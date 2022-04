Alerta en la comunidad judía: La ultraderecha húngara ganó siete escaños en el parlamento

7 abril, 2022

Se trata del Movimiento Nuestra Patria, ahora el tercero más grande del país europeo.

Con casi el 100% de los votos escrutados, Nuestra Patria (Mi Hazank) se convirtió en el partido de extrema derecha más extremista en tener representantes parlamentarios en Hungría desde 1945. Su ascenso en las cabinas de votación causa preocupación en la comunidad judía de ahí.

Gracias a su gran elección, se transformaron en el tercer partido político más grande de la nación europea. Los primeros son Fiedsz, presidido por el primer ministro Viktor Orban, seguidos de Unidos por Hungría, una amplia coalición de partidos de todo el país.

Mi Hazank se formó luego de las últimas elecciones del parlamento de 2018. El fundador del mismo, Laszlo Toroczkai, lanzó un erróneo golpe de estado contra la dirección del partido Jobbik, también de derecha, al cual pertenecía.

Al respecto, Toroczkai argumentó que Jobbik se desvió de sus raíces ultranacionalistas en un intento por arribar a más votantes de la corriente principal. Al final, fue expulsado de Jobbik y fundó un nuevo movimiento con algunos de los elementos más extremos de dicho lugar.

La táctica del creador de Mi Hazank resultó con éxito: arrebató votos de jurisdicciones que votaron por Jobbik hace cuatro años y ganó sietes escaños en la asamblea nacional. Más allá de eso, le eliminaron la cuenta de Facebook del partido de 80.000 miembros en 2020 por violaciones de estándares de la comunidad.

La plataforma del movimiento consistió en una demanda por el levantamiento incondicional de todas las restricciones por COVID-19. Además, el rabino Slomo Koves, director de la comunidad EMIH afiliada a Chabad, afirmó que “Mi Hazank y Jobbik son de la misma raza”.

Y añadió: “Tenían abiertamente el racismo y el antisemitismo en su agenda. Ambos en este momento no están haciendo declaraciones antisemitas abiertamente, pero son muy peligrosas. Y el verdadero problema que veo es que, dado que la izquierda se unió a Jobbik [para oponerse a Fidesz], si en el futuro alguien más en el gobierno quisiera cooperar con Mi Hazank, no es que parezca necesario por ningún motivo, pero sería muy difícil argumentar por qué no deberían hacerlo”.

Por último, Nuestra Patria tiene una larga historia de comportamientos intolerantes y algunos miembros eran parte del extinto movimiento neonazi Pax Hungarica. El partido participó en eventos y manifestaciones con grupos como el ultranacionalista Betyarsereg.