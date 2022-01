El proyecto de transferencia de gas natural de Egipto al Líbano: la ironía de O. Medio en su máxima expresión

22 enero, 2022

¿Provendrá el gas de los yacimientos de Israel en el Mediterráneo?

Por Tal Beeri

El 14 de enero, la embajadora de EE. UU. en el Líbano entregó al primer ministro libanés Mikati un documento oficial del Departamento del Tesoro norteamericano que establece que Estados Unidos no impondrá ninguna sanción tras los acuerdos de transmisión de gas y electricidad al Líbano con Siria, Jordania y Egipto (producción adicional de 650 megavatios en promedio para el sector eléctrico libanés).

A pesar de los informes (principalmente en los medios israelíes) de que el gas se extrae de las reservas de gas israelíes de Tamar y Leviatán, el Ministerio de Energía libanés lo negó y señaló que había recibido garantías de Egipto de que se trata de gas egipcio y no gas israelí. El Departamento de Estado norteamericano también emitió una declaración (16 de enero) declarando que los supuestos informes de que EE. UU. mediaron en un acuerdo energético entre Israel y el Líbano eran falsos.

Según el ministro libanés de Energía, Fayyad (29 de diciembre), completar el proyecto de transferencia de electricidad desde Jordania (200 megavatios en promedio) y gas desde Egipto (permitirá la producción de 450 megavatios en promedio) a través de Siria suministrará 10 horas de electricidad por hogar, todos los días, en todo el Líbano. Diversas declaraciones de los interesados ​​confirman que la infraestructura para el trasvase de electricidad y gas estará lista para operar a fines del primer trimestre de 2022 a más tardar.

¿Estará realmente lista la infraestructura según lo planeado? ¿Quién se beneficiará del proyecto? ¿El suministro de energía de Egipto y Jordania al Líbano frenará la influencia de Irán sobre el Líbano? ¿Proviene el gas de Israel?

No sabemos si la infraestructura estará realmente lista a fines del primer trimestre de 2022. Parece que a todas las partes involucradas les interesa llevar a cabo el proyecto y acelerar la restauración de las infraestructuras. Este es un proyecto del que todos (irónicamente, también Hezbollah) se beneficiarán. Egipto, Jordania (¿e Israel?) se beneficiarán de la venta de gas y electricidad. Siria se beneficia de la restauración de las infraestructuras en su territorio y se le pagará por el uso de estas infraestructuras. Además, entendemos que Siria también podrá utilizar parte de la electricidad y el gas para sus necesidades. El Estado del Líbano habrá duplicado su capacidad de generación de electricidad.

¿Intentarán los iraníes y Hezbollah socavar el proyecto? ¿Frenará el proyecto la influencia iraní en el Líbano?

En nuestra evaluación, Hezbollah sabrá cómo utilizar la nueva situación para su beneficio, y el proyecto no frenará la influencia iraní en el Líbano.

En nuestra evaluación, la probabilidad de que el eje radical chiita encabezado por Irán socave físicamente el proyecto es baja. Hezbollah preferiría, en la medida de lo posible, un suministro eléctrico fijo (en lugar del uso de generadores) tanto por su interés militar (para sus infraestructuras militares) como para su interés civil (para la población chiita y sus infraestructuras civiles). También estimamos que Hezbollah podrá influir en el tiempo de suministro de electricidad a las áreas chiitas a expensas de otras áreas para beneficiar sus narrativas políticas e influyentes.

La campaña mediática de Hezbollah para exaltar su narrativa parece haber comenzado ya. En respuesta a los informes de que se trata de gas israelí, los portavoces de Hezbollah comenzaron a declarar públicamente que “la resistencia obligó al enemigo sionista y estadounidense a entregar gas a través de Egipto, Jordania y Siria… está permitido a través de países amigos… recibir gas directamente está prohibido porque la normalización está prohibida…”.

De hecho, existe una aparente admisión y reconocimiento por parte de Hezbollah de que el gas proviene indirectamente de Israel.

Si Hezbollah no logra adquirir la capacidad de influir en el suministro eléctrico en todo el Líbano (no nos parece probable), sabrá adaptar su campaña narrativa en consecuencia. No sabemos si el gas que se suministrará desde Egipto al Líbano a través de Jordania y Siria tiene su origen en Israel.

El hecho es que tanto Egipto como Jordania compran gas israelí para sus necesidades y la infraestructura de los gasoductos por los que fluye el gas israelí también se utilizará para transportar el gas al Líbano.

Si es gas originario de Israel, irónicamente, los chiitas en el Líbano y Hezbollah, en particular, lo disfrutarán y lo utilizarán en su beneficio.

Todo es posible en Oriente Medio. Es la ironía del Oriente Medio en su máxima expresión…

Fuente: Alma Research and Education Center