El israelí más joven en escalar el Everest puede perder un dedo luego de su hazaña

30 mayo, 2023

Aviad Sido dice que se dañó la mano derecha mientras ascendía al pico más alto del mundo y describe las circunstancias que rodearon la muerte del miembro del equipo australiano.

Hace casi un mes, un hombre israelí se convirtió en el más joven de su país en llegar a la cima del Monte Everest durante una expedición en la cual murió un compañero de equipo, australiano, durante el descenso.

Aviad Sido, de 26 años, formó parte de un grupo internacional que escaló al pico de 8.849 metros a inicios de mayo.

Sin embargo, Sido afirmó que se vio obligado a descender la montaña usando solamente su mano izquierda y señaló que ya era peligroso por que “el 80% de los accidentes ocurren en el descenso porque baja la adrenalina”. “En el camino de regreso estábamos todos exhaustos”, dijo.

“Nuestro amigo australiano Jason estaba un poco más agotado que todos nosotros, y en ese momento nos separamos y cada uno de nosotros bajó con su propio guía. En ese momento, mi palma derecha, mi mano débil, no funcionaba”.

Y continuó explicando lo sucedido: “Jason era mi compañero de tienda. Dos horas después de que llegué al Campamento 4, [los miembros del equipo] Zlatko y Marius llegaron y me dijeron que Jason estaba detrás de nosotros y que llegaría en unas pocas horas. Hubo una tormenta de nieve y mucha incertidumbre sobre Jason. No volvió en toda la noche y no sabíamos qué le pasaba. Pensé que tal vez había seguido bajando [la montaña]”.

Por otro lado, añadió que el cuerpo de su amigo fallecido quedó en medio de la montaña como tantos otros. Y, cuando llegó el médico, se dio cuenta que tenía un grave daño en su mano derecha.

Cuando terminó la aventura, volvió directo a Israel y se dirigió al hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalén, donde recibió tratamiento en la unidad de quemados. “Puedo moverlos un poco”, concluyó. “Existe la preocupación de que sea necesario amputar uno de los dedos”.