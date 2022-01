El rabino de la sinagoga atacada en Texas contó cómo fue el ataque

17 enero, 2022

Charlie Cytron-Walker dio una entrevista en donde recordó los momentos que se vivieron durante la toma de rehenes.

El rabino Charlie Cytron-Walker, una de las cuatro personas retenidas en la Congregación Beth Israel, habló por primera vez del ataque.

“Fue durante la oración, estaba de espaldas miramos hacia Jerusalén cuando rezamos… escuché un click, y podría haber sido cualquier cosa y resultó que era su arma”, recordó el rabino en una entrevista a la CBS.

“La última hora más o menos del enfrentamiento, no estaba obteniendo lo que quería. Se estaba poniendo… no se veía bien, no sonaba bien. Estábamos muy… estábamos aterrorizados”, contó Cytron-Walker. “Y cuando vi una oportunidad en la que no estaba en una buena posición, me aseguré de que los dos señores que aún estaban conmigo, que estuvieran listos para salir, la salida no estaba muy lejos”.

Cytron-Walker prosiguió con su relato sobre su escape: “Les dije que se fueran, le tiré una silla al pistolero y me dirigí hacia la puerta. Y los tres pudimos salir sin ni siquiera disparar un tiro».

Cytron-Walker mencionó los cursos de seguridad que había tomado como claves para su escape. “Cuando tu vida está amenazada, debes hacer todo lo posible para ponerte a salvo. Tienes que hacer todo lo que puedas para salir”.

El rabino dice que los rehenes todavía se están recuperando de su terrible experiencia y señala que “fue aterrador, fue abrumador. Todavía estamos procesando. Ha sido mucho».