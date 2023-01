El nuevo ministro de Aliá quiere limitar la migración de judíos a Israel

2 enero, 2023

El nuevo ministro de Aliá e Integración, Ofir Sofer, abogó por enmendar la Ley de Retorno para que solo puedan migrar a Israel los judíos según la "halajá" (ley judía ortodoxa), es decir, los que tienen madre judía.

Desde que se aprobara en 1950, la Ley de Retorno permite la migración al Estado de Israel -proceso conocido como «aliá»- a cualquier persona que tuviera un abuelo judío, una medida demasiado laxa para la ortodoxia judía del país.



Sofer, del partido ortodoxo supremacista religioso Sionismo Religioso, defendió hoy en una entrevista con la radio pública Kan que la llamada «cláusula del nieto» de esa ley debe ser eliminada incluso sin tener que pasar por la Knéset (Parlamento israelí) y que hay consenso dentro de la coalición de gobierno para hacerlo.



El ministro justificó su decisión con el hecho de que la mayoría de los emigrantes de Rusia y Ucrania que completaron la aliá en 2022, año que registró cifras récord, no son judíos según la halajá.



“En el último año, una parte considerable de las personas que hicieron alía no son judíos según la halajá. Esto representa el 72% de todos los ‘olim’ (inmigrantes judíos) de Rusia y Ucrania, que no pueden considerarse judíos», afirmó Sofer.



El ministro indicó que su ministerio establecerá un comité para formular una política al respecto y que, en su opinión personal, «hay que buscar una solución sin llegar a legislar”.



El líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, también se pronunció el domingo sobre la necesidad de preservar la identidad judía de Israel, algo que calificó como «una tarea nada fácil» debido a cuestiones como la actual Ley de Retorno.



En el nuevo gobierno, el más derechista y religioso de la historia de Israel, Deri ocupa el cargo de ministro de Interior, que tiene a cargo la Autoridad de Población e Inmigración, cuya función principal debe ser «brindar un servicio» y «preservar a Israel como un país judío».



Las corrientes más laicas e izquierdistas de Israel alertan sobre que estos cambios pueden provocar una ruptura de Israel con la diáspora judía y desincentivar la aliá, que ha sido uno de los pilares en los que se ha asentado el Estado de Israel y ha permitido el crecimiento de su población. EFE