El “petrolero de relaciones públicas” alimenta la guerra de información de Hezbollah

14 septiembre, 2021

Por Tal Beeri

Está previsto que Nasrallah pronuncie un discurso hoy a las 8:30 pm hora del Líbano, en el que abordará los “acontecimientos recientes”. Evaluamos que Nasrallah abordará, entre otros temas, el establecimiento del nuevo gobierno libanés, así como la «primera carga de combustible de un petrolero iraní que arribará al Líbano».

Hemos discutido del establecimiento del nuevo gobierno libanés en un artículo que publicamos el 12 de septiembre.

El buque petrolero, que será descargado en el puerto de Banias en Siria, permitirá a Nasrallah cosechar los máximos beneficios de la guerra de información y relaciones públicas para Hezbollah.

Nasrallah continuará fortaleciendo la narrativa propagandística de Hezbollah. En su discurso, presentará falsamente que esta será la primera vez que una carga de combustible de un petrolero iraní llegará al Líbano. También enfatizará que esto fue posible únicamente gracias Hezbollah, que no es solo el escudo militar del Líbano sino también el económico.

Evaluamos que Nasrallah intentará restar importancia al hecho de que el petrolero iraní anclará en el puerto de Banias en Siria y no en el Líbano (en contraste con lo que Nasrallah declaró repetidamente en sus discursos anteriores sobre el asunto). Además, intentará restarle importancia al hecho de que los petroleros iraníes que atracan en el puerto de Banias en Siria no son un asunto nuevo, y que este petrolero no es de ninguna manera un precedente:

Hace tiempo que sabemos que el combustible es transportado desde Irán a Siria por mar en buques petroleros. Los petroleros llegan al puerto de Banias, el combustible es descargado y luego transportado en camiones al Líbano, principalmente para uso de Hezbollah. La única diferencia aquí es que esta es la primera vez que no se hace debajo las narices del público.

La propaganda del «primer petrolero iraní» no es más ni menos que un «petrolero de relaciones públicas», y Nasrallah la reforzará en su discurso de esta noche en su intento de alimentar la guerra de información de Hezbollah …

Fuente: ALMA Research and Education Center