Simón José Antonio Bolívar Ponte y Palacios Blanco, en efecto, caraqueño, venezolano, latino y mestizo, incluso hasta mulato o moreno. Figura internacional de estas tierras, tropicales, caribeñas, bananeras, plataneras, etc. Paradisiacas también. El libertador de América, y no de esa América; la que los norteamericanos pretenden que es solo de ellos. No, de la América española, pero también indígena y sobre todo mestiza.

La imagen de Bolívar ha sido violada, maltratada, usurpada y banalizada, en especial, por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro y todo ese régimen maldito, que no tiene reproche por parte del gobierno colombiano de turno, por ejemplo. Claro está, es debido a que hay una alianza y una aceptación mutua, que solo puede ser un indicador de tiranía, opresión al pueblo. El avasallamiento o despotismo que se ha perpetuado sobre el pueblo venezolano, es todo lo contrario a lo que una vez un hombre soñó e idealizo.

Bolívar, alguna vez comparado con su homónimo, el sacerdote judío, Simon Macabeo, que, según el libro de los macabeos, fue finalmente quien asegurara la independencia política para Judea en 142 a. C. Elegido como: “líder y sumo sacerdote para siempre, hasta que surgiera un profeta confiable”. La historia de los macabeos se conmemora en el recién terminado Janucá, dentro de la costumbre judía.

Don Simón Bolívar, fue un referente para los recién nacidos Estado-nación, que tenían como fin la libertad, el libre pensamiento, y los tres valores expuestos de la revolución francesa: “libertad, igualdad y fraternidad”, por supuesto, y, muy claro hoy, ideales masónicos. Así bien, no es posible ni es tampoco de alguna manera aceptable lo que el chavismo instauró en la Venezuela ocupada y tomada; raptada y secuestrada, por unos cuantos bandidos, dedicados a todo tipo de actividades ilegales, desde el narcotráfico hasta el terrorismo. Al contrario de lo que dice el canalla de Maduro, que son los colombianos quienes están de lleno en ello. Lastimosamente, en Colombia no hay presidente para contraatacar esos juicios y redimir a los colombianos.

Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el año pasado, dando como ganador al señor Edmundo Gonzales, como sustituto de la aguerrida líder bolivariana de verdad, Maria Corina Machado. De hecho, que el régimen nauseabundo chavista, se hubiera autoproclamado bolivariano y se hubieran atribuido el ideario del libertador, tergiversándolo y acomodándolo a su gusto, tal vez, fue eso, uno de los primeros vejámenes, y nadie los detuvo. Es hora de restablecer la democracia allí y asimismo la libertad.

Símil de esto, es el discurso woke, progresista o mejor dicho mamerto, en el cual, Jesús era palestino, recién con motivo de la navidad, ha empezado a tener incidencias nefastas, en aquel intento de cambiar la historia, de un hombre que ya lo hizo, y que nació de judíos e israelitas, y que el mismo fue un judío y un israelita, en tiempos donde no existía ni siquiera el concepto de “la Palestina”.

