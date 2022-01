El líder palestino Mahmoud Abbas revela su postura contra la paz en el ataque a un político árabe israelí

5 enero, 2022

Le tocó a Mansour Abbas, el jefe de la rama sur del partido Lista Árabe Unida del Movimiento Islámico (Ra’am), demostrar que Mahmoud Abbas no tiene ninguna determinación ideológica o intención de reconocer al Estado judío y establecer una paz genuina.

Por el profesor Hillel Frisch

Mahmoud Abbas, el jefe de la Autoridad Palestina (AP), condenó el mes pasado al político árabe israelí Mansour Abbas por expresar que los árabes israelíes deben aceptar al Estado judío de Israel como una realidad.

Esto demuestra, una vez más, que el líder palestino no tiene intenciones de llegar a un acuerdo de paz con Israel. La izquierda israelí, incluidos ex oficiales de seguridad, y los funcionarios europeos, están unidos en la esperanza de que el líder palestino Mahmoud Abbas sea un pacificador.

Las «credenciales de paz» de Abbas pueden haber sido una de las razones detrás de la reunión del ministro de Defensa Benny Ganz con Abbas en la privacidad de su casa, la semana pasada.

Mansour Abbas entró en la coalición de gobierno encabezada por el primer ministro Naftali Bennet y el ministro de Exteriores Yair Lapid para desbancar al ex primer ministro Benjamín Netanyahu del poder.

Abbas hizo esos comentarios atrevidos, si no novedosos, durante una conferencia organizada por el periódico financiero Globes. Que un político árabe israelí afirme que Israel nació como un Estado judío y seguirá siéndolo e insista en que el público árabe sea realista y se esfuerce por desempeñar un papel en ese estado es un giro positivo de los acontecimientos. Sin embargo, se sabe que el Movimiento Islámico, la rama de la Hermandad Musulmana en Israel, dice lo que su audiencia quiere escuchar en hebreo mientras brinda a sus seguidores un mensaje diferente en árabe.

Mansour Abbas fue mucho más allá de la postura pacífica árabe israelí de trabajar dentro del Estado judío para convertirlo en un estado de todos sus ciudadanos o un estado binacional.



Mahmoud Abbas reaccionó con vociferantes denuncias, expresando el «rechazo y el disgusto de la nación al reconocer el judaísmo del estado». Dijo que estos «comentarios irresponsables alimentan a los grupos de extrema derecha en la sociedad israelí», que «van en contra de la religión [islámica], el legado del pueblo palestino que se extiende desde el principio de los tiempos», y que «fortalece el proyecto sionista imperialista”.

El líder palestino agregó que las declaraciones también aumentan la determinación de los colonos de «profanar» la mezquita de Al Aqsa con su presencia. Abbas, por supuesto, se está refiriendo al Monte del Templo en su conjunto, ya que él sabe muy bien que a los judíos no se les permite ingresar a la mezquita.

Además, acusó a Mansour Abbas de hacer declaraciones que ayudan a hacer circular las mentiras del movimiento sionista.

Teniendo en cuenta que el Monte del Templo, “Har Habait”, es el sitio de los dos templos [judíos] destruidos, primero por Nabucodonosor II de Babilonia y luego por los romanos, uno se pregunta qué tipo de paz pretende hacer el líder de la Autoridad Palestina.

Por supuesto, este desconcierto no es nada nuevo para el público israelí. Ya es de conocimiento público que el doctorado de Mahmoud Abbas dudaba de la existencia de cámaras de gas y del número de judíos asesinados en el Holocausto.

Más recientemente, el líder palestino atacó a los líderes árabes que se atrevieron a normalizar las relaciones con Israel como parte de los Acuerdos de Abraham.

Por supuesto, cuestionar el posible papel de Mahmoud Abbas en el establecimiento de la paz va más allá de las posiciones ideológicas y la retórica. A los 86 años, Abbas difícilmente puede suavizar su percepción de que el Estado judío es ilegítimo. Entonces, incluso si sorprendiera al mundo con un cambio de opinión, probablemente no reuniría la fuerza para guiar a los palestinos a hacerlo.

En la actualidad, está tratando de subyugar cualquier voz con alguna influencia política que exprese el camino de la paz.

La izquierda israelí suscribe ampliamente la tesis de las oportunidades perdidas de los días del ministro de Exteriores Sharrett. Ben Gurion presumiblemente aplastó sus sondeos de paz en los años previos a la Guerra de Yom Kippur. Nuevamente, de acuerdo con esta tesis, Israel probablemente perdió otra oportunidad de paz durante las conversaciones, y un entendimiento informal se alcanzó entre el exministro de Exteriores Shimon Peres y el Rey Hussein de Jordania en 1987.

Afortunadamente, la reacción oportuna de Mahmoud Abbas a Mansour Abbas sirve para advertir al público israelí de ser engañado.

Fuente: JIIS The Jerusalem Institute for Strategy and Security