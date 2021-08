El último judío de Afganistán decidió quedarse a pesar del Talibán

18 agosto, 2021

Zabulon Simantov había dicho que se iba a ir a Israel, pero finalmente cambió de idea.

Zabulon Simantov, considerado el último judío de Afganistán, se quedaría en Kabul a pesar del triunfo del Talibán. Si bien había dicho que iba a hacer aliá para las altas fiestas de este año, Simantov finalmente cambió de idea.

La información fue dada por el medio indio WION. Según este reporte, Simantov adujo que de irse, nadie cuidaría la sinagoga de Kabul, la única que existe en el país de Asia.

Simantov ya había dicho en 2007 que no tenía intenciones de viajar a Israel. «¿Ir a Israel? ¿Qué tengo yo qué hacer allí?», dijo en una entrevista. Sus hijas y su mujer, de todos modos, viven desde 1998 en Israel.

Simantov sigue manteniendo las tradiciones judías a pesar de su soledad. Fue autorizado por el rabino de Tashkent, Uzbekistán, para ejercer como matarife para sostener su dieta kosher.

La sinagoga de Kabul es también su hogar, y ha sufrido también ataques del Talibán. Por ejemplo, la Torá de la sinagoga, escrita en el siglo XV, fue incautada por el Talibán y vendida en el mercado negro.

En una entrevista con el medio Kan, un representante del Talibán aseguró que se iban a respetar las creencias no islámicas. Suhail Shaseen, portavoz del Talibán, aseguró que «no conozco al último judío. No lastimamos minorías. Hay sijs e hindúes en el país y tienen libertad religiosa. No hay necesidad para que la gente huya».

El triunfo del Talibán encendió alarmas en muchos afganos, que se arrojaron al aeropuerto de Kabul en busca de una salida del país. Las imágenes de gente subida a los aviones dieron vuelta al mundo y motivaron la búsqueda de soluciones por parte de la comunidad internacional.