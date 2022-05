El presidente de Ecuador finaliza una histórica visita a Israel

13 mayo, 2022

Naftal Bennett agradeció a Guillermo Lasso la apertura de una Oficina Comercial y de Innovación en Jerusalén.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, culminó una visita oficial a Israel, la primera de un gobernante del estado sudamericano al país, y que estuvo marcada por una serie de medidas enfocadas a incrementar la cooperación comercial y en material de innovación.

El mandatario dio por culminada una visita que comenzó el martes y que incluyó encuentros con autoridades y representantes de empresas y del sector privado israelí.

Tras reunirse el miércoles con el presidente, Isaac Herzog, con quien firmó un memorando para ampliar la cooperación en seguridad, innovación y comercio y sentó las bases para un futuro tratado de libre comercio, Lasso mantuvo ayer un encuentro con el primer ministro, Naftali Bennett.



«Fortalecer las relaciones bilaterales y cooperar en temas de seguridad, tecnología y más serán nuestra prioridad», escribió el mandatario tras el encuentro, a través de su cuenta de Twitter.



Según la oficina de prensa del Gobierno israelí, ambos líderes abordaron la cooperación bilateral en materia de innovación, tecnología y seguridad pública, mientras que Bennett agradeció a Lasso la apertura de una Oficina Comercial y de Innovación en Jerusalén.



Esta oficina, que según confirmó un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí tendrá jerarquía diplomática, fue inaugurada en un acto en la Universidad Hebrea de Jerusalén.



Durante la ceremonia, Lasso enfatizó el rol que Israel puede tener en su intento de potenciar y aumentar la producción e impulsar las actividades industriales y para el desarrollo científico y académico en Ecuador.



En el marco de este evento, según informó un portavoz del líder ecuatoriano, se firmó también un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) de Ecuador y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado israelí.



La decisión de Ecuador de abrir una Oficina Comercial y de Innovación en Jerusalén con jerarquía diplomática sigue a otra similar por parte de Colombia, inaugurada por el presidente Iván Duque en noviembre de 2021.



En 2019, Estados Unidos trasladó su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, la capital de Israel. Luego fue seguido por Guatemala, Honduras y Kosovo.



La visita de Lasso culminó con un encuentro en Tel Aviv con representantes de la organización no gubernamental Start-Up Nation Central, que sirve de puente entre empresarios, gobiernos y organizaciones internacionales y el ecosistema innovador israelí.



«Hemos venido a Israel con objetivos muy muy claros, y uno de ellos es el de promover la vinculación entre emprendedores ecuatorianos y el ecosistema de innovación de Israel», señaló el presidente durante un acto en la sede de la organización.



«Siempre he creído que para transitar en la vida uno tiene que saber escoger a sus amigos, y ahora como presidente del Ecuador, representando al pueblo ecuatoriano, creo saber escoger a los buenos amigos, al pueblo de Israel», agregó.



Por otra parte, el mandatario, que mantuvo durante los últimos días reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa israelí y representantes de empresas de armamento y seguridad, destacó el rol que Israel puede tener en la lucha contra el narcotráfico en su país.



«Me voy teniendo claro que Ecuador no está solo en esta lucha», apuntó. Aurora y EFE