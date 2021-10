El teatro etíope “Hullegeb” estrena “Fresas”

19 octubre, 2021

Este Ensamble de Teatro Etíope Israelí, dirigido por Moshe Malka estrena con su lenguaje teatral físico distinto y único, una pieza que tiene lugar en 2030 con un país bajo régimen dictatorial.

La nueva producción del Ensamble Teatro “Hullegeb” fundado y dirigido por Moshe Malka se titula “Fresas” (Tutim) y en realidad tal como lo define este director “la obra se lleva a cabo como un experimento dentro del espacio del teatro, con los actores dando instrucciones para la iluminación y la música e incluso determinando el orden de las escenas durante el transcurso de la representación”.

Esta nueva obra del ensamble tiene lugar en 2030, cuando Israel ha caído bajo un régimen dictatorial. Un asesor organizacional de alto rango se ve obligado a cooperar con las autoridades y tres personajes femeninos se encuentran viviendo una trágica realidad cuando, en medio del dolor, se desarrolla una dulce historia de amor. Se presenta el 25.10 y el 24.11 en Jerusalen.

El director informa “La historia imaginaria se teje en el escenario y los actores están ocupados dirigiéndose a ellos mismos. El espectáculo no se desarrolla como un «pretexto» de como imaginamos que seremos en el 2030, no hay pretensión, es un espacio de ensayo, no hay escenario del 2030, hay actores y públicos que juntos imaginan una realidad tan opcional. El escenario está completamente vacío, minimalismo, sin vestuario, sin escenografía, hay gente, hay una voz, hay reflexión, hay pensamientos, es posible que esta realidad esté realmente de regreso. El espectáculo «Fresas» es una sugerencia de pensamiento conjunto sobre una posibilidad imaginaria o no imaginaria que pueda ocurrir, es un espectáculo, pero también, y principalmente, una invitación a pensar junto al público”

El Teatro Hullegeb se estableció en 2004 por iniciativa de la institución cultural “Confederation House” y el Ministerio de Cultura. Malka y sus actores han logrado en todos estos años de gran colaboración, poner en escena un lenguaje teatral físico muy distinto y único. Esto se refleja en todas sus producciones conjuntas, ya sea que se originen en historias populares etíopes, problemas sociales y cuestiones de identidad, canciones o clásicos. La obra escrita y dirigida por Moshe Malka, con un elenco compuesto de Tehila Yeshayhu Adghe, Getachew Honenao, Noa Niran. La música es de Adi Hayyat y la producción de Nir Landa.

Fotos: Moshe Malka