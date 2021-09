El primero en América Latina: Construirán el Hospital Hadassah Bosque Real en México

9 septiembre, 2021

El centro médico de alta complejidad tendrá 180 camas, 13 quirófanos y 450 consultorios.

El Hospital Hadassah abrirá un centro médico en México, el primero en América Latina. El nuevo hospital recibirá, entre otros, de pacientes oncológicos- El nosocomio privado de alta especialidad tendrá 450 consultorios, 13 quirófanos y 180 camas.

El director ejecutivo del Hospital Hadassah, Jorge Diener, ponderó que “este será el primer hospital privado de Alta Especialidad que atenderá pacientes oncológicos. Contará con medicina radiológica, medicina nuclear, radioterapia de protones, tendrá 10 quirófanos de alta especialidad, y dos híbridos en los que se realizarán cirugías de alta especialidad y robóticas”.

Bosque Real será el lugar indicado para iniciar el proyecto del recinto hospitalario que se inaugurará en 2024. Según la presidenta nacional de Hadassah, Ronda Smolow, este hospital es sinónimo de “excelencia en medicina y preocupación por el prójimo”.

Reunión por Zoom sobre la presentación del proyecto. Fuente: Screenshot

“La planeación contempla una capacidad de atención de 40 mil personas, con atención de prevención y diagnóstico para los pacientes. Es de resaltar que contará las especialidades de oncología, medicina radiológica, imagenología, medicina nuclear, radioterapia de protones entre otras tecnologías”, ahondó Smolow.

La elección de México para que esta edificación tome cuerpo refleja el vínculo entre la comunidad judía y la sociedad mexicana.

Dentro de este proyecto a futuro, se involucraron muchas empresas. Entre ellas, están Global Enterprise, Grupo Bosque Real, la organización Hadassah, The Women´s Zionist Organization of America Inc., la Organización Médica Hadassah, y el despacho de arquitectura SOM.