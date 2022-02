El punto “G” en Israel y su política de género

12 febrero, 2022

La mujer israelí es capaz de lograr lo que se proponga afirmó el primer ministro Naftali Bennett en el nombramiento de Gali Baharav-Miara como la nueva Fiscal General de Israel.

José I. Rodríguez

La historia de Israel está enmarcada en oro por la trayectoria de valientes mujeres que han logrado grandes cosas incluso más que muchos hombres. No pretendemos hacer un listado de mujeres que han alcanzado metas y triunfos en lo personal y en la esfera de lo público en Israel, pero si dar el debido honor a quién lo merece sin tener que aplicar eso que llaman políticas de género.

Los nombres de mujeres sobresalientes a lo largo de la historia han estado en muchos casos supeditados al nombre de conocidos varones. Las mujeres de forma tradicional se las ha relacionado con las hazañas de algún hombre, pero pocas veces se las ha dado el debido reconocimiento a su valiente labor en el papel que hubieren desempeñado. El presente artículo de opinión no es un alegato feminista al estilo de la moderna corriente de superponer el género femenino al masculino como base de las ya mencionadas políticas de género.

Por la lógica de la naturaleza la mujer y el hombre son diferentes añadiendo por nuestra parte que gracias al Cielo. Qué terrible sería que todos los seres humanos fuéramos iguales en el sentido más amplio de la palabra. No estimados colegas de las llamadas políticas de género la mujer y el hombre somos iguales en derechos y deberes, pero diferentes en todo lo demás. No podría pasar de este párrafo sin hacerme una pregunta que por otro lado me consta que muchos se hacen ¿De qué clase de género estamos hablando cuando hablamos, valga la redundancia, de las políticas de género? Sin ánimo de molestar y con el mayor de los respetos todo parece indicar que son políticas de “género tonto” pues no saben distinguir la carne del pescado. El que lee entienda, pero también aquí sin que sea un concepto de política de género.

La conocida actriz israelí Gal Gadot es una mujer excepcional la cual no se puede comparar a ningún hombre y creo que en esto estaremos de acuerdo. Una supermujer a la cual todo un gobierno como el de Kuwait la tiene miedo. La prensa publica que “Kuwait prohíbe la película «Muerte en el Nilo» por la actriz israelí Gal Gadot” lo cual es un indicio notorio de la fuerza y la valentía de las mujeres israelíes en particular. La actriz Gal Gadot es censurada en Kuwait por ser una mujer israelí con criterio e ideas claras respecto a la política de Israel alejada de todo género de dudas.

La acusación del gobierno de Kuwait a la actriz que hizo de Wonder Woman es que apoya a las Fuerzas de Defensa de Israel y que está en contra de Hamás en Gaza. Hay que ser de género muy tonto para no apoyar a las FDI y estar radicalmente en contra del terrorismo yihadista que representa Hamás. Con todo y a pesar de la absurda crítica del gobierno de Kuwait a Gal Gadot lo que subyace debajo es el rancio y peligroso machismo que considera que la mujer es inferior al hombre.

Gal Gadot como extraordinaria actriz y Gali Baharav-Miara como la nueva Fiscal General de Israel representan a unas heroínas modernas que saben vencer todas las restricciones sociales que se han impuesto a lo largo de la historia a la mujer. El punto “G” en Israel lo representan Gal Gadot y Gali Baharav-Miara con “G” de ganadoras bajo todo punto de vista. La política de género en Israel es que no hay diferencia entre géneros para alcanzar grandes retos. Hazlo saber.