadores en Ucrania.

Por tanto, cabe concluir que no se trata de un hecho especialmente anómalo. Aunque el gobierno ha sufrido frecuentes cambios, es notable que el mandato de los ministros que han permanecido en el cargo ha superado los cuatro o cinco años, lo que constituye un periodo relativamente largo. Además, es importante señalar que las próximas elecciones, tanto al Parlamento como al presidente, sólo serán posibles tras el fin de la guerra.

D.A.R.: ¿Cuál es el mensaje central que desea transmitir al pueblo israelí y a la comunidad internacional?

H.E.Y.K.: Es crucial reconocer la interconexión de las dos guerras de Israel y Ucrania, caracterizadas por adversarios y aliados compartidos. Esto subraya la necesidad de una colaboración continua para lograr la victoria y salvaguardar nuestras democracias, así como las vidas de nuestros ciudadanos.

Compartir