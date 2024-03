El mal siempre viene del norte contra Israel

El mal siempre viene del norte: “Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra” escrito está. Que el mal siempre viene del norte es más que evidente si miramos a Gaza, Líbano, Norteamérica, Rusia o Europa contra Israel. En esta lista de norteños no olvidamos también a China o Corea del Norte. Así fue en el pasado, así es en el presente y así será en el futuro hasta el final de los tiempos tal cual los conocemos ahora. El Mal siempre se asoma por el norte de algo o de alguien. La masacre contra Israel el 7 de octubre del 2023 vino desde el norte de Gaza. Los lanzamientos continuos de cohetes y misiles contra Israel vienen desde la frontera norte con Líbano invadida por Hezbollah. Las agresiones verbales y las traiciones del presidente Biden vienen igualmente del norte a saber de Norteamérica. Las amenazas a Israel del presidente Putin también vienen del norte; de la extinta Unión Soviética conocida como Rusia.

Las mayores presiones o amenazas contra Israel de nuevo vienen desde Europa del norte con su capital política de Bruselas, la capital de Bélgica, conocida como la capital de la Unión Europea. Todo el mal viene del espectro norte geográfico, político y religioso.

El Cielo ha dejado las leyes perfectas defensivas, y de todo tipo, para que Israel pueda proteger a sus ciudadanos del odio visceral que salen de las entrañas de Mal contra los judíos e Israel por medio mundo y parte del otro.

El peligro para toda la humanidad viene del norte con todo su amplio espectro político, cultural, comercial y evidentemente militar. Los grandes ejércitos y más terroríficos siempre están al norte. China y Corea del Norte representan el eje del mal asiático cuya potencia destructiva no está siendo considerada con suficiente precaución por Occidente. La ceguera de no ver el peligro que representa la China comunista, disfrazada de capitalista democrática, con un perro rabioso de mascota llamado Corea del Norte es el mayor aviso que se nos está dando antes de la eclosión de un poder hegemónico a modo de dictadura mundial.

La perversión contra los derechos humanos más terrible, del norte del mundo, está en Corea del Norte valga la redundancia donde hasta la muerte está cansada de llevarse la vida de millones de inocentes que son perseguidos ante la indiferencia de un Occidente que se cree poderoso e indestructible. La soberbia es el principio de la caída y la destrucción sea en el norte o en el sur ¿Has visto un hombre soberbio? Ten paciencia que también verás como es arrastrado al mal por esa misma soberbia que se pensaba le hacía inmune a toda desgracia.

El mundo Occidental otrora establecido sobre la cultura judeocristiana está destruyendo su propia identidad hasta el punto de convertir sus lugares santos como iglesias en gimnasios, discotecas, salas de fiestas o alguna cosa peor cuya descripción no me es posible relatar.

El Pueblo de Israel está avisado desde milenios que el mal siempre viene del norte por lo tanto bien haría en reforzar las fronteras norte de toda el área geográfica del país. Los avisos del Cielo deberían ser para el conjunto del Pueblo Judío la única base de toma de decisiones para saber cómo y cuándo defender al conjunto del Estado de Israel del Mal que se asoma desde el norte a la velocidad del rayo en una noche tormentosa. Hazlo saber.

José Ignacio Rodríguez

