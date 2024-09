El terrorista Hamza financió a Hamás desde Valencia

La UE incluye en la lista de terroristas a una inmobiliaria y a su administrador en Valencia mientras EE.UU ofrece 10 millones de dólares por la detención de Hamza, uno de los financieros del terrorismo más buscados del mundo y dueño de la empresa valenciana.



Gonzalo Gayo/Valencia (España)

Valencia figura en la red de financiación de la banda terrorista Hamás a través de una sociedad dedicada a negocios inmobiliarios. Así lo determina y publica la UE en el Diario de Oficial de la Unión Europea de 28 de junio de 2024 en su Reglamento de Ejecución 2024/1838 “por el que se aplica el Reglamento (UE) 2024/386 por el que se establecen medidas restrictivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina”.

La UE alerta de que “habida cuenta de la amenaza persistente que plantean Hamás y la Yihad Islámica Palestina, deben añadirse seis personas y tres entidades a las listas del anexo I del Reglamento (UE) 2024/386”.

Una de esas entidades y su administrador se ubica en Valencia convertida en el epicentro de la financiación de Hamás en España. Dicha sociedad unipersonal es ‘Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada’, dedicada al negocio inmobiliario siendo “propiedad y está bajo el control del financiero de Hamás de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, cuyas actividades posibilita, y se la ha vinculado a la cartera de inversión de Hamás. Sirve de empresa fantasma para facilitar los flujos financieros de Hamás. Por lo tanto, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada participa en la financiación de Hamás” certifica y publica la UE el pasado 28 de junio.

La sociedad ‘Al Zawaya Group Development Investment’ se dedica al negocio inmobiliario y tiene su sede en la avenida de La Alameda en Valencia y vinculada a Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair sobre el que hay recompensa de captura de 10 millones de dólares por parte de las autoridades norteamericanas. Cazadores de recompensas de medio mundo andan tras las pistas y negocios inmobiliarios en Valencia a la búsqueda y captura de uno de los financieros del terrorismo más buscados del mundo.

Hamza nació el 28 de agosto de 1955 en Marawi (Merowe), Sudán. Lleva más de cuatro décadas dedicado a financiar el terrorismo a nivel global. Hamza ganó prominencia por primera vez como oficial de seguridad sudanés durante el gobierno del Consejo del Comando Revolucionario para la Salvación Nacional (RCCNS-Sudán), que gobernó Sudán después del golpe de junio de 1989. Dirigido por el ex dictador autoritario Omar al-Bashir, el RCCNS-Sudán surgió de la estrecha colaboración entre las Fuerzas Armadas del Sudán y el Frente Islámico Nacional. El RCCNS-Sudán apoyó a Osama bin Laden, el mayor terrorista y principal patrocinador del terrorismo mundial, cuando vivía en Jartum a principios de los años 90. Cuando Bin Laden abandonó Sudán, Hamza asumió el control de sus activos en el país hasta la actualidad en 2022 con la apertura de una nueva sede en Valencia.

EE.UU, a través de sus alertas internacionales contra el terrorismo, señala a Hamza como uno de los principales financieros de organizaciones terroristas en Oriente Medio y África, desarrollando su actividad financiera en los últimos años en Valencia, entre otras localizaciones en el mundo.

Durante casi cuatro décadas, Hamza ha creado y gestionado una red de empresas en Sudán que se extiende hasta Valencia para blanquear dinero destinado al terrorismo. El apoyo de Hamza al terrorismo global, incluye su participación en Ansar Bait al-Maqdis, o Ansar Al-Quds, un grupo militante yihadista vinculado a Al Qaeda con base en el Sinaí desde 2011 a 2014, así como en el contrabando de armas para Hamás.



Ocho meses de demora

La UE incluye en la lista de terroristas a Hamza y su empresa en Valencia ocho meses después desde que EEUU dieron la alerta a los pocos días de la masacre sufrida por Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Entonces, Washington advirtió a Bruselas de la existencia de la empresa ubicada en Valencia y su conexión con Hamás tras la masacre del 7 de Octubre, tal y como publica en las alertas de terrorismo internacional,y recogieron algunos medios de comunicación, como Voxpopuli y medios de comunicación israelíes y norteamericanos frente al silencio mediático en España y la inacción del entonces responsable de la relaciones internacionales Josep Borrell.

Las recientes elecciones en la UE y la sustitución de Josep Borrell al frente de la diplomacia europea coincide con la inclusión de la lista europea de terrorista a Hamza y su empresa en Valencia, con una demora en el tiempo de graves consecuencias en el bloqueo de las cuentas y captura de los promotores en la financiación de Hamás dado que los fondos dedicados al terrorismo pueden haber huido a Irán. Una responsabilidad que deberá asumir tanto el responsable entonces de la diplomacia europea como del Gobierno de España.

El relevo de Borrell tras las elecciones europeas ha permitido incorporar a la empresa ubicada en Valencia en el listado de terroristas más buscados del mundo coincidiendo con el anuncio del nombramiento de Kaja Kallas como Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.



Sede en Valencia



La sociedad Al Zawaya Group For Development And Investment Sl se establece en la localidad de Valencia en 2022 y con domicilio fiscal en el Paseo Alameda, 45, Esc. A 6 9. 46023, Valencia e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Valencia. En el buzón de dicho domicilio no figura nombre alguno, según hemos comprobado, mientras vecinos consultados afirman desconocer a dicha empresa y su actividad. La sociedad declara en sus informes una actividad clasificada como Construcción de Edificios, si bien los informes publicados desde EE.UU. señalan el negocio inmobiliario para el blanqueo de fondos procedentes de Sudán y España, como también ratifica la UE.

Vista del interior del edificio donde se domicilia la inmobiliaria en Valencia

Concretamente, la empresa declaró el comienzo de sus operaciones el 15 de diciembre de 2022 y se constituyó con un capital social de 3.000 euros. El objeto principal de la sociedad es la “urbanización, promoción, construcción, compraventa, arrendamiento, rehabilitación y restauración de toda clase de edificaciones, así como la comercialización e intermediación inmobiliaria”.

Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada es propiedad como administrador único del financiero Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, cuyas actividades se vincula a la cartera de inversión de Hamás. Esta empresa valenciana sirve de empresa fantasma para facilitar los flujos financieros de Hamás para sus actos terroristas. Estuvo involucrado en la transferencia de casi 20 millones de dólares a Hamás, incluidos fondos enviados directamente al alto funcionario financiero de Hamás y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) por Estados Unidos, Mahir Jawad Yunis Salah.

El propietario y administrador único de la sociedad ubicada en Valencia, es uno de los financieros más buscados por EE.UU., y ahora también en la UE, dada su amplia actividad ligada al terrorismo global en las últimas décadas. Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, conocido como Hamza fue sometido a sanciones de EE.UU. el pasado 27 de octubre, tras la masacre sufrida por Israel con orden de búsqueda y captura, dada también su actividad en la financiación del terrorismo. La rápida actuación permitió recuperar 2.000 millones en Sudán mientras en Valencia seguía su actividad.

Hamza es el director ejecutivo y propietario beneficiario de otra empresa con sede en Sudán Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD coordinada con la empresa valenciana Al Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, así como Larrycom for Investment Company, con sede en Sudán para el blanqueo y financiación de grupos terroristas.

Desde Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Hamza de terrorismo global con una larga lista de miembros, operativos y colaboradores en Gaza, Sudán, Turquía, Argelia y Qatar, y ahora España con sede en Valencia.



Hamza, el terrorista más buscado



A diferencia de las actuaciones de la UE en el caso de Valencia, la rápida intervención a finales de octubre pasado permitió obtener información de los archivos de seguridad del Estado en Sudán que ratifican un amplio apoyo de Hamza al terrorismo global, haciendo hincapié en su importante papel en la Hermandad Musulmana y sus vínculos con golpes de Estado afiliados en África y Oriente Medio. Las actuaciones contra Hamza en Sudán ha permitido recuperar más de 2.000 millones de euros mientras en la sede de Valencia continuaba con su actividad.

El 18 de octubre de 2023, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Hamza como terrorista global especialmente designado (SDGT, por sus siglas en inglés) en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones. Esa designación bloquea los activos de personas y entidades extranjeras que cometan, o representen un riesgo significativo de cometer, actos de terrorismo. Además, la Orden autoriza al gobierno de los EE. UU. a bloquear los activos de personas y entidades que brinden apoyo, servicios o asistencia a, o se asocien de otro modo con, terroristas y organizaciones terroristas designadas en virtud de la Orden, así como sus subsidiarias, organizaciones fachada, agentes y asociados.

La financiación del terrorismo internacional por parte de Hamza y sus conexiones con organizaciones extremistas tanto en Sudán como la conexión establecida en su empresa inmobiliaria en Valencia plantean una gran amenaza para la seguridad regional y mundial, según se desprende de los informes publicados por EE.UU y que ahora desde el relevo de Josep Borrell comparte y respalda la UE.



La UE amplia la lista de terroristas



Desde el pasado 28 de junio, el consejo de la UE añade en su reciente listado de personas y organización que financian a Hamás y la Yihad Islámica Palestina a seis personas y tres entidades a la lista de sanciones con sede en Iraq, Sudán, Jordania, Irán, Gaza, en Valencia en España. El Consejo señala que “son responsables de participar en la financiación de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina o de permitir sus acciones violentas”.

Destaca también otras inclusiones individuales en la lista de terroristas ampliada por la UE en la que se incluye a Jamil Yusuf Ahmad Aliyan, funcionario de la Yihad Islámica Palestina y líder de la Fundación Muhjat AlQuds, organización financiada por Irán cuya misión principal es proporcionar apoyo económico a las familias de combatientes y presos de la Yihad Islámica Palestina. También a Ahmed Sharif Abdallah Odeh, que dirige las actividades de inversión extranjera de Hamás y es accionista y miembro del consejo de administración de varias sociedades fantasma de Hamás; a Zuheir Shamlakh, agente financiero y cambista que posibilita las transferencias financieras de Irán a Hamás, y a Ismail Barhoum, miembro del politburó de Hamás y director de la Asociación de Instituciones Benéficas de Hamás, que supervisa a 400 asociaciones benéficas y canaliza sus fondos hacia Hamás.

La conexión con la financiación del terrorismo en el Líbano y Cisjordania, queda también reflejada en la inclusión en la lista de Ali Morshed Shirazi, alto funcionario del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica – Fuerza Quds que ocupa el puesto de jefe de la oficina de Palestina, que opera desde el Líbano, y a Maher Rebhi Obeid, miembro del politburó de Hamás desde 2010 y encargado de dirigir a los agentes terroristas de Hamás en Cisjordania.

En total 12 personas y 3 entidades son objeto de sanciones en el marco de las medidas de la UE contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina por lo que desde los respectivos gobiernos se obliga a la inmovilización de activos. Queda prohibido el suministro de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a las mismas. Además, se aplica una prohibición de viajar a la UE a las personas físicas incluidas en la lista. En los ocho meses de gracia que tardó la UE en incluir la trama valenciana puede haber desbaratado toda eficacia e incurrido en graves negligencias dada la información previa facilitada por EE.UU.



10 millones de recompensa



La justicia norteamericana ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista Hamás, también conocida como Harakat al-Muqawama al-Islamiya y captura de Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, entre otros.

Desde la Oficina de Asuntos Africanos, el secretario adjunto del Estado AF Matthew Miller señala que “Estados Unidos se ha comprometido a tomar medidas para desmantelar las redes que respaldan la financiación de los grupos terroristas Hamás y la Yihad Islámica Palestina. También seguiremos trabajando con nuestros socios para impedir que Hamás tenga acceso al sistema financiero internacional”.

Por su parte, la nueva Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (el Alto Representante) Kaja Kallas ha dado un giro a la política de la UE ampliando la lista de terroristas coincidiendo con el anuncio de su nombramiento. Kallas expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse y denunció a Hamás, al que la UE designa como organización terrorista. También ha respaldado una solución de dos Estados y ha pedido un alto al fuego.Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, manifestó recientemente y criticó al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un mensaje en su cuenta de la red social X en el que aseguró que el legado del político español será “el antisemitismo y el odio a Israel”.

Valencia celebró el pasado 8 de septiembre una manifestación por la liberación de los 101 rehenes secuestrados por la banda terrorista Hamás y por la paz (Más información en Aurora Israel). Todas las comunidades judías estuvieron representadas, así como las asociaciones de Amistad Valencia Israel y Murcia Israel, miembros de grupos de Antisemitismo y estudiantes israelíes. Se espera que tras las actuaciones de la UE conlleve la erradicación en Valencia de la financiación a la banda terrorista Hamás.

Fotos: del autor de la nota

