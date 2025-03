El renacer de Gal Gadot: “Tener una experiencia tan cercana a la muerte me hizo más agradecida”

En una entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz israelí de Wonder Woman habló sobre los desafíos de la fama, su experiencia con la maternidad y su renacer personal tras una cirugía de urgencia

Por Martina Cortés

“Fue como un segundo día de cumpleaños para mí… porque es como si hubiese experimentado una especie de renacimiento”, afirma Gal Gadot con voz emocionada -entrevistada por Harper’s Bazar-, mientras recuerda uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hace justo un año, en el octavo mes de gestación de su hija Ori, la actriz fue sometida a una cirugía de urgencia debido a una trombosis cerebral masiva.

Un episodio que, en sus propias palabras, cambió algo en su interior. “Tener una experiencia tan cercana a la muerte me hizo más agradecida y estar más presente en mi propia vida”, explicó.

Hoy, completamente recuperada, la estrella de Wonder Woman reflexionó sobre cómo ese difícil momento la ha llevado a abordar su vida con un nuevo enfoque: “Trato de recordarme a diario que tengo que frenar y hacer las cosas a mi ritmo”.

La actriz, que recientemente vuelve a la pantalla grande en la adaptación de acción real de Blancanieves de Disney, está a punto de enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera, pero lo hace con una madurez renovada. Para ella, el camino hacia la fama nunca ha sido fácil.

“La gente ve sobre todo el éxito, la fama y la gloria, pero este camino está lleno de desafíos, obstáculos y momentos complicados. Es un trabajo muy laborioso y muy estresante”, confesó, aunque también es consciente de que ahora, más que nunca, debe disfrutar del viaje.

El precio de la fama y el poder de la maternidad

En su carrera, Gal Gadot logró hitos que parecían inalcanzables para la joven que creció en Petaj Tikva, Israel.

Desde ganar el concurso de Miss Israel a los 18 años, hasta convertirse en un ícono mundial con su papel como Wonder Woman, la actriz vivió una trayectoria meteórica que, si bien parece un cuento de hadas, está lejos de serlo.

Foto: Captura de pantalla de YouTube

“Es un camino lleno de obstáculos”, reconoció, mientras profundiza en las dificultades que ha enfrentado para llegar hasta donde está.

Uno de los desafíos más grandes, sin embargo, ha sido equilibrar su vida personal con su vida profesional, especialmente después de convertirse en madre.

Gadot, que ya tiene cuatro hijos con su esposo Jaron Varsano, no duda en afirmar que ser madre ha sido una de las experiencias más significativas, pero también más sacrificadas. “Sé que pagué un precio, pero es inevitable”, dice sin reservas.

La maternidad la ha llevado a perder algunos papeles en películas debido a su decisión de priorizar a su familia, especialmente durante sus embarazos.

“Perdí personajes porque estaba embarazada o porque acababa de tener un bebé y no podía trabajar, pero la vida es así, todos priorizamos”, reflexionó con tono sereno.

Para Gadot, la prioridad siempre ha sido la familia, y lo considera un valor fundamental que quiere transmitir a sus hijas.

“Mi marido suele decirme que cuanto más éxito tengo, cuanto más alto vuela el cometa, mayor es mi necesidad de echar raíces en el suelo”, compartió.

La actriz ve en su vida familiar un ancla que le permite mantenerse centrada, aunque también reconoce que en la industria del cine, ser madre y exitosa puede ser un desafío aún mayor.

“Intento criar a mis hijas en la normalidad, que no se crean con derecho a nada solo porque somos famosos”, concluyó con firmeza.

Foto: Captura de pantalla de YouTube

El desafío de la belleza y las redes sociales

La figura de Gal Gadot ha sido objeto de admiración no solo por su talento, sino también por su imponente belleza. Sin embargo, la actriz se distancia de los estereotipos de perfección física que tanto prevalecen en la industria del entretenimiento.

Cuando se le pregunta sobre la presión de mantener una imagen impecable ante las cámaras, la actriz se muestra tranquila.

“Mis padres me enseñaron a no obsesionarme con ello. Recuerdo que bailaba mucho en mi juventud y hasta cortaba mis camisetas porque solo me importaba poder moverme bien y disfrutar con mis amigos, no mi look”, comentó con una sonrisa.

Hoy en día, Gadot se muestra muy crítica con los estándares de belleza impuestos por las redes sociales. “Hoy las chicas tienen una imagen muy falsa sobre la belleza”, lamentó. En este sentido, ella ha decidido ser completamente honesta con sus seguidores en Instagram, mostrando no solo los momentos brillantes de su carrera, sino también aquellos difíciles y vulnerables.

“Si solo muestro los proyectos que ruedo y los viajes que hago, y todo es grandioso, maravilloso y espectacular, siento que estoy contribuyendo a un falso juego que hace sentir mal a quienes lo ven”, explicó.

Para ella, lo más importante es mostrar que “no existe la vida perfecta” y que incluso las estrellas de Hollywood enfrentan momentos oscuros y de incertidumbre.

Su compromiso político y la lucha por la paz

Más allá de su carrera en el cine, Gal Gadot ha estado muy activa en la esfera política, especialmente en la defensa de los derechos humanos y en el recuerdo de las víctimas de los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Su voz se ha alzado con firmeza en un momento de gran dolor para su país, pero también con un mensaje de esperanza. “Sé que suena a cliché, pero al igual que están enseñándonos a odiar, haciendo crecer el antisemitismo, nosotros también podemos enseñar a amar. Quiero creer que el amor es la fuerza que mueve el mundo”, afirmó con determinación.

Consciente de la complejidad del conflicto, Gadot subraya la importancia de no perder la fe. “No podemos permitirnos perder la esperanza porque, si no, ¿qué nos queda?”, se preguntó. La actriz cree que la guerra es una derrota para todos y que el odio solo genera más dolor.

A pesar de la violencia y el sufrimiento que han azotado Gaza e Israel, ella se aferra a la idea de que, como se dice, “siempre está más oscuro antes del amanecer”.

Para Gadot, ese amanecer llegará solo si las personas eligen el amor y la paz. “La luz ganará”, concluyó.

El futuro, un camino lleno de sorpresas

A punto de estrenar Blancanieves, en la que interpreta a la Reina Malvada, Gal Gadot se aleja del papel de heroína para encarnar a una antagonista, un personaje mucho más complejo y desafiante.

“Cuando das vida al personaje noble tienes que ir por un camino determinado, hacer lo correcto y decir las palabras adecuadas, pero siendo la villana tienes más detalles y colores con los que jugar. Es muy divertido porque puedes hacer cosas que no haces en la vida real”, explicó , entusiasmada con el reto.

Para ella, interpretar a la malvada es una oportunidad para explorar una faceta diferente de su talento, alejada del heroísmo que la catapultó al estrellato.

Con una carrera consolidada, una familia que sigue siendo su mayor fuente de felicidad, y un mensaje de empoderamiento y esperanza para sus seguidores, Gal Gadot se prepara para continuar dejando su huella en la industria del cine y más allá.

“Lo que más me ha enseñado la fama es que no se puede tomar nada por sentado”, dijo con la sabiduría que solo una vida llena de desafíos y lecciones aprendidas puede otorgar.

Y con esa misma perspectiva, la actriz sigue mirando al futuro, sabiendo que el camino de la fama nunca es sencillo, pero siempre está lleno de sorpresas.

Fuente: INFOBAE y Aurora