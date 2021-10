Emiratos se une al boicot de los países del Golfo contra el Líbano

31 octubre, 2021

Emiratos Árabes Unidos anunció la retirada de sus diplomáticos del Líbano «en solidaridad con Arabia Saudí» por los dichos del ministro de Información libanés, George Kordahi, sobre la guerra en Yemen

«Emiratos Árabes Unidos (EAU) anuncia la retirada de sus diplomáticos del Líbano en solidaridad con el reino de Arabia Saudita» por la actitud calificada de «inaceptable de algunos funcionarios libaneses hacia el reino», según la agencia oficial de noticias emiratí WAM



Asimismo, Emiratos anunció que «prohíbe a sus ciudadanos viajar a la república libanesa».



De esta manera, EAU se une a Arabia Saudita, Bahréin y Kuwait en el boicot contra el Líbano iniciado el viernes, aunque a diferencia de estos tres países, Abu Dabi no ha anunciado que expulsa a ningún representante diplomático libanés de su país.



No obstante, Emiratos es el único país del Golfo que ha anunciado que retira a sus diplomáticos del Líbano, mientras que el resto solo ha llamado a consultas a sus respectivos embajadores.



El viernes, Arabia Saudita llamó a consultas a su embajador en el Líbano y ordenó la expulsión en un plazo de 48 horas del representante diplomático libanés en Riad por los comentarios de Kordahi, así como por el continuo narcotráfico desde el país mediterráneo, lo que obligó a las autoridades sauditas a prohibir todas las importaciones desde Beirut.



Arabia Saudita acusa al grupo terrorista chií libanés Hezbollah, patrocinado por Irán, de estar detrás del tráfico de estupefacientes debido a que «controla los puertos» libaneses.



Poco después de Arabia Saudita, Bahréin tomó una decisión similar y dio al embajador del Líbano 48 horas para dejar el país por la serie de «comentarios ofensivos e inaceptables» realizados por Kordahi y Kuwait anunció la misma postura este sábado.



La tensión se disparó a principios de esta semana con la difusión de una entrevista en la que Kordahi hizo una serie de comentarios sobre el conflicto armado en el Yemen que fueron interpretados como una defensa a los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán.



Kordahi defendió el pasado día 26 en su cuenta de Twitter que sus declaraciones, parte de una entrevista con el canal catarí Al Jazeera, pretendían resaltar la necesidad de acabar con la «absurda guerra» en territorio yemení, donde Arabia Saudita y Emiratos lideran una coalición de lucha contra los hutíes.



Entretanto, el Gobierno libanés ha formado una célula de crisis para abordar este tema y han asegurado que no es el momento de que dimita ningún miembro del Gobierno por la acuciante crisis que vive Líbano. EFE y Aurora