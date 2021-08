El líder de Hezbollah, Nasrallah, amplía su desafío a EEUU e Israel

24 agosto, 2021

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, elevó el listón [aumentó las exigencias] de sus desafíos al Estado libanés, Estados Unidos e Israel.

Por el Brig. Gen. (retirado) Dr. Shimon Shapira

Nasrallah, que casi con certeza actúa siguiendo las instrucciones y en coordinación con la dirigencia iraní, pidió al Líbano en su discurso del 22 de agosto de 2021 que permita a las empresas iraníes perforar en las aguas económicas del Líbano para buscar gas y petróleo. Nasrallah enfatizó que estas empresas de perforación “no temen los bombardeos israelíes; dejen que Israel las bombardee».

Hassan Nasrallah acusó a la embajada de Estados Unidos en Beirut de intentar dañar la economía y la estabilidad interna del Líbano desde 2005, cuando el primer ministro Rafik Hariri fue asesinado. La Embajada trabaja para iniciar una guerra civil y sembrar el caos interno en el Líbano.

El líder de Hezbolá reveló que un segundo petrolero saldrá de Irán en su camino hacia el Líbano en los próximos días después de la salida del primer barco hacia el país del cedro. Otros petroleros iraníes los seguirán. Su misión es satisfacer las necesidades del pueblo libanés y aliviar su sufrimiento. Nasrallah declaró que estos petroleros son propiedad libanesa soberana, y cualquier daño que les hagan Estados Unidos o Israel provocaría una respuesta de Hezbollah.

Un petrolero va camino al Líbano, del video del discurso de Nasrallah. «El barco de la luz se abrirá camino entre las garras de la oscuridad». (Twitter)

Mientras tanto, a pesar de la resistencia del Líbano a los movimientos de Nasrallah y las advertencias de que Hezbollah arrastrará al Líbano a una nueva guerra, Nasrallah continúa intensificando el desafío a la administración Biden y al nuevo gobierno de Israel, cuya determinación continúa poniendo a prueba.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs.

El Brig.Gen. (retirado) Dr. Shimon Shapira es investigador principal del Jerusalem Center for Public Affairs. Se desempeñó como secretario militar del primer ministro y como jefe de Gabinete del ministro de Exteriores. Editó el libro electrónico del Jerusalem Center Iran: From Regional Challenge to Global Threat. Es el autor de Hizbullah: Between Iran and Lebanon, Dayan Center, Universidad de Tel Aviv, 2000, cuatro ediciones.