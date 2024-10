El petróleo Texas se dispara un 5,15 % tras un comentario de Biden sobre Israel e Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas se disparó un 5,15 % y cerró en 73,71 dólares el barril, ayer jueves, en reacción a un comentario del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre la posibilidad de que Israel ataque instalaciones petroleras de Irán.



Al cierre de la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) (18.54 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 3,61 dólares con respecto a la sesión anterior.



Biden dijo a la prensa en la Casa Blanca, antes de subir al helicóptero presidencial, que está en contacto con Israel sobre la posibilidad de atacar instalaciones petroleras de Irán en represalia por los casi 200 misiles que Teherán lanzó el martes sobre territorio israelí, aunque descartó que eso vaya a ocurrir hoy.



El mercado ha atravesado momentos de volatilidad esta semana por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, una región rica en petróleo, y al temor de interrupciones en la producción que puedan afectar a la oferta global.



Pese a todo, los analistas consideraron la subida de los precios moderada y algunos señalaban que si Israel efectivamente ataca activos petroleros iraníes, otros productores pueden compensar el déficit.



En medio del ruido de las hélices del helicóptero, un periodista le preguntó a Biden: «¿Apoyará usted que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán?», a lo que el mandatario respondió: «Estamos hablando de eso».



En respuesta a preguntas de otro periodista, Biden afirmó que Israel no va a tomar ninguna acción de represalia hoy y dejó claro que EE.UU. no «permite» a Israel hacer nada, sino que se limita a dar consejo a su mayor aliado de Oriente Medio y del que es su mayor proveedor de armamento.



«En primer lugar, nosotros no ‘permitimos’ nada a Israel. Aconsejamos a Israel. Y no va a pasar nada hoy», subrayó.



En otros mercados, según CNBC, los contratos de gas natural para entrega en noviembre subían a 2,966 dólares por mil pies cúbicos y los contratos de gasolina con vencimiento en el mismo periodo se dispararon a 2,0825 dólares el galón. EFE

Compartir