El Parlamento letón aprueba un plan de restitución a judíos expropiados

2 octubre, 2021

El Consejo Letón de Comunidades Judías mostró satisfacción por el plan para compensar con 40 millones de euros en los próximos diez años por las confiscaciones de propiedades tras el Holocausto.

El Parlamento de Letonia aprobó un plan para compensar con 40 millones de euros en los próximos diez años por expropiaciones a judíos durante la ocupación soviética del país y que no habían sido compensados porque el 90 % de ellos fueron asesinados en el Holocausto.



El proyecto de ley, aprobado por 61 votos contra 13, significa un acto de buena voluntad hacia la comunidad judía letona y no asume responsabilidad alguna por la confiscación de propiedades bajo el régimen soviético desde junio de 1940 y por los daños bajo la ocupación nazi entre 1941 y 1945.



Dmitrijs Krupnikovs, vicepresidente del Consejo Letón de Comunidades Judías, dijo que estaba «muy satisfecho» con el avance de la ley y destacó que no es un reconocimiento de culpa por parte de nadie que hiciera daño a los judíos durante las ocupaciones soviética y nazi.



Dijo que los pagos anuales, de unos 4 millones de euros, se dedicarían solo a objetivos culturales, religiosos y educativos, así como a promover la integración de religiones y etnias en Letonia.



«Puedo ver esfuerzos en apoyo a investigadores no judíos para escribir sobre la historia judía letona o las relaciones entre comunidades», añadió Krupnikovs, quien dijo que el gasto de los fondos sería vigilado por el Ministerio de Finanzas.



El asunto de la restitución de propiedades de organizaciones judías cuyos miembros desaparecieron totalmente durante el Holocausto ha sido presentado ante los legisladores letones en varias ocasiones, pero se ha topado con la oposición de quienes ven en ello una admisión de responsabilidad nacional por sucesos que ocurrieron cuando Letonia perdió su independencia.



Las propiedades por las que habrá compensación cuando el proyecto de ley pase a la lectura final incluye inmuebles que pertenecieron a familias que murieron durante el Holocausto, así como escuelas, hospitales, edificios religiosos, deportivos y de organizaciones judías que no habían sido reclamados por la desaparición de sus titulares.



En los últimos años el Gobierno letón ha recibido la presión de Estados Unidos para resolver el asunto de las propiedades judías no reclamadas que se convirtieron en propiedad estatal letona cuando el país recuperó su independencia en 1991 y tras no registrarse intentos de recuperarlas en los años posteriores.



Las únicas objeciones en el Parlamento letón a ir adelante en este asunto fueron presentadas por miembros de la Alianza Nacional, partido de centroderecha que forma parte de la coalición de cuatro formaciones que apoyan el Gobierno del primer ministro, Krisjanis Karins. EFE y Aurora