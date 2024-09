El presidente de Israel pide perdón por no haber devuelto a seis rehenes «sanos y salvos» de Gaza

El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió este domingo disculpas «en nombre del Estado de Israel» a las familias de los seis rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados anoche del sur de Gaza tras más de diez meses de cautiverio.



«En nombre del Estado de Israel, abrazo a sus familias con todo mi corazón y me disculpo por no poder traerlos a casa sanos y salvos», dijo hoy Herzog en un comunicado, adelantándose al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que aún no ha enviado sus condolencias.



Herzog prometió seguir luchando «sin descanso» contra Hamás y recordó que existe un «pacto supremo» entre el Estado y sus ciudadanos que debería garantizar su seguridad.



«Tenemos la misión sagrada y urgente de traerlos a casa», urgió el líder, en referencia a los 97 rehenes que siguen en Gaza, de los que se cree que al menos 33 ya están muertos.



Los fallecidos -cuatro hombres y dos mujeres-, todos secuestrados el pasado 7 de octubre durante el ataque del grupo terrorista palestino Hamás, han sido identificados como Carmel Gat, Eden Yerushalmi, el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino.



El portavoz castrense, Daniel Hagari, dijo esta mañana en un comunicado que los seis rehenes fueron asesinados por Hamás poco antes de que las fuerzas llegaran hasta ellos, según una investigación inicial.



Sus cuerpos fueron localizados en un túnel en Rafah, sur de Gaza, a alrededor de un kilómetro de donde el rehén beduino, Kaid Farhan al Qadi, fue hallado con vida la semana pasada, dijo Hagari.



En otro mensaje de condolencias a las familias, el ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que los seis habían sido «asesinados a sangre fría» y felicitó a las unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel y al servicio de inteligencia interior Shabak (Servicio de Seguridad General) por la «compleja operación» para recuperar sus cuerpos.



Representantes y familiares de los rehenes anunciaron hoy nuevas protestas, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, que se suman a la convocatoria ayer de una semana de manifestaciones a nivel nacional, a favor de una tregua en Gaza en el marco de un acuerdo inmediato para liberar a los rehenes.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora