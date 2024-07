El triunfo de la izquierda francesa pone en alerta a los judíos

Judíos franceses lamentaron el domingo el éxito electoral de un bloque político que incluye a La Francia Insumisa (LFI), un partido de extrema izquierda ampliamente considerado antisemita en las elecciones parlamentarias del país.

La izquierda francesa protagonizó este domingo una gran vuelco electoral al quedar en cabeza de las legislativas, por delante del bloque macronista, lo que relegó a la favorita, la ultraderecha de Marine Le Pen, al tercer lugar.

Pero el imprevisto mapa político que deja la segunda vuelta anticipa una Asamblea Nacional enormemente dividida y sin mayorías claras, por lo que la gobernabilidad de Francia entra en una fase muy incierta, más aún en un país sin tradición de coaliciones ni alianzas.

Con los 577 escaños de la Cámara ya asignados, el Nuevo Frente Popular (NFP) de socialistas, comunistas, ecologistas y LFI quedó en primer lugar con 182 escaños, más otros 13 independientes de izquierda, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

El bloque macronista, formado por tres partidos, perdió su mayoría al quedarse en 168 diputados, con una caída apreciable respecto a los 250 que tenía, pero mucho menos pronunciada de lo que vaticinaba la primera vuelta.

Y el tercer puesto fue para la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que partía como gran favorita tras su victoria en la primera vuelta y los pronósticos de los sondeos publicados hasta el viernes, pero que se quedó finalmente en 143 escaños.

A pesar de esta fuerte decepción, el RN logra un resultado histórico, muy por encima de los 89 diputados de 2022, que ya supusieron un salto excepcional desde los 8 que tenían en 2017.

Moshe Sebbag, rabino de la Sinagoga de la Victoria, dijo al diario The Times of Israel que “parece que Francia no tiene futuro para los judíos” y aconsejó a los jóvenes judíos franceses que se vayan a Israel.

“La izquierda está nuevamente secuestrada por el infame Melenchon. Lenguaje divisorio. Odio a la república en los labios. A su alrededor ahora hay algunas encarnaciones del nuevo antisemitismo. Un momento escalofriante. Una mancha: seguir luchando contra esta gente”, escribió el filósofo judío francés Bernard-Henri Lévy en X.

“La victoria de Mélenchon es una terrible señal de impunidad enviada a los islamofascistas antijudíos”, escribió el periodista judío francés Yohann Taieb en X.

Bajo Marine Le Pen, la Agrupación Nacional ha intentado rehabilitar la imagen pública que tenía bajo el fundador del partido, antisemita y xenófobo, el negador del Holocausto Jean-Marie Le Pen, padre de Marine.

Centrándose en limitar la inmigración y tomar medidas enérgicas contra el Islam radical, Marine Le Pen ha prometido ser el “escudo” de los judíos franceses contra el antisemitismo, incluso cuando les pidió que hicieran “sacrificios” en la lucha contra el Islam radical. Un sacrificio que pidió fue dejar el uso de kippot en público, en su lucha para prohibir los símbolos religiosos musulmanes.

Mientras tanto, la izquierda dura bajo Melenchon ha colocado la causa palestina en su bandera: una de las figuras más prominentes del partido, Rima Hassan, es una abogada franco-palestina que ha calificado el ataque de Hamás del 7 de octubre como una “acción legítima”.