El Rabinato de Israel, preocupados por declaraciones del papa Francisco

27 agosto, 2021

Declaraciones del pontífice generaron malestar en la comunidad judía por posibles interpretaciones antisemitas.

El rabino Ratzon Arusi, presidente de la Comisión del Rabinato Principal para el Diálogo con la Santa Sede, envió una carta al Vaticano expresando su preocupación por declaraciones del papa Francisco.

En un audiencia general, el Papa hizo referencia a la Torá, los cinco primero libros de la Biblia, compartidos por la fe judía y la cristiana. El pontífice dijo que «la Ley, sin embargo, no da vida, no ofrece el cumplimiento de la promesa porque no es capaz de poder cumplirla. La Ley es un viaje, un viaje que conduce hacia un encuentro. Aquellos que buscan la vida necesitan mirar la promesa y su cumplimiento en Cristo».

Arusi protestó en su misiva al cardenal Kurt Koch, encargado de la relación de la Santa Sede con la religión judía. El rabino indicó que, con sus palabras, el Papa «presenta la fe cristiana como algo que no solo reemplaza a la Torá; pero afirma que este último ya no da vida, lo que implica que la práctica religiosa judía en la era actual se ha vuelto obsoleta».

«Esto es, de hecho, parte integrante de la ‘enseñanza del desprecio’ hacia los judíos y el judaísmo que creíamos que la Iglesia había repudiado por completo», prosiguió Arusi. Además, le transmitió a Koch su «angustia» con el fin de que «cualquier conclusión despectiva extraída de esta homilía sea claramente repudiada».

En declaraciones a la agencia Reuters, la oficina de Koch afirmó haber recibido la carta y aseguró que estaban «considerándola seriamente» antes de responder.

Más allá de este desliz, el Papa ha tenido una relación positiva con la comunidad judía. Antes de su llegada al Vaticano, había participado en su Argentina natal de varias actividades junto a representantes de la comunidad judía.

El mes pasado, restringió el uso de la misa en latín, una forma de liturgia favorecida por los católicos tradicionalistas que pide la conversión de los judíos. Hasta 2008 incluía una referencia a la «ceguera» judía.