El régimen iraní sigue mintiendo sobre la supuesta fatwa que prohibe las armas nucleares

Ante la posibilidad de negociaciones nucleares iraníes con la segunda administración del presidente Trump, el 4 de febrero de 2025 Trump reiteró su posición de que Irán no debe tener armas nucleares. [1] En respuesta, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el vicepresidente iraní de Asuntos Estratégicos, Mohammad Javad Zarif – ex canciller y líder de las conversaciones nucleares con la administración Obama- se unieron para volver a sacar a la luz la mentira sobre la fatwa inexistente del líder supremo iraní, Ali Khamenei, que supuestamente garantiza que Irán no puede producir ni obtener armas nucleares.

El régimen iraní sigue mintiendo sobre la existencia de la fatwa

El ministro de Exteriores, Araghchi, subrayó en su respuesta del 5 de febrero al presidente Trump que «si la cuestión central es que Irán no adquiera armas nucleares, esto es posible. No es un problema… La posición de Irán respecto de las armas nucleares es muy clara. También hay una fatwa del Líder Supremo que nos aclara a todos cuál es la misión». [2]

Varios días después, el 9 de febrero, el vicepresidente de Asuntos Estratégicos, Mohammad Javad Zarif, dijo en una entrevista con los medios: «El uso de misiles fue posible para nosotros de acuerdo con las reglas de la guerra y nuestro enfoque religioso, y esto ha demostrado que podemos hacerlo. La cuestión de las armas nucleares es completamente diferente de la [cuestión de] los misiles, y la fatwa del líder [Khamenei] ha cerrado esta discusión de forma permanente». [3]

El vicepresidente de Asuntos Estratégicos, Mohammad Javad Zarif (Fuente: Asr-e Iran, Irán, 9 de febrero de 2025)

La fatwa nuclear inexistente: una supuesta garantía religiosa de que Irán no desarrollará armas nucleares

El régimen iraní está redoblando sus mentiras sobre la existencia de una fatwa que prohíbe las armas nucleares, supuestamente emitida por el líder supremo iraní Khamenei. A lo largo de los años, nunca apareció una fatwa de ese tipo en ninguno de los dos sitios web de fatwas de Khamenei, y aunque se dijo que la fatwa se emitió en varias fechas diferentes y en una variedad de versiones diferentes, nadie la ha visto nunca (ver más abajo los informes de MEMRI a lo largo de los años sobre esta fatwa inexistente).

Durante las negociaciones nucleares entre Irán y el G-3 (Reino Unido, Francia y Alemania) de 2002-2006, Irán presentó su posición de que una fatwa de Khamenei prohíbe las armas nucleares y que esa fatwa es jurídicamente más vinculante que cualquier prohibición constitucional o legislación parlamentaria, como podría serlo en cualquier otro país. Irán también afirmó que es mucho más vinculante que el régimen de inspecciones de las instalaciones nucleares de Irán llevadas a cabo por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU que exigía el G-3.

En una entrevista de mayo de 2012, Hassan Rohani, que pronto sería presidente de Irán y que había encabezado el equipo negociador nuclear iraní, dijo que él fue quien propuso afirmar que Khamenei había publicado esta fatwa en un sermón de un viernes en noviembre de 2004 (véase, por ejemplo, Investigación y análisis Nº 1022: La versión oficial iraní sobre la supuesta fatwa antinuclear de Khamenei es una mentira , 3 de octubre de 2013). Una vez más, esta supuesta fatwa nunca se pudo encontrar en las páginas web de fatwas de Khamenei, ni en noviembre de 2004 ni en ningún otro momento. La propuesta de Rohani, como atestiguó, era presentar esta supuesta fatwa a los europeos como una garantía de que Irán no intentaría producir armas nucleares.

Sin embargo, la postura iraní no fue aceptada por los tres países de la UE en las negociaciones, ya que su demanda de que se le entregara la supuesta fatwa en el original fue rechazada. Todo lo que Irán proporcionó fue un informe de una agencia de noticias iraní supuestamente sobre la fatwa (véase la Investigación y Análisis de MEMRI N° 825: Reanudación de las conversaciones nucleares entre Irán y Occidente – Parte II: Teherán intenta engañar al presidente Obama y a la secretaria de Estado Clinton con una inexistente fatwa anti-armas nucleares del líder supremo Khamenei, 19 de abril de 2012).

La administración Obama, que reemplazó al G-3 en la conducción de las negociaciones nucleares con Irán, aceptó la posición de Irán de que esta fatwa realmente existía y que efectivamente servía como una alternativa a la supervisión invasiva del OIEA. La administración promovió la fatwa como vinculante, aunque nunca la vio. [4] (Véase Investigación y Análisis 1080: El Secretario de Estado de EE.UU. Kerry en una nueva e inédita declaración: ‘El presidente Obama y yo estamos sumamente agradecidos por el hecho de que [el líder supremo iraní [Khamenei] haya emitido una fatwa [inexistente]’ que prohíbe las armas nucleares ‘, 31 de marzo de 2014, y Despacho Especial No. 5461: El presidente Obama respalda la mentira sobre la ‘fatwa’ de Khamenei contra las armas nucleares , 29 de septiembre de 2013, así como los otros informes de MEMRI sobre la fatwa inexistente que se enumeran a continuación).

