El nuevo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel: “Hamás aún no ha sido derrotado”

El nuevo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, advirtió este miércoles que el grupo terrorista islámico Hamás “aún no ha sido derrotado”, en un discurso con motivo de su ceremonia de nombramiento.



“La organización terrorista asesina Hamás ha sufrido un duro golpe, pero aún no ha sido derrotada. La misión aún no ha sido completada”, aseguró el nuevo comandante en jefe del Estado Mayor.



Zamir tomó hoy el relevo del teniente general Herzi Halevi, que anunció su dimisión en enero de este año por el fracaso militar que permitió a miles de terroristas palestinos, liderados por Hamás, lanzar un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que unas 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas.



“En la mañana del 7 de octubre, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) fracasaron en su misión”, aseguró Zamir en su discurso, antes de pedir un aumento en el gasto en defensa para “mantener unos márgenes de seguridad amplios de cara a una emergencia”.



“El Estado de Israel seguirá siendo democrático y próspero, pero también un estado fortaleza en un entorno hostil”, aseguró el responsable.



Zamir también prometió que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán con la autocrítica y tratarán de aprender de sus errores.



“Se acercan días difíciles, pero estoy convencido de que pronto habrá días mejores”, dijo en su discurso, que se produce en un momento en que las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista islámico para continuar con el alto el fuego en Gaza están en un punto muerto.



Zamir, que hasta ahora se desempeñaba como director general del Ministerio de Defensa, fue nombrado como sucesor de Halevi a mediados de febrero por el Gobierno, tras el anuncio de dimisión del responsable.



El primer ministro, Benjamín Netanyahu, destacó entonces el “enfoque ofensivo” de Zamir en un comunicado en el que confió que bajo su mandato, las FDI lograrán la “victoria total” sobre Hamás en la Franja de Gaza.



Halevi es hasta ahora el cargo de mayor rango en rendir cuentas por el 7 de octubre. El día de su dimisión, dejó claro que las investigaciones militares no son suficientes para depurar todas las responsabilidades por lo sucedido aquel día, en lo que se entendió como una crítica velada a Netanyahu, quién hasta ahora ha rechazado asumir responsabilidades por el ataque.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora