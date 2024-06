El odio comienza contra los judíos, pero nunca frena en ellos.

No cabe duda que el antisionismo es antisemitismo.

Aún si hay judíos que no lo vean así, no cabe duda que es así.

Claro está a veces los gobiernos deben criticar a Israel para disipar tensiones políticas, yo no digo que sean antisionistas=antisemitas, pero juegan a las manos de ellos. Ese camino no tiene futuro. Recuerden lo que les digo, ese camino político no tiene futuro.

X, con todas las cosas buenas que tiene, es una de las incubadoras de odio más importantes del mundo. Así también otras redes, pero ninguna como Twitter.

La razón por la cual creo que yo no sufro tanto de expresiones de antisemitismo, a pesar de algunas amenazas a mi persona y a mi familia, y algunos desubicados en esta cuenta que no me lleva más de 3 min desmantelar sus argumentos, es porque soy un judío orgulloso (en el sentido humilde de la palabra, sin soberbia), es decir, realmente estoy profundamente conectado con nuestra fe, nuestras tradiciones y nuestro Estado. Y tengo el anhelo constante de estarlo más aún. No cabe duda que la gente respeta al judío que respeta a su judaísmo. Lo siento en carne propia y lo agradezco.

Creo que Israel está llena de amigos y lamentablemente llena de enemigos. Los enemigos gritan más fuerte, los amigos son la mayoría del alma, la mayoría inquebrantables.

Algunas reflexiones que creí conveniente compartir que son base de uno de los artículos que quiero escribir en @SemanarioAurora, está plataforma de noticias tan importante acerca de Israel y el mundo judío, cuando salga del ejército.

