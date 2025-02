El presidente de Israel condena a Hamás por la “espantosa y horrible” violación de la tregua

El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó este viernes como una “espantosa y horrible” violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza el que Hamás entregara el cuerpo de una mujer no identificada alegando falazmente que se trataba de la rehén israelí Shiri Bibas.



“Rezamos, clamamos y esperamos que estas terribles noticias no llegaran. Y, sin embargo, llegó de la peor manera posible: los cuerpos de Ariel y Kfir, tan puros e inocentes, fueron identificados, mientras que su querida madre, Shiri, permanece en cautiverio”, apuntó en un comunicado Herzog.

“Esta es una violación impactante y horrorosa del acuerdo de alto el fuego, otro acto cruel de los terroristas de Hamás, que siguen mostrando un absoluto desprecio por la humanidad”.

No obstante, Herzog señaló que Israel está “esperando ansiosamente la liberación de seis rehenes más este fin de semana” y apeló a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traer a casa a cada uno de nuestros hermanos y hermanas secuestrados. Todos. Hasta el último.”



En estos momentos, 67 de los 251 rehenes que Hamás secuestró en el ataque del 7 de octubre de 2023 siguen en el enclave. Tras la salida ayer de cuatro cuerpos de Gaza, la cifra quedó en 66, pero el anuncio por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de que uno de los cadáveres no corresponde a Shiri Bibas volvió a elevarla.



Además, hay tres personas que fueron secuestradas con anterioridad. Dos de ellos, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed, saldrán como parte del grupo de seis rehenes con vida que el grupo terrorista islámico liberará este sábado.



“Mi corazón también está con Yocheved y la noble familia Lifshitz, al recibir la devastadora noticia sobre Oded, un activista por la paz de 83 años brutalmente secuestrado y asesinado por terroristas”, añadió Herzog.



El Instituto Forense confirmó que uno de los cuatro cuerpos recibidos era el de Oded Lifshitz, secuestrado con 83 años. Su mujer Yocheved también fue secuestrada el 7 de octubre, aunque fue liberada a finales de ese mes por razones humanitarias junto a más rehenes.



Esta madrugada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron los resultados sobre el resto de cadáveres. Mientras que los de Ariel y Kfir Bibas, secuestrados con 4 años y 9 meses respectivamente, fueron identificados, el último presuntamente de su madre Shiri Silberman, no se correspondía con ella.



Además, el portavoz de las FDI puso de relieve que los tres fueron “brutalmente asesinados” durante su cautiverio en noviembre de 2023.

