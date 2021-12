El Teatro Beer Sheva estrenó “One of Us”

20 diciembre, 2021

Una muy lograda versión dirigida por Kfir Azoulai, de la obra escrita hace 34 años por Beni Barbash, sobre una investigación tras la muerte de un terrorista. El tema sigue siendo muy actual.

Chiquita Levov – Texto y fotos

El Teatro Beer Sheva acaba de estrenar la pieza “Uno de los nuestros” (Ejad Mishelanu) Una atrapante obra militar de suspenso escrita por Beni Barbash, que si bien se estrenó hace 34 años en el Beit Lessin, el tema central continúa siendo actual. A una unidad de paracaidistas estacionada en Judea y Samaria llega un investigador de las FDI llamado Rafa para investigar la dudosa muerte de un terrorista palestino. La obra cuenta con nuestra recomendación por la excelente dirección de Kfir Azoulai, que logra poner en escena toda la intriga de la obra en forma muy dinámica y por supuesto la excelente interpretación de todo el elenco. Más datos sobre fechas, en el sitio del teatro.



https://www.b7t.co.il/welcome/plays/list

Yotam y Tamar

En 1989 se filmó la película basada en el drama, bajo la dirección de Uri Barbash, hermano del autor. Ya entonces el filme causó mucho interés por su tema. En esta puesta en escena se lucen muy especialmente los actores: Amit Rahav en el rol de Rafa, el investigador. Amir Kariaf, teniente coronel Karni, comandante de la base, Tom Graziani en el rol de Capitán Yotam, comandante de la unidad y Noga Katz, en Tamar, secretaria de la oficina.

La obra se abre cuando llega el investigador a la unidad, y descubre que el actual comandante de la misma es Yotam, su mejor amigo en el pasado y que el terrorista, cuya muerte fue enviado a investigar, es responsable del asesinato de otro amigo suyo de ese período. A medida que avanza la investigación, Rafa descubre que la versión de sus amigos sobre la muerte del terrorista está llena de mentiras, inexactitudes y medias verdades.

Todo el elenco

La obra habla sobre mantener la lealtad a expensas de valores como la ley, la verdad y la moralidad. Esta vez es una investigación de asesinato que todos están tratando de ocultar. Es de alguna manera la confrontación entre el individuo y su conciencia, frente a la unidad, que representa a la tribu o al pueblo. Un teatro que refleja hechos que han sucedido, están sucediendo y seguirán sucediendo.

Tal como el autor Beni Barbash expresó: “Una historia que nunca termina. En muchos sentidos, la obra “Uno de los nuestros” es una historia sin fin. Se inspiró en mi servicio militar en los territorios y subió al escenario en 1987 dirigida por Itzik Waingarten, fue un gran éxito, se emitió cientos de veces y fue seleccionada por las FDI como un proyecto cultural. En 1989, adapté la obra a un guión que los militares nos ayudaron a producir con la condición de que modificáramos algunos elementos de ella. La elección fue acceder a la solicitud del ejército o abandonar la producción del filme, porque no podría haberse producido sin esa ayuda.

Agrega “La película también fue un éxito, ganó el Oscar israelí y fue enviada a una competencia en los Estados Unidos. Cientos de miles lo vieron y nuevamente, aunque no todos estuvieron de acuerdo con sus mensajes, provocó discusiones que agudizaron los puntos controvertidos. Me invitaron con la película a foros militares de alto nivel y a cientos de reuniones con estudiantes de secundaria que estaban a punto de ser reclutados. Hablo de esta obra como una historia interminable, no por su extraordinario éxito y larga vida útil, sino porque la realidad reflejada en ella, a pesar de todos sus problemas, es la misma realidad que encontré cuando me alisté en el ejército hace cincuenta años y la misma realidad retratada en el escenario hace treinta años. Lástima que esta obra no haya perdido su relevancia”.