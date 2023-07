El pez por la boca muera

7 julio, 2023

Oh, Este es Este y Oeste es Oeste, y los dos nunca se reunirán. (“La Balada de Este y Oeste”), por Rudyard Kipling.

Responderemos una por una la sarta de mentiras y tergiversaciones del “comunicado” oficial de la “Embajada del Estado de Palestina en Uruguay”.

Comenzamos por el principio: esa embajada dice ser del Estado de Palestina. Me pregunto: ¿existe o no un Estado de Palestina? Si existe, ¿por qué viven reclamando un Estado? Si no existe, ¿a quién representa esta embajada? Por favor que se definan de una vez por una o por la otra.

En segundo término, no se sabe quién firma ese comunicado. ¿Es esto válido para que se publique en medios de información? ¿Nadie se responsabiliza?

Dice ese comunicado: “Que conste una vez más en actas que Israel, una potencia ocupante, un Estado colonial y de apartheid, está cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Palestina ocupada.”

¿Israel potencia ocupante? Que diga qué ocupa, que superficies pertenecen a otro Estado. Por lo que se puede ver in situ Israel en guerras de defensa conquistó una zona a sus enemigos de esas guerras, Siria, Jordania y Egipto. De acuerdo a leyes internacionales las tierras conquistadas en guerras defensivas no se consideran ocupadas sino territorios en litigio que deberán solucionarse mediante conversaciones. Así fue que Israel devolvió todo el Sinaí a Egipto, Gaza fue liberada porque nadie la quiere para sí, y el resto está a la espera de que los respectivos países se sienten a conversar con Israel para ponerse de acuerdo.

En cuanto a las colonias judías y el ejército israelí, en las tierras de nadie, me remito a los acuerdos de Oslo, uno de cuyos firmantes fue la OLP que es la entidad terrorista que representa a una parte de los palestinos (Arafat y Abu Mazen como autoridad de la OLP y la Administración Palestina). Otra parte de esos palestinos que no acepta a Abu Mazen (Hamás y Jihad Islámica) es la ocupante de Gaza.

¿Israel colonial? Colonial (algunos ejemplos) era España colonizando casi todas las tres Américas, Gran Bretaña dueña absoluta de India, gran parte de Africa, y hoy matando argentinos para no perder las Malvinas. Las pocas colonias judías en Judea y Samaria surgieron hace no muchos años por culpa de la OLP que no acepta la existencia de Israel y que fomenta el terrorismo.

Personalmente no estamos de acuerdo con los colonos de Judea y Samaria, pero mientras exista terrorismo islámico y rechazo palestino a reconocer a Israel y sentarse a conversar, no habrá solución en este tema.

¿Israel estado de apartheid? Cualquiera que haya visto partidos de fútbol de las distintas selecciones de Israel, mayores, sub 19, sub 20 y sub 21, habrán observado los nombres de un buen porcentaje de jugadores, totalmente árabes, o sea que son palestinos que juegan con los colores de Israel, la camiseta y la bandera israelí celeste y blanca, no la palestina. El único “apartheid” que habrán podido observar, es que ellos no cantan el himno, pero eso es decisión personal de ellos, y es lógica, comprensible y aceptada porque la primera parte del himno dice:

Mientras en lo profundo del corazón

palpite un alma judía,

y dirigiéndose hacia el Oriente

un ojo aviste a Sion,

Ellos no pueden tener un “alma judía” como dice el himno. Pero sí tienen un alma israelí, y gran habilidad para ese deporte. Y si visitaran Israel -algo que los antisemitas no hacen porque se les derrumbarían todos sus argumentos- verían en todas partes a árabes palestinos trabajando o estudiando igual que los demás habitantes de Israel.

Donde sí hay apartheid es en los países musulmanes, en algunos de ellos los judíos tuvieron que escapar para no ser masacrados, y en otros son tratados como infieles (igual que los cristianos, bahaíes, etc) sin los mismos derechos que los musulmanes.

“En el transcurso de 48 horas, Israel llevó a cabo su cínicamente denominada agresión militar «Operación Hogar y Jardín» en el campo de refugiados de Yenín”. Aclaramos que el nombre de la operación es lisa y llanamente el nombre en hebreo que tenía antes la ciudad que hoy los árabes llaman Jenín (Bait ve Gan = casa y jardín).

“sus soldados aterrorizaron, mataron, mutilaron y desplazaron por la fuerza a palestinos y destruyeron propiedades civiles, de forma gratuita y deliberada, en grave violación de la ley.” ¿Aterrorizaron? Los civiles que estaban allí fueron avisados un día antes por el ejército israelí que se quedaran dentro de sus casas, y se fueron para que no les pase nada, los que se quedaron armados hasta los dientes son considerados héroes por lo que estar aterrorizados se contradice con sus otras declaraciones. Agregaron “mutilados” porque le da más sabor a película de Tarantino, si hubo algún mutilado fue por los explosivos de los palestinos. Desplazados fueron los ya nombrados que se fueron por propia voluntad y no desplazados, y apenas el ejército israelí paró su acción, volvieron a sus propiedades.

Surgen más dudas: ¿Qué hacen palestinos en campos de refugiados dentro de esas tierras que dicen que son de ellos? ¿Qué hacen menores de edad con ametralladoras y explosivos, con uniformes de guerra, enfrentando al ejército de Israel? ¿No tendrían que estar en escuelas o con sus padres?

“el uso bárbaro de excavadoras militares en el campamento densamente poblado”. Las excavadoras fueron utilizadas porque estos terroristas habían puesto bajo el pavimento de las calles cantidad de explosivos, con la idea de reventar vehículos militares, pero sin importarles que también podían reventar los vehículos de los palestinos que allí habitan y circulan.

En la sarta de disparates que siguen incluyen “Además, no tiene derecho a calificar de ´terroristas´ a todo un pueblo que intenta vivir pacíficamente en su propia patria y a tachar de ´militante´ a cualquiera que se oponga a su presencia ilegal, al que debe perseguir hasta la muerte”. Mentiras enganchadas: Israel no califica de terroristas a todo un pueblo, solamente a los que usan armas y explosivos contra pobladores israelíes. El pueblo palestino seguramente en su mayoría intenta vivir en forma pacífica, no se lo permiten los terroristas que se escudan con ellos y sus dirigentes que reparten golosinas cada vez que matan a un israelí. Los terroristas no son perseguidos hasta la muerte, la prueba son los miles que cumplen condenas en cárceles israelíes por haber matado o herido en atentados, y fueron juzgados de acuerdo a las leyes con tribunales que a veces incluyen jueces palestinos que son ciudadanos israelíes.

¡Como decimos en Uruguay, se pisaron el palito!!: “Son palabras de criminales. La comunidad internacional debe levantarse y enfrentarse a quienes pisotean la ley, y condenar a quienes buscan legítimamente sus derechos e intentan protegerse”. El pueblo israelí quiere y exige que la comunidad internacional ataque a quienes pisotean la ley, que son los terroristas. Aparte son ellos los que quieren “condenar a quienes buscan legítimamente sus derechos e intentan protegerse”, que son el pueblo israelí.

Lamentamos tener que escribir constantemente para desenmascarar las desvergonzadas mentiras de los movimientos terroristas, que han demostrado siempre que no les importó nunca tener un país sino que siempre lucharon para que en la zona no existan ni judíos ni cristianos, ni miembros de otras religiones minoritarias. Nada podemos esperar de quienes no les importa su propia vida, ni la de sus hijos, padres y madres que muestran su orgullo cuando les matan a un hijo terrorista. Lo prefieren muerto, le llaman mártir y disfrutan del dinero que la Autoridad Palestina les da como premio.

por Mauricio Aliskevicius