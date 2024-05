El ministro de Defensa insta a Netanyahu a descartar públicamente un gobierno civil o militar israelí para Gaza

El ministro de Defensa y miembro de Gabinete de Guerra, Yoav Gallant, pidió públicamente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que busque una alternativa a Hamás para gobernar en la Franja de Gaza que no involucre a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a las autoridades israelíes.



«Pido al primer ministro Benjamín Netanyahu que tome una decisión y declare que Israel no establecerá un control civil de la Franja de Gaza, que Israel no establecerá un gobierno militar en la Franja de Gaza, y que se abordará inmediatamente una alternativa gubernamental a Hamás», dijo el ministro en una rueda de prensa.



Gallant aseguró que lleva desde octubre tratando de que las autoridades israelíes se ocupen de la necesidad de buscar una «alternativa de gobierno local y palestina no hostil» para el enclave costero.



El ministro dejó claro que solo habrá un «día después» de Hamás en Gaza con un gobierno palestino acompañado de actores internacionales, ya que si Israel decide establecer un gobierno militar en Gaza, este se convertirá «en el principal esfuerzo militar y de seguridad» del país durante los próximos años, a costa de descuidar otros frentes.



«No aceptaré el establecimiento de un gobierno militar israelí en Gaza», enfatizó Gallant.



Netanyahu no tardó en responder al responsable de Defensa, dejando claro en un mensaje en vídeo en su cuenta de X que «mientras Hamás permanezca, ningún otro actor gobernará Gaza, desde luego no la Autoridad Palestina».



Unas declaraciones que parecían evocar el mensaje que el propio mandatario había lanzado poco antes defendiendo que todavía no es momento de hablar del «día después» de la guerra, ya que Hamás aún no ha sido neutralizado.



«Hasta que no esté claro que Hamás no controla Gaza militarmente, ningún actor estará dispuesto a hacerse con la gestión civil de Gaza», dijo en un vídeo el mandatario, que acusó al grupo terrorista islámico de intimidar y atacar a civiles por trabajar en la distribución de alimentos dentro de la Franja.



Las palabras de Gallant han suscitado ya las críticas del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que pidió en un mensaje en X «reemplazar» al responsable de Defensa para «lograr los objetivos de la guerra».



«Desde el punto de vista de Gallant, no hay diferencia entre si Gaza está controlada por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel o si los asesinos de Hamás la controlan. Esta es la esencia del concepto de un ministro de Defensa que fracasó el 7 de octubre y sigue fracasando incluso ahora», aseguró el polémico líder del partido Poder Judío, clave para la formación del Gobierno de Netanyahu.



Otro de los ministros clave de la coalición, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, lanzó una amenaza similar al sugerir que Gallant debería «decidir entre implementar las políticas del Gobierno o devolver las llaves». EFE y Aurora