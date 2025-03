El líder supremo de Irán dice que responderá con “un golpe fuerte” si es atacado por EEUU

El líder supremo de Irán, Ali Khameneí, afirmó este lunes que si su país es atacado sus rivales “recibirán un golpe recíproco y fuerte”, en medio de las amenazas de Estados Unidos de bombardear si no se alcanza un acuerdo nuclear.



“Amenazan que cometerán una maldad. Si cometen alguna maldad, recibirán un golpe recíproco y fuerte”, dijo Khameneí en un discurso con motivo del Aíd al-Fitr, la fiesta que pone fin al mes de Ramadán, en la mezquita Mosalla de Teherán.



La máxima autoridad política y religiosa iraní dijo que no ve probable que se ataque al país desde fuera y también advirtió contra la creación de protestas dentro del país.



“Si buscan crear sedición dentro del país, la propia nación les dará una respuesta”, añadió.



Mientras Khameneí hablaba los miles de asistentes gritaban “Oh líder libertario estamos preparados” y los habituales “muerte a Israel” y “muerte a América”.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó ayer a Irán con bombardeos y aranceles secundarios si no llegan a un acuerdo sobre su programa nuclear, después de que la semana pasada Teherán rechazara negociaciones directas con Washington.



“Si no se llega a un acuerdo, habrá bombardeos (…) Serán bombardeos como nunca antes se ha visto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con NBC donde deslizó que funcionarios estadounidenses e iraníes están en conversaciones, sin precisar más detalles.



Teherán se ha mostrado dispuesto a entablar negociaciones indirectas con Trump, quien además de llamar a conversar ha retomado la llamada política de «máxima presión» contra Irán para cortar la venta de petróleo iraní. EFE y Aurora

