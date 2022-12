El nuevo gobierno no debe abandonar Jerusalén

31 diciembre, 2022

Las negociaciones de la coalición sobre la formación del nuevo gobierno demuestran que preservar la capital de Israel es una prioridad menor. Esto es un error.

Por el profesor Efraim Inbar

La transferencia del Ministerio de Asuntos de Jerusalén a un partido haredí [ultraortodoxo] (JUT [Judaísmo Unido de la Torá]) constituye un abandono de Jerusalén a manos no sionistas. A la larga, esto conducirá a la pérdida de la ciudad capital.

Los partidos haredíes son los más sectarios de Israel. Como lo ve su liderazgo, el bien de su electorado siempre está por encima del bien del país. El último ejemplo destacado es la lucha por derogar la ley del impuesto sobre los utensilios desechables, que es de interés general. Su oposición a los estudios seculares básicos, que facilitan la entrada en el mercado laboral (y también salir de la ignorancia y la pobreza), es una prueba más de la profunda renuencia a integrarse mejor en la sociedad israelí y su alienación con respecto a ella. Además, su influencia política realza las actitudes de superioridad que sienten hacia los ortodoxos seculares y modernos.

La concentración haredí en Jerusalén constituye alrededor del 35% de la población judía y poco más del 20% de la población total de Jerusalén. Ya hoy, no hay una mayoría sionista en la ciudad.

La presencia significativa de haredíes es una de las razones por las que Jerusalén es una de las ciudades más pobres de Israel. Por supuesto, los haredíes tienen derecho a los mismos servicios que los demás habitantes, aunque su contribución económica a la ciudad sea pequeña. Su tasa de participación en la fuerza laboral es baja. Por otro lado, su contribución a la preservación de la mayoría judía en la ciudad es significativa. El municipio, donde están bien representados, se ocupa de satisfacer las necesidades únicas de la comunidad, ofreciendo varios beneficios para sus estudiantes de Yeshivá (seminarios rabínicos) con familias con muchos niños.

El presupuesto del Ministerio de Asuntos de Jerusalén, que estará bajo el control de JUT, no es particularmente grande, pero, sin duda, se destinará principalmente a responder a las solicitudes de los ciudadanos haredíes. Eso solo fortalecerá el crecimiento de su población en la ciudad y aumentará su influencia en la capital. Todo esto ocurre en un contexto de migración negativa a la ciudad, especialmente en el sector laico.

Las negociaciones de la coalición revelaron que el partido conocido como Sionismo Religioso no es menos sectario que los partidos haredíes. Este partido se preocupa principalmente por los colonos y olvida, por alguna razón, que Jerusalén es la colina más sagrada e importante de la Tierra de Israel. En lugar de preocuparse por Jerusalén, a la que los líderes del partido rezan tres veces al día, les interesan otras colinas.

El asentamiento en la Tierra de Israel es un valor vital. Sin embargo, un enfoque estratégico reflexivo requiere dar prioridad al asentamiento sionista en Jerusalén para evitar la pérdida de la ciudad hacia de sectores no sionistas (árabes y haredíes). En lugar de la preocupación obsesiva por Judea y Samaria, Jerusalén y sus alrededores deberían estar en el centro del asentamiento sionista en el siglo XXI.

Los líderes de los partidos de derecha no entienden que el equilibrio demográfico en Jerusalén es un factor dominante para mantener el consenso nacional sobre la unidad de Jerusalén. Jerusalén se está volviendo más haredí, lo que podría convertirse en un desastre nacional. La capital de Israel no puede convertirse en otra Bnei Brak, porque una ciudad cuya composición cultural y étnica sea haredí y árabe no ganará la empatía de la mayoría del público israelí. En pocas palabras, el pueblo de Israel no luchará por una ciudad identificada con los haredíes que no son socios para llevar la carga de la seguridad nacional y son vistos como una carga económica.

Se necesita una clara mayoría sionista en Jerusalén para reducir el impacto del intento de la izquierda israelí de erosionar el consenso sobre la unidad de la ciudad para lograr la “paz”, y se requiere un amplio consenso para resistir las presiones internacionales para dividir la ciudad. La actitud ambigua del movimiento sionista hacia la Ciudad Santa en un pasado no muy lejano puede reaparecer.

Jerusalén, que limita con Judea y Samaria, es fundamental en la lucha contra el terrorismo. La división de la capital eterna significa perder el control sobre la cuenca sagrada, incluido el Monte del Templo, el lugar más sagrado para los judíos. Cualquier desgarro del tejido urbano de Jerusalén intensificará el terrorismo. Dividir la ciudad la convertirá en una ciudad fronteriza que se hunde.

Además, dividir la ciudad es un peligro para la seguridad del Estado judío. Preservar la unidad de Jerusalén es un imperativo supremo de seguridad. Jerusalén es la profundidad estratégica de la llanura costera y un enlace vital para asegurar el río Jordán como la frontera de seguridad oriental de Israel.

El nuevo gobierno debería reevaluar su actitud hacia Jerusalén y adoptar una política que fomente el flujo de judíos sionistas hacia la ciudad. Se necesitan proyectos de vivienda e incentivos económicos para atraer a jóvenes graduados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] a los nuevos barrios en y cerca de Jerusalén en lugar de priorizar la construcción para los haredíes y los asentamientos aislados en las colinas de Judea y Samaria.

Teniendo en cuenta los recursos limitados y la cantidad de “colonos” potenciales, las prioridades deben ser claras: Jerusalén primero. El destino de Israel está estrechamente ligado a su capital eterna, y el gobierno israelí debería actuar para fortalecer su control sobre la ciudad, porque no hay sionismo sin Sion.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security