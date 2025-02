El rehén liberado Iair Horn manda un mensaje a su hermano secuestrado: “Eres el siguiente”

El israelí de origen argentino Iair Horn, liberado este sábado en el sexto intercambio de secuestrados en Gaza por terroristas palestinos presos, mandó un mensaje a su hermano Eitan, que todavía permanece cautivo en la Franja: “Eitan, eres el siguiente”.



En imágenes compartidas por las autoridades israelíes puede verse a Iair, de 46 años, sujetando una pizarra con la frase en el helicóptero que lo trasladó al hospital, junto a su madre, Ruti, y a su otro hermano, Amos.



Eitan, de 38 años, fue secuestrado junto a Iair durante los ataques contra Israel del grupo terrorista islámico palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, pero no ha sido incluido en la lista de 33 rehenes a liberar durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego, en la que se ha dado prioridad a las mujeres, los heridos y los mayores de 55 años.



El padre de ambos, Itzik, dijo recientemente que sospecha que la razón por la que Iair fue incluido en el canje es que es diabético.



Este sábado, el Foro de Familias de Rehenes y Desparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre, pidió un nuevo acuerdo “sin fases y sin demoras” que libere a todos los rehenes, vivos y muertos.



Su mensaje llega después de que las liberaciones de este sábado peligrasen tras el despreciable anuncio de Hamás, a principios de semana, de que pausaría los canjes por supuestas “violaciones” israelíes del pacto de alto el fuego, entre las que citó mentirosamente impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza



Hamás se retractó, pero no antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con un “infierno” en Gaza si a mediodía de este sábado (hora de Washington) Hamás no liberaba a “todos” los rehenes, un mensaje que Israel no ha respaldado ni desmentido.



Todavía quedan en Gaza 70 rehenes de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023 y al menos 34 de ellos han muerto, según las Fuerzas de Defensa de Israel.



Otros tres rehenes israelíes (entre ellos un soldado muerto) llevan cautivos una década en el enclave.



Todos deberían ser liberados a lo largo de las tres fases del alto el fuego, que entró en vigor el pasado 19 de enero.

