El sentido mensaje de Shira Haas tras perder a su abuela, sobreviviente de la Shoá

8 octubre, 2021

La actriz israelí que se destacó por su papel en «Unorthodox» despidió a su abuela con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram.

Si bien Shira Haas suele mostrar imágenes y hacer comentarios sobre sus trabajos a través de las redes sociales, en esta oportunidad, decidió compartir con sus seguidores un sentido mensaje dedicado a su abuela, quien falleció recientemente.

La joven actriz que se destacó en la miniserie de Netflix «Unorthodox» (Poco Ortodoxa), acompañó sus palabras con dos tiernas fotos. Una en la que su abuela le da un beso, y otra en la que se agarran de las manos.

Shira Haas compartió un sentido mensaje en honor a su abuela. Foto: Instagram @shirahaas.

«Una verdadera sobreviviente, que perdió a casi toda su familia en el Holocausto y tuvo la venganza más hermosa: el amor. 4 hijos, 13 nietos y 16 bisnietos», expresó Haas. «Mi inspiración y el amor de mi vida, que regalo fue llamarte mi savta (abuela en hebreo)», agregó.

«Al final del último mensaje que me escribió mi abuela, antes de que falleciera, mencionó que me ama», dijo la actriz.

Asimismo, Haas relató que era ella quien estaba a su lado de pequeña cuando se enfermaba, y que compartía con ella juegos, chistes y humor «hasta que el estómago duela de la risa».

«Ella fue la persona más viva, divertida, ingeniosa y cariñosa que he conocido. No hay nada curativo e importante como el amor, y no hay persona que me haya enseñado esta lección como mi abuela», precisó la actriz. «Te quiero mucho, abuela mía. ¿Cómo puedo siquiera describir cuánto? Pero seguro que lo sentiste», concluyó Haas su cariñoso mensaje.