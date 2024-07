El ministro de Seguridad de Israel acusa a Netanyahu de decidir unilateralmente sobre la guerra

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, aseguró que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dirige un Gobierno «de un solo hombre”, y amenazó con boicotear la coalición si no obtiene un mayor protagonismo en las decisiones sobre la guerra en Gaza.



“El primer ministro debe comprender que el ‘Gobierno de derecha’ no es una expresión sin sentido y que las opiniones de los socios de la coalición tienen peso. No nos unimos para ser porristas en la tribuna. Llegamos para influir”, dijo Ben Gvir en un comunicado.



El ultraderechista, que se rehúsa a apoyar cualquier acuerdo de tregua entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás, lleva tiempo intentando obtener más influencia en el Gobierno y pidiendo un asiento en el Gabinete de Guerra, ahora disuelto.



Su partido, Poder Judío, dijo que retiraría su apoyo a cualquier nuevo proyecto de ley del Gobierno, a menos que se le diera más protagonismo a Ben Gvir.



Más temprano, el ministro de Seguridad acusó al partido de Netanyahu, el Likud, y al ultraortodoxo Shas, de llegar a un acuerdo con los partidos árabes para impedirle entrar en el próximo Gabinete de Guerra.



Los partidos de ultraderecha Poder Judío y Sionismo Religioso -este último liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich- fueron clave para que Netanyahu pudiera formar una coalición que le permitiera volver al poder, pero sus líderes han amenazado varias veces con sabotear al Gobierno si no se aplican sus directrices.



Smotrich consideró que una tregua con Hamás representaría una «humillación» para Israel, y aseguró que su partido no apoyaría el pacto, que ya está siendo negociado.



Egipto acogerá en los próximos días delegaciones de Estados Unidos e Israel para abordar los «puntos pendientes» para lograr un alto el fuego que permita la liberación de los 116 rehenes israelíes que siguen cautivos en Gaza, mientras Netanyahu publicó sus líneas rojas para un posible pacto.



Un desmoronamiento del Gobierno significaría la convocatoria a nuevas elecciones, algo que Netanyahu busca evitar, en medio de tres juicios abiertos por corrupción.



Sin embargo, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien apoya un pacto con Hamás, ha reiterado a Netanyahu que no se aprovecharía políticamente de una posible caída del Gobierno provocada por Smotrich o Ben Gvir.



En tanto, Israel es sacudido por multitudinarias manifestaciones que exigen la aprobación de una tregua y la celebración de elecciones anticipadas.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora