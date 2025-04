El presidente de Israel apoya la renuncia de Bar y pide no “politizar” el Shabak

El presidente de Israel, Isaac Herzog, apoyó este martes la decisión del jefe del Shabak -servicio de inteligencia interior-, Ronen Bar, de renunciar a su puesto y pidió no “politizar” la agencia de inteligencia interior israelí, tras las acusaciones cruzadas entre Bar y el primer ministro, Benjamín Netanyahu.



“No debemos olvidarlo ni por un momento: el Servicio General de Seguridad (Shabak [también conocido como Shin Bet]) es un organismo vital y estatal, cuya contribución a la seguridad del Estado de Israel es enorme. No debe involucrarse en la política, y la política no debe involucrarse en él”, aseguró Herzog en un mensaje en su cuenta de la red social X.



Bar anunció anoche, en un discurso, su decisión de abandonar el cargo a mediados de junio por los errores de seguridad que permitieron los ataques del grupo terrorista islámico Hamás del 7 de octubre de 2023.



Su renuncia, seguramente, evitará que la Corte Suprema de Justicia tenga que tomar una decisión sobre su despido, anunciado el mes pasado por Netanyahu y que fue recurrido por la oposición y por grupos civiles ante la máxima corte del país; aunque la acusación podría pedir al tribunal un dictamen sobre el fondo del caso.



Bar, en documentos judiciales entregados a la corte, ha defendido que su despido responde a consideraciones políticas, y ha acusado a Netanyahu de tratar de convencerlo para utilizar al Shabak contra ciudadanos israelíes que participaron en protestas contra el Gobierno.



El primer ministro ha negado sus acusaciones y ha defendido que su destitución, congelada hasta ahora por la Corte Suprema, fue fruto de una pérdida de confianza del Gobierno en su conjunto.



Tras la dimisión de Bar, Netanyahu será el único responsable israelí que seguirá en su cargo tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. El anterior jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, dejó su puesto a principios de marzo, mientras que otros altos cargos militares y de seguridad del país hicieron lo propio en los meses anteriores.



En su mensaje de este martes, Herzog pidió una comisión estatal que investigue los errores que permitieron los ataques, una propuesta que Netanyahu ha rechazado mientras dure la guerra en Gaza. EFE y Aurora





Navegación de entradas