Embajadas de Alemania e Israel rechazan que el premier de Perú elogie a Hitler

9 abril, 2022

Las embajadas de Alemania e Israel en Perú rechazaron que el primer ministro del país andino, Aníbal Torres, destacara al dictador nazi Adolf Hitler por construir carreteras en su país.

Ambos países le recordaron a Torres que su régimen «fascista y genocida» asesinó a seis millones de judíos



«Adolfo Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de seis millones de judío», recordó la Embajada de Alemania en Perú en un comunicado.



«Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo», remarcó.



El primer ministro peruano declaró durante una sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Huancayo, que Hitler convirtió a Alemania «en la primera potencia económica del mundo» al desarrollar las vías de comunicación e infraestructura en su país.



«Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo», señaló Torres al hablar sobre la importancia de desarrollar infraestructuras en el país.



Al respecto, la Embajada de Israel en Perú lamentó que «el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Musolini como ejemplo de prosperidad».



«Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las victimas de esa tragedia mundial», recordó la misión diplomática en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo también rechazó «enérgicamente» las declaraciones del primer ministro y añadió que sus expresiones reflejan un «profundo desconocimiento de la historia» y también muestran «desprecio por los millones de victimas que originó el nazismo».



«A nuestro juicio, un funcionario que desconoce el origen histórico de los derechos humanos y muestra desprecio por ellos no puede permanecer en el cargo», subrayó la Defensoría en su cuenta de Twitter.



El primer ministro ya se refirió el pasado 18 de marzo a Hitler, al compararlo con el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) luego de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto que recibió al exgobernante en 2017, una medida que se ha paralizado por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



«Hay que reconocer sus buenas obras (de Fujimori), pero yo les pongo como ejemplo Alemania. ¿No fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania? Fue él, pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió», declaró Torres en ese momento. EFE