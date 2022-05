El líder sirio Bashar Assad se apega a sus amigos de la región

15 mayo, 2022

La visita del dictador sirio a Teherán refleja sus preferencias estratégicas centrales.

Por Jonathan Spyer

La visita del presidente sirio Bashar Assad a Teherán a principios de esta semana demuestra la centralidad de la relación de su régimen con sus patrocinadores iraníes.

La retórica que surgió de las reuniones del dictador con el líder supremo Ali Khamenei y el presidente Ebrahim Raisi fue habitual hasta el fastidio. El sitio web de Khamenei declaró que la “victoria en la guerra internacional” de Assad había “aumentado el respeto y la credibilidad de Siria”. Assad habló del “espíritu de la resistencia” y los “lazos estratégicos” que, en su opinión, han impedido el dominio israelí sobre la región.

Pero si bien los eslóganes pueden parecer algo trillados, la realidad estratégica que reflejan es sustantiva y clara. La guerra de Siria puede haber terminado en gran medida. Pero la penetración y el atrincheramiento iraníes en Siria continúan a buen ritmo. Lo está haciendo con el consentimiento, e incluso el aparente entusiasmo, del supuesto gobernante del país.

¿Qué explica este entusiasmo?

En primer lugar, cabe señalar que al seguir adhiriéndose a él, Assad vuelve a mostrar su tendencia a decepcionar a aquellos de sus enemigos que persisten en identificar en él signos de moderación o pragmatismo.

Bashar al Assad Foto archivo: Kremilin.ru CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Elementos prooccidentales en el mundo árabe se han comprometido durante los últimos tres años en esfuerzos para poner fin al aislamiento del régimen y relegitimar a Assad en los foros internacionales. En marzo, el dictador sirio realizó su primera visita desde 2011 a una capital árabe, cuando se reunió con el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, en Abu Dabi. Los países del Golfo han jugado un papel importante en la reactivación del sector bancario de Siria. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han pedido la eliminación de las sanciones «César» de Estados Unidos (EE. UU.) sobre el régimen y sus funcionarios.

En Israel, funcionarios han hablado de una supuesta ruptura entre Damasco y Teherán. El exjefe de la Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general Tamir Heyman, citado por el investigador Udi Dekel en un artículo reciente del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), evaluó que Israel ha “abierto una brecha entre Assad y los iraníes” a través de su campaña militar en curso.

En este relato, la “campaña de entreguerras” de Israel y los esfuerzos de rehabilitación de los países del Golfo juegan un papel complementario, en una especie de dinámica de policía bueno – policía malo. Las acciones de Israel muestran el costo para Assad de quedarse con los iraníes.

Mientras tanto, los incentivos árabes muestran las oportunidades inherentes de un regreso al redil. La diplomacia árabe se ha apartado de la unidad con Occidente en este sentido. EEUU y la Unión Europea (UE) continúan con la estrategia de presión y aislamiento de Assad.

Sin embargo, a pesar de la presión israelí y el incentivo árabe, Assad parece seguir adhiriéndose a su alianza con Irán. La cuña percibida por Heyman aún no ha producido resultados sustantivos.

La explicación de la lealtad del régimen sirio a Irán puede ubicarse considerando dos elementos: la debilidad del régimen, que limita sus opciones, y la percepción del régimen de sus propios intereses. El último de estos no debe descartarse a la ligera, dado el hecho demostrable de la supervivencia de Assad, en un período en el que cayeron muchos de sus colegas dictadores árabes.

Respecto a lo primero, el debilitamiento del régimen durante una década de guerra es profundo. Durante mi propio reporte sobre el lado del régimen de la guerra siria en curso, fui testigo del empobrecimiento extremo de los soldados sirios. En visitas a posiciones del ejército del régimen a fines de 2019, vi tropas que carecían incluso de las provisiones más básicas en términos de alimentos y suministros médicos.

Mientras tanto, en Damasco en 2017, era notable que las fuerzas responsables de las tareas diarias de seguridad en la ciudad vieja no eran efectivos del Ejército Árabe Sirio. Más bien, estaban afiliadas a las Fuerzas de Defensa Nacional, una estructura creada por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Estos ejemplos y mucha evidencia adicional sugieren que las estructuras y los efectivos que Irán pone y ha puesto a su disposición son elementos clave en la supervivencia y viabilidad continua del régimen de Assad.

Algunas de estas estructuras de fabricación iraní, como las Fuerzas de Defensa Nacional, están profundamente arraigadas en el cuerpo del estado sirio. Otros, como la milicia afgana Fatemiyoun, operan en suelo sirio bajo la dirección del IRGC. Otros, como la milicia Quwat al-Ridha, consisten en efectivos sirios reclutados y entrenados por los comandantes del IRGC y Hezbollah.

Esta actividad iraní independiente en suelo sirio sin duda tiene un costo para Assad en términos de soberanía. El proyecto iraní en Siria es una variante de una actividad similar diseñada para hacer avanzar el poder iraní en toda la región. Un estudio reciente realizado por el analista sirio Omar Abu Layla en el Foro Fikra puso al descubierto en gran detalle hasta qué punto hoy en grandes franjas del sur de Siria, el poder de facto en el terreno es Irán, no Assad.

Centrándose en su región natal de Deir al-Zor, Abu Layla describe una situación en la que los efectivos afiliados al IRGC realizan patrullas frente a las fuerzas alineadas con los EE. UU. en el Éufrates, transfieren cargas y equipos, imponen cordones y cierres y trafican narcóticos desde Irak. Operando desde grandes y reconocidas instalaciones, el IRGC es el árbitro clave del poder en la provincia en la actualidad. Abu Layla describe vívidamente este proceso como la “deglución” de Deir al-Zor por parte de Irán.

Se puede suponer que Assad y sus generales no disfrutan de esta situación. Pero su propia debilidad y escasez de efectivos significa que no tienen más remedio que aceptarla. Los países árabes que buscan rehabilitar al régimen no pueden ofrecer una alternativa a la profunda presencia iraní sobre el terreno en el sur de Siria. Tampoco el otro aliado de Assad: Rusia. Ya sea que los últimos informes que sugieren la partida de parte de los efectivos rusos en Siria hacia Ucrania sean precisos o no, el hecho es que es Irán, no Rusia, es quien ha proporcionado el componente terrestre para la supervivencia del régimen. La visita de Assad a Teherán es un reconocimiento de esto y de su continua relevancia.

Pero una evaluación astuta de sus propios intereses también se encuentra detrás de la postura del régimen. Los iraníes, a pesar de toda la naturaleza problemática de su “amistad”, ofrecen una garantía firme y comprobada para la supervivencia de Assad. El padre del dictador en la década de 1990 se negó a alinearse con los entonces ascendentes Estados Unidos, a pesar de los muchos incentivos que le ofrecieron (incluida la recuperación de los Altos del Golán). Su hijo se benefició de los aliados que le legaron, cuando llegó su propio momento de la verdad. A diferencia de los dictadores autoritarios árabes alineados con Occidente, Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Ali Abdullah Saleh en Yemen; Bashar Assad sobrevivió al levantamiento en su contra. La elección de sus aliados fue el único factor clave que aseguró eso.

Sería, desde el punto de vista de Assad, una tontería abandonar o aflojar ahora esta lealtad. Es mejor embolsarse cualquier incentivo que los árabes del Golfo deseen otorgar, y al mismo tiempo mantener la alianza central con los iraníes para un día lluvioso.

Así que el entusiasmo de Assad en Teherán está firmemente anclado en el interés propio y la necesidad, a pesar de las tediosas justificaciones retóricas. Una evaluación igualmente realista de la situación por parte de sus enemigos en Jerusalén debería producir una mayor determinación de derribar el edificio iraní en Siria del que depende el dictador. Solo un desafío intensificado y directo a ese edificio es probable que produzca resultados.

Como lo demostró la visita de Assad a Teherán esta semana, las esperanzas de que el propio dictador, o Rusia, o alguna combinación de ambos, puedan ser inducidos a sacar a los iraníes de Siria siguen estando en desacuerdo con la realidad observable.

Fuente: The Jerusalem Post