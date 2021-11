El recuerdo de Isaac Herzog a 83 años de la «Noche de los Cristales Rotos»

10 noviembre, 2021

El presidente israelí participó de la actividad «Let there be light», organizada por Marcha por la Vida.

El 9 y 10 de noviembre de 1938, hordas nazis realizaron un pogrom contra los judíos de Alemania, Austria y Checoslovaquia. Este ataque fue denominado como “Kristallnacht” o “La noche de los cristales rotos”.

Esa noche, milicias paramilitares nazis de las SS y las SA asesinaron a 400 judíos, arrestaron a otros 30.000 y destruyeron 8.000 comercios. Por su parte, también atacaron 1.574 templos y cementerios de la comunidad.

El presidente israelí Isaac Herzog participó en la iniciativa «Let There Be Light» del movimiento «March of the Living», que conmemora los 83 años de la Noche de los Cristales Rotos. Como parte de la iniciativa, se proyectaron mensajes especiales de líderes mundiales y supervivientes del Holocausto contra el antisemitismo y el odio en los muros de la Ciudad Vieja de Jerusalén y en edificios públicos de París, Salónica, Varsovia y Budapest.

Foto: President’s Office Spokesperson’s Department

Al respecto, Herzog afirmó: «La noche de la Kristallnacht anunció el cruce de una línea fatídica, la señal para renunciar a toda contención. En una noche, un sentimiento subyacente de antisemitismo se convirtió en la expresión abierta de muchos. Nos comprometemos a combatir y desarraigar toda concepción de antisemitismo. Seguiremos haciendo todo lo que podamos para recordar, conmemorar y garantizar que estos horribles acontecimientos sean cosa del pasado, y sólo del pasado».