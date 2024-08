El miedo de Occidente a una escalada no ayuda

Efectivos de Hezbollah en el sur del Líbano Foto Tasnim News Agency CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Por el profesor Efraim Inbar.

Las actitudes occidentales consideran que el uso de la fuerza es incivilizado y anacrónico. Los habitantes de Medio Oriente lo ven como una opción legítima en la caja de herramientas de los actores internacionales. De hecho, en esta parte del mundo, en muchas situaciones, la escalada es la mejor manera de poner fin a la violencia.



Los gobiernos de numerosas capitales del mundo han expresado repetidamente su preocupación por la escalada del conflicto de Gaza y la guerra de desgaste de Hezbollah contra Israel. Temen más violencia, más víctimas y una expansión del número de participantes regionales en la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió portaaviones a la región como señal de su deseo de evitar una escalada y repitió en varias ocasiones su famosa advertencia «No lo hagas», con un éxito limitado.

Semejantes temores, advertencias y numerosos llamamientos a la moderación son comprensibles, especialmente para el público occidental, pero no son muy útiles. En primer lugar, estos pronunciamientos expresan una genuina renuencia a utilizar la fuerza y ​​son vistos por la mayoría de la gente en Oriente Medio como debilidad, un rasgo despreciado en estas partes. En contraste con las actitudes occidentales que ven el uso de la fuerza como incivilizado y anacrónico, los habitantes del Oriente Medio lo ven como una opción legítima en la caja de herramientas de los actores internacionales.

Además, es popular. Hamás ganó enorme popularidad entre los palestinos por su ataque del 7 de octubre contra Israel. Los israelíes valoran los asesinatos selectivos exitosos, y estos también son muy apreciados por sus aliados árabes.

En muchas situaciones, subir la escalada es probablemente la mejor manera de poner fin a la violencia. De hecho, las incursiones y atrocidades de Hamás son resultado directo de la política de contención aplicada durante años por Israel. En lugar de intensificar la escalada y exigir un alto precio a Hamas para cambiar su cálculo estratégico; Israel prefirió absorber muchos ataques con cohetes y se abstuvo de aplicar una respuesta fuerte que pudiera conducir a una escalada. Esto sólo le dio tiempo a Hamás para desarrollar sus capacidades militares y adquirir el poder para resistir una ofensiva israelí que ya lleva diez meses.

De manera similar, la renuencia de Israel a tomar medidas preventivas en el Líbano permitió a Hezbollah construir un formidable arsenal de misiles. Esta organización creció hasta convertirse en un monstruo que desde el 8 de octubre ha llevado a cabo, sin inmutarse, una guerra de desgaste contra Israel. Con la bendición de Irán, logró vaciar el norte de Israel de sus habitantes y obligar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a desplegar grandes formaciones militares al sur de la frontera libanesa, necesarias para lograr una victoria más rápida en Gaza.

La guerra de desgaste es el mejor resultado para la estrategia iraní centrada en la población y el peor escenario posible para Israel. La existencia continua de más de cien mil misiles en manos del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, después de cruzar el Rubicón de librar una larga guerra de desgaste, es una situación intolerable para Israel. Sólo una escalada destinada a eliminar el arsenal de misiles puede poner fin a la guerra de desgaste.

En el caso libanés, la «solución diplomática» que los estadounidenses y los franceses están impulsando es un espejismo. No se puede confiar en que Hezbollah cumpla por mucho tiempo con cualquier acuerdo que no sirva a sus fines, y el contingente de la ONU en el sur del Líbano asignado para impedir la invasión de Hezbollah hacia la frontera israelí ha demostrado su impotencia.

La guerra contra Hezbollah es inevitable; quizás Israel tenga que esperar a que lleguen circunstancias más favorables, pero llegarán.

La disposición a escalar y soportar costos adicionales indica determinación para lograr los objetivos necesarios. La victoria en la guerra se logra no sólo por la mayor capacidad de imponer costos al enemigo, sino también por la capacidad de soportar el dolor y el sufrimiento.

Por lo tanto, ser percibido como alguien con predilección por la escalada ayuda a la disuasión. El miedo a las represalias tiene un efecto refrescante en muchos ánimos en todo el mundo. Éste es el motivo del comportamiento amenazante del agresor en un barrio difícil. Desafortunadamente, Medio Oriente es uno de esos vecindarios. La disuasión debe mantenerse en el tiempo mediante el uso ocasional de la fuerza. Este es su único lubricante, no palabras.

La aversión al riesgo suele ser elogiada en muchos círculos y situaciones internacionales. Sin embargo, la moderación en el ámbito estratégico es problemática. Podría interpretarse como una debilidad fatal y podría invitar a la agresión. Esta es la forma en que los matones interpretan las cosas, particularmente la variedad del Medio Oriente.

Obviamente, cada situación requiere un cálculo separado de oportunidades y riesgos. Pero el consejo pavloviano de actuar con moderación y las advertencias de una escalada indican una falta de comprensión del juego estratégico jugado por los actores violentos del Medio Oriente. Palabras como buena voluntad, confianza y búsqueda de estabilidad tienen un significado diferente en el vocabulario empleado por los radicales de la región. Irán y sus representantes quieren desestabilizarlo. Todos quieren que Estados Unidos salga de Medio Oriente y que los regímenes de los aliados de Estados Unidos caigan y sean reemplazados por islamistas radicales.

No se les puede persuadir para que se abstengan de conspirar contra Occidente y sus aliados regionales. La diplomacia tiene poco valor. Los occidentales que adoran la santidad de la vida no son plenamente conscientes de que los radicales islamistas están dispuestos a hacer muchos sacrificios y soportar una gran cantidad de dolor. Irán ha estado bajo sanciones económicas de diversa intensidad durante décadas con poco impacto en sus políticas.

En última instancia, la única persuasión eficaz es el uso de la fuerza. Esto requiere voluntad de intensificar la lucha por la libertad y otros valores occidentales. Es necesario derrotar a los radicales islamistas. Se puede debatir el momento de la escalada, pero no el curso de acción.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security

