El magnate Arnon Milchan admite haber obsequiado cigarros, champán y joyas a los Netanyahu

26 junio, 2023

El productor de Hollywood Arnon Milchan admitió haber obsequiado champán, cigarros y joyas a Benjamín Netanyahu y su esposa en el marco de su amistad, al testificar este por primera vez en el juicio por corrupción contra el primer ministro.

«Teníamos códigos. A los cigarros los llamábamos ‘hojas’. Al champán lo llamábamos ‘rosado’. A las camisas las llamábamos ‘enanos’. Entonces, Netanyahu me dijo que aparte de una casa, está permitido que los amigos obsequien regalos a los amigos», dijo el magnate israelí durante su comparecencia, a través de una videoconferencia desde Brighton (Reino Unido).



Los obsequios eran «a veces por iniciativa mía, otras veces Bibi (apodo de Netanyahu) me los pedía (…) y luego se convirtió en una rutina», añadió Milchan, un testigo clave para los fiscales que intentan probar que el primer ministro cometió fraude y abuso de confianza.



Milchan es uno de los principales testigos en el denominado «Caso 1000», por el que Netanyahu está acusado de haber recibido lujosos regalos de multimillonarios -como el australiano James Packer- a cambio de favores.



La fiscalía afirma que, entre 2011 y 2016, Milchan entregó artículos de lujo a los Netanyahu, incluidos cigarros, champán y joyas, por un valor estimado de 193.000 dólares.



Según la parte acusadora, Milchan se habría beneficiado de la intervención de Netanyahu ante las autoridades estadounidenses para facilitar un visado de ese país, además de un intento por extender una ley de exención de impuestos que tenía un plazo limitado y que habría supuesto un ahorro de millones de dólares para el empresario.



La defensa de Netanyahu ha dicho que no sabía que su esposa estaba recibiendo regalos de Milchan y Packer.



En su declaración, Milchan describió el proceso por el que, en 2011, compró joyas a la esposa de Netanyahu, Sara, quien viajó a Inglaterra para estar presente durante el testimonio.



“Le dije a Sara que le pidiera a su esposo asegurarse de que no se metería en problemas, porque (la petición pedido de joyas) me pareció un poco exagerado”, dijo el productor de cine, explicando que los Netanyahu le aseguraron que no habría ningún problema legal.



Se trata de la primera de varias comparecencias en las que Milchan ofrecerá su testimonio sobre los regalos enviados al mandatario y a su esposa.



Netanyahu es el primer ministro de Israel que más ha desempeñado el cargo en la historia del país (1996-1999, 2009-2021 y 2022 hasta la actualidad) y todos los cargos en su contra son sobre posibles delitos que habría cometido durante sus mandatos.



Más allá del «Caso 1000», también está enjuiciado por los llamados casos 2000 y 4000. En el 2000 se juzga un intento de pacto para obtener cobertura a su favor con el editor del diario Yediot Ahronot a cambio de limitar la distribución de otro periódico rival.



En el 4000 es sospechoso de favorecer a la empresa de telefonía Bezeq, del magnate Shaul Elovitch, a cambio de cobertura favorable en el digital Walla, perteneciente a ese empresario. Esto implica el cargo de cohecho, penado con hasta diez años de prisión.



Netanyahu, que desde que asumió su actual mandato impulsa una reforma judicial para otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, niega todos los cargos y alega un complot de fiscales, medios, inspectores policiales y la izquierda. EFE