El secreto de la innovación disruptiva israelí: “No es una forma de hacer las cosas, es una forma de ser frente a la vida y las oportunidades”

25 octubre, 2021

En los últimos seis meses, el pensamiento disruptivo israelí ha estado llegando con fuerza a cientos de personas en América Latina gracias a una iniciativa única que algunos de sus participantes han descrito como “una experiencia trascendental”.

El año 2021 ha sido un año récord para la industria de la tecnología de Israel. Más de 17.000 millones de dólares recolectados (récord histórico) y el año aún no terminó. En décadas anteriores, los start-ups israelíes crearon soluciones que hoy se usan en todo el mundo como la memoria USB o el riego por goteo y en el año 2021 buscan ahora respuesta a algunos de los problemas más importantes que enfrenta nuestro planeta: desde el calentamiento global hasta la demanda de alimentos, la innovación israelí está en el frente de la búsqueda de soluciones.

En América Latina muchos se preguntan el secreto detrás del éxito innovador israelí pero, principalmente, quieren entenderlo para intentar aplicar sus fundamentos en la realidad de América Latina.

Hace poco más de seis meses inició la experiencia IN – un curso virtual único que busca traer lo mejor de la innovación disruptiva israelí y llevarlo a términos reales y adaptables para América Latina. Cerca de 1.000 personas han sido parte de las actividades de IN dándole una puntuación de 9.1/10, lo que es solo uno de los indicadores de este éxito. El próximo 8 de Noviembre comenzará la octava cápsula de IN y en estos días se están cerrando los últimos cupos disponibles.

El curso incorpora dos elementos paralelos: por un lado, módulos pregrabados con 19 de los principales referentes de la innovación israelí que los participantes pueden ver una y otra vez para escuchar de primera mano sobre el secreto del éxito. Por otro lado, el curso incluye tres encuentros virtuales en vivo con Isra Cinman, un trainer con décadas de experiencia en América Latina utilizando la metodología del pensamiento disruptivo israelí.

Nos sentamos en una entrevista exclusiva con Isra Cinman para que comparta con los lectores de Aurora más sobre la experiencia IN así como de su perspectiva sobre el futuro de la región latinoamericana.

A: ¿En qué consiste IN – La Ruta de la Innovación Disruptiva Israelí?

IC: Es una profunda disección de los procesos intra e interpersonales que generan sucesos generativos de resultados en lo personal, social y organizacional. Es la cita diferenciada en explorar y sacar herramientas desde cómo hacen los que hacen y en qué creen los que crean. En síntesis – es una oportunidad única de aprender los fundamentos del pensamiento disruptivo israelí con lecciones aplicables para generar un cambio significativo.

A: ¿Qué cambio crees que genera en la gente esta experiencia? ¿Qué se llevan en su caja de herramientas que no tenían antes?

IC: Se llevan una gran cantidad de herramientas específicas, no desde el hacer, sino desde algo mucho más profundo que son desde EL SER, desde la identidad. Si trabajamos desde el ser, y no solo del hacer, esto genera un impacto real.

El diferencial de IN es que son herramientas intrapersonales en la cual cada uno hace una exploración de sus procesos para descubrir lo mejor de sí mismo con una metodología que sirve para poder expandir lo mejor de cada uno e inhibir lo que no le está permitiendo generar la vida que quiere tener. Para poder disrumpir en el ecosistema de cada uno a los fines de expandirlo.

A: ¿Crees que realmente es posible hacer un cambio en América Latina en el área de innovación y pensamiento disruptivo?

IC: No solo es posible, sino que ya están haciendo posible las cerca de mil personas que han participado en el INtrenamiento. Además, se están conectando entre ellos en toda Latinoamérica y estamos logrando conseguir la red de disruptores latinoamericanos que comienzan a formar parte de una verdadera comunidad y así expandir el capital relacional para que con mucha gente de toda América puedan compartir buenas prácticas y posibilidades. Formar parte de una gran comunidad de disruptores para seguir creciendo, más allá de la capacitación que se está haciendo.

A: ¿Cuáles son las principales lecciones que se puede aprender de Israel para América Latina?

IC: Hay una similitud entre los antecedentes israelíes de cómo gestionar la incertidumbre y cómo gestionar los pocos recursos (de Israel en el punto de vista físico, natural) pero también en América Latina también tenemos adversidad, incertidumbre e inseguridad. Desde ese lugar la gente encuentra en las herramientas israelíes una hoja de ruta inspiracional, dándose cuenta que es posible hacer un cambio y sobre todo desmantelar los modelos de parálisis y de operar en el modelo israelí que salta de la parálisis analítica a la operación generativa.

A: ¿Qué reacciones han tenido hasta el momento con IN?

IC: Los participantes se asombran porque muchos vienen a buscar un nuevo modelo de business plan y aquí se encuentran que el business plan más efectivo es cuando puedes ordenar a todos los jugadores, internos y externos, para alcanzar un objetivo. Nosotros no trabajamos en recetas mágicas, sino que estamos transfiriendo auto desarrollo para que cada uno haga su hoja de ruta. No es una forma de hacer las cosas, sino una forma de ser frente a la vida y las oportunidades.

A: Cuéntanos algún concepto que se aprende en IN y que te gustaría compartir

IC: Para elegir uno de los cientos de conceptos y trabajos que hacemos durante IN, comparto que una de las herramientas de trabajo es el “mandala de la resiliencia”: cómo la gente va trabajando en desarrollar su propio mandala para fortalecerse ante las adversidades y frente a los resultados no deseados. Cuando se encuentran con esta herramienta, allí hay mucha emoción y la gente empieza a darse cuenta de que muchas cosas que normalmente se enseñan en innovación se quedan pequeñas frente a una herramienta como esta.

A: ¿Qué diferencia a IN de otras experiencias online?

IC: IN trabaja fundamentalmente sobre el espacio fundacional de las personas que quieren hacer un cambio en su vida. Vamos al trabajo intrapersonal y luego vamos al interpersonal y al transpersonal. Las otras propuestas que hay trabajan en cosas más vinculadas a recetas y cuestiones vinculadas al hacer, pero no trabajan en el punto fundamental. La disrupción e innovación es una forma de vida. Por lo cual la clave es trabajar más atrás en el proceso, realmente en el ADN, en el gen disruptor de la persona, para así consolidarlo y luego que las herramientas lo hagan funcionar. IN es el cimiento fundamental donde pueden crecer los procesos disruptivos.

A: ¿Cómo puede ser que ofrezcan IN por solo 40 dólares cuando programas similares cuestan cientos de dólares? ¿Tiene que ver con su visión?

IC: Sin lugar a duda el precio no tiene nada que ver con el valor que genera IN. Buscamos que sea un monto que sea accesible para todos y todas las personas que quieran formar parte. Un valor de las dos instituciones que crearon el programa, el Instituto Cinman y Conexión Israel, es que nosotros creemos que el conocimiento no es de quien lo crea sino de quien lo usa y que el acceso al conocimiento tiene que ser masivo y lo vemos como un elemento de Tikún Olam (el concepto judío de la responsabilidad de arreglar el mundo): mientras más personas accedan a este conocimiento, el mundo mejora.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA REGISTRARTE EN LA EXPERIENCIA “IN” HAZ CLICK AQUÍ

A: Conociendo en profundidad tanto Israel como América Latina, ¿dónde está la clave de la cooperación entre ambos?

IC: Creemos fuertemente que el entramado entre el ecosistema israelí y todo lo que es la red disruptiva de Iberoamérica, tiene oportunidades extraordinarias de hacer sinergias únicas. Podemos crear valor en una gran variedad de propuestas en lo social, lo ecológico y mucho más. Podemos hacer un ecosistema multicultural. Creemos fuertemente en esta vinculación ya que los millones de hispanohablantes junto con la mentalidad y la resiliencia israelí, pueden hacer un maridaje único.

A: Muchas personas en América Latina, ven a Israel como un ejemplo muy lejano, como algo que es inalcanzable para ellos. ¿Qué mensaje les darías?

IC: En América Latina mucha gente cree que Israel está muy lejos. Nosotros quisimos no solo que la gente venga físicamente a Israel, sino que ahora estamos haciendo el camino inverso: estamos llevando Israel a América Latina. Estamos mucho más cerca de lo que pensamos y podemos generar emprendimientos conjuntos y transferir y compartir conocimientos y objetivos.

A: Un mensaje general para los lectores de Aurora

IC: Aurora es el puente cultural desde hace muchos años que nos trae Israel al alma. Aurora es el portal a través del cual podemos encontrarnos. Agradezco mucho por lo que está haciendo, por lo que hizo a través de los años. Recuerdo incluso el primer día que compré Aurora cuando inmigré a Israel y esperar a que salga Aurora era una energía, te llenaba de ganas y sabías que formabas parte de un ecosistema mayor. Gracias Aurora por seguir siendo ese puente tan importante e imprescindible que nos hace estar más integrados.