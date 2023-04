El Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara se reunieron con viudas y huérfanos de las FDI

24 abril, 2023

También asistieron a la reunión la Presidenta de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI Tami Shelach, el Director General de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI Shlomi Nahumson, el Director de Proyectos de la organización para Programas Juveniles Iyar Eliyahu, y el Secretario Militar del Primer Ministro y General de División Avi Gil.

En vísperas del Día del Recuerdo de los Caídos en las Guerras de Israel, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y su esposa Sara se reunieron ayer en Jerusalén con huérfanos de las FDI y con un hermano de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI. Durante el emotivo encuentro, cada niño habló de su padre y de los recuerdos que guardan.

La viuda del teniente coronel Muhammad Kheir El-Din, asesinado durante una operación especial en Khan Yunis en 2018, dijo que al principio era difícil para su hijo escuchar la palabra “huérfano“, pero hoy espera con ansias ir a las reuniones que lo ayudan mucho. El primer ministro Netanyahu dijo a sus hijos, Ahmed y Ram: “Vuestro padre fue un gran héroe. Es un gran privilegio ser hijos de un gran héroe. No todo el mundo puede decir esto. Os lo digo como alguien que no sólo conoce la operación en la que cayó, sino también otras cosas que aún no puedo compartir. Esto debería acompañaros durante toda vuestra vida: vuestro padre fue un auténtico héroe. Es un gran privilegio, incluso con el gran dolor“.

Iris, la viuda del teniente Shmulik Halfon, caído en combate durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006, dijo que en el pasado habían entrevistado a su hijo Liad y le habían preguntado: “¿Qué echas de menos?“ y él había respondido: “¿Cómo voy a echarlo de menos si no lo conocí?“. Sara Netanyahu le dijo a Liad que llevaba los genes de su padre y que formaba parte de él. Añadió que detrás de cada nombre de un soldado caído, había una familia, cuyas historias les ayudaron a conocer un poco a cada familia.

Al respecto, el Primer Ministro Netanyahu comentó: “Sucede que con frecuencia envío hombres a la batalla o a misiones muy peligrosas y ni una sola vez los envío allí sin pensar en ustedes, las familias que pagarán el precio después. Esto no me impide hacerlo, pero significa que, cuando lo haga, piense siempre en el precio y no lo haga a la ligera“.

Por su parte, Sara Netanyahu agregó: “El Primer Ministro siempre me ha dicho, desde los años 90: ‘No quiero que ninguna madre sienta lo que vivió mi madre y no quiero que ninguna esposa pase por esto’, ni por su marido, ni por un hijo, ni por un hermano. Quien pasa por esto, y es tan fuerte en él, piensa en estas cosas. Entonces sabrás que hay alguien aquí que piensa en ti y se preocupa por ti“.

Netanyahu con los huérfanos presentes. Foto: Kobi Gideon (GPO)

Shlomi Nahumson, Director General de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI, añadió: “Quiero darles las gracias por este importante evento, más allá de que fortalece a cada una de las familias aquí presentes, también es un mensaje muy importante. Al final, en torno a la mesa del Primer Ministro se toman muchas decisiones, decisiones que a veces afectan a vidas humanas. La declaración de que usted asume no sólo las consecuencias de las operaciones, más o menos exitosas, sino también las implicaciones que esas guerras tienen en las vidas humanas, en las familias de esos soldados que a veces envía a la batalla en virtud de su autoridad, esto refleja valores del más alto nivel. Por esta declaración y esta reunión, queremos darle las gracias también este año“.

También asistieron a la reunión la Presidenta de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI Tami Shelach, el Director General de la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI Shlomi Nahumson, el Director de Proyectos de la organización para Programas Juveniles Iyar Eliyahu, y el Secretario Militar del Primer Ministro y General de División Avi Gil.