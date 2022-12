El Irgún – Fin de la autocontención – Parte 3

27 diciembre, 2022

Los miembros del Irgún continuaron con la defensa de los asentamientos, pero al mismo tiempo iniciaron contraataques, poniendo fin a la política de autocontención.

Estos ataques eran realizados con el objetivo de provocar en las autoridades árabes el deseo de búsqueda de paz y tranquilidad. En marzo de 1938, David Raziel, Comandante del Irgún entre 1938-1941, escribió en el periódico clandestino “Con la espada” un artículo constitutivo del Irgún, en el que acuñó el término “Defensa Activa”:

Sólo con las acciones de la Haganá nunca veremos una verdadera victoria. Si el objetivo de la guerra es doblegar la voluntad del enemigo -y esto no puede lograrse sin destruir su espíritu- claramente no podemos conformarnos únicamente con operaciones defensivas… Tal método de defensa, que permite al enemigo atacar a voluntad, reorganizarse y volver a atacar… y no tiene intención de eliminar la capacidad del enemigo para atacar una segunda vez, se llama defensa pasiva, y acaba en la derrota y la destrucción… quien no desea ser golpeado no tiene ninguna otra opción que la de atacar. El combatir no tiene intención de oprimir sino de redimir la libertad y el honor, también tiene solo un camino posible – el camino del ataque. La defensa por medio de la ofensiva, con el fin de privar al enemigo de la opción de atacar, eso se llama defensa activa.

La primera operación comenzó alrededor de abril de 1936. La tendencia de las actividades fue un estilo de respuesta “ojo por ojo”, en forma de violentas operaciones contra la violencia árabe y se realizaban a menudo para que coincida con la forma o ubicación al ataque desde donde ocurrió. Una serie de acontecimientos significativos son los siguientes:

Después de disparos de un grupo de árabes a la Escuela Carmel en Tel Aviv, que causó la muerte de un niño judío, el Irgún atacó a los miembros de un vecindario árabe cerca de Kerem Hatemanim en Tel Aviv, matando a un hombre árabe e hiriendo a otro.

El 17 de agosto el Irgún respondió a disparos que los árabes realizaron contra los judíos que estaban esperando el tren Iafo-Jerusalén en la estación de la calle Herzl en Tel Aviv.

El mismo día, un niño judío fue herido por disparos. Como represalia, los miembros del Irgún atacaron un tren en la misma ruta, matando a un árabe e hiriendo a otros cinco.

Durante el año 1936, miembros del Irgún llevaron a cabo alrededor de diez operaciones de represalia.

A lo largo de 1937 el Irgún continuó esa línea de operaciones de represalia.

El 6 de marzo, durante las oraciones del Shabat en el Kótel Hama’araví (Muro de los Lamentos) un judío fue tiroteado por un árabe. Pocas horas más tarde, el Irgún disparó contra un árabe en el barrio de Rejavia en Jerusalén.

El 29 de junio, una banda de árabes atacó un autobús de la empresa Egged en la ruta Jerusalén-Tel Aviv, matando a un judío. Al día siguiente, otros dos judíos también fueron asesinados cerca de Karkur. Unas pocas horas más tarde, el Irgún llevó a cabo una serie de operaciones de represalia.

El 5 de septiembre, el Irgún respondió al asesinato de un rabino en su camino al Beit Knéset (casa de oración) en la Ciudad Vieja de Jerusalén, arrojando explosivos contra un autobús árabe que había salido de Lifta, hiriendo a dos pasajeros y un oficial de policía británico.

Hasta ese momento, sin embargo, esos actos no eran todavía parte de la política oficial formulada por el Irgún. No todas las operaciones anteriormente mencionadas recibieron la aprobación de la comandancia, ya que Jabotinsky no era partidario de este tipo de acciones en ese momento. Jabotinsky todavía esperaba establecer una fuerza armada judía reconocida que no tuviera que funcionar clandestinamente. Sin embargo, el fracaso, en su visión, de la Comisión Peel* y la renovación de la violencia por parte de los árabes provocó que el Irgún reconsidere su política oficial.

* Comisión Real Británica de Investigación, encabezada por Lord Peel, nombrada en 1936 para investigar las causas de los disturbios en el Mandato británico de Palestina después de la huelga general árabe de seis meses de duración en el mandato.



Incremento de las operaciones

El 14 de noviembre de 1937 fue un hito en la actividad del Irgún. A partir de esa fecha, el Irgún aumentó sus represalias. A raíz del aumento del número de ataques dirigidos contra los judíos, incluido el asesinato de cinco miembros de un kibutz, cerca de Kiriat Anavim (hoy kibutz Ma’alé Ha’Jamisha, el Irgún realizó una serie de ataques de represalia en diversos lugares de Jerusalén, matando a tiros a dos viandantes en Rejavia y a tres pasajeros de un autobús, además de herir a ocho personas más. ​ También se llevaron a cabo ataques terroristas en Haifa (disparos contra la población árabe del barrio Wadi Nisnas) y en Herzlía. La fecha se conoce como el día en que la política de autocontención (Havlagah) terminó o como “Domingo Negro”. Es entonces cuando la organización cambió totalmente su política, con la aprobación de Jabotinsky y la jefatura, para adoptar la política de “defensa activa” con respecto a las acciones del Irgún.

Los británicos respondieron con el arresto de miembros del Beitar y el Hatzohar como presuntos miembros del Irgún. Los tribunales militares fueron autorizados a actuar bajo “Tiempo de Reglas de Emergencia” e incluso con sentencias de pena de muerte para las personas. De esta manera Yehezkel Altman, un guardia de un batallón de Beitar en Najalat Izjak, barrio de Tel Aviv, disparó contra un autobús árabe, sin conocimiento de sus comandantes. Altman estaba actuando en respuesta a un tiroteo contra los vehículos de judíos en la carretera Tel Aviv-Jerusalén. Él confesó el hecho y posteriormente fue condenado a muerte, una sentencia que luego fue conmutada por una pena a cadena perpetua.

A pesar de las detenciones, los miembros del Irgún continuaron los combates. Jabotinsky prestó su apoyo moral a estas actividades. En una carta a Moshe Rosenberg (nacido en 1898 en Mariopol, en el Imperio ruso. Emigró a Eretz Israel en 1921 y partició en la defensa judía de Iafo) fechada el 18 de marzo de 1938 escribió:

Dígales: desde lejos colecciono y guardo, como preciosos tesoros, noticias acerca de sus vidas. Sé que los obstáculos no han impedido su espíritu y sé de sus acciones también. Estoy encantado puesto que he sido bendecido con estos estudiantes.

El Irgún continuó sus actividades, sin embargo, tras las órdenes de Rosenberg, se fueron reduciendo. Por otra parte, con la amenaza de los británicos de la pena de muerte para cualquiera que sea descubierto con posesión de armas. Todas las operaciones se suspendieron durante ocho meses. Sin embargo, la oposición a esta política aumentó gradualmente. El 17 de abril de 1938, el Irgún lanzó una bomba en una cafetería árabe y mató a una persona, dejando además seis heridos.​ También en abril de 1938, en respuesta a la matanza de seis judíos, en el que una mujer fue violada y descuartizada, los miembros del Beitar de la Brigada de Rosh Pina realizaron una misión de represalia sin el consentimiento de su comandante, según lo descrito por el historiador Avi Shlaim:

El 21 de abril de 1938, después de varias semanas de planificación, emboscaron a un autobús árabe en una curva de una carretera de montaña cerca de Safed. Tenían una granada de mano, un fusil y una pistola. Su plan era destruir el motor para que el autobús vuelque del lado de la carretera y todos los pasajeros resultaran muertos. Cuando el autobús se acercó, abrieron fuego contra él, pero la granada de Ben Yosef no detonó. El autobús entre gritos de sus aterrados pasajeros continuó el viaje.

A pesar de que el incidente terminó sin víctimas, los tres fueron capturados y uno de ellos, Shlomo Ben-Yosef, fue condenado a muerte. Manifestaciones en todo el país, así como la presión de las instituciones y personas como el Dr.Chaim Weizmann y el Gran Rabino del Mandato Británico, Yitzhak HaLevi Herzog, no redujeron su condena. Cartas de Shlomo Ben-Yosef escritas en hebreo fueron posteriormente encontradas:

Voy a morir y no lo siento en absoluto. ¿Por qué? Porque voy a morir por nuestro país.

Shlomo Ben-Yosef.

Después que un padre judío y su hijo fueran asesinados por vándalos árabes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 6 de junio de 1938, miembros del Irgún comenzaron una oleada de atentados con explosivos, dejando como saldo varios muertos y heridos. El 29 de junio de 1938 fue ejecutado Shlomo Ben-Yosef, convirtiéndose en el primer judío ahorcado por los británicos (se conoce como Olei Hagardom). El Irgún lo veneró después de su muerte y muchos lo consideraron como un ejemplo.

En vista de ello, debido a la ira del liderazgo del Irgún sobre la decisión de adoptar una política de autocontención hasta ese punto, Jabotinsky relevó de su cargo a Rosenberg y lo reemplazó por David Raziel que resultó ser el más destacado comandante del Irgún hasta Menájem Beguin. Jabotinsky al mismo tiempo instruyó al Irgún para poner fin a su política de autocontención, dando lugar a operaciones de ofensiva armada hasta el final de la Revuelta Árabe en 1939. En ese momento el Irgún montó alrededor de 40 operaciones contra la población civil árabe. El 5 de julio, una serie de ataques con bombas y armas de fuego contra viandantes y pasajeros de autobús dejaron 11 civiles árabes muertos en Tel Aviv, Iafo y Jerusalén.​ Al día siguiente, un miembro del Irgún colocó una bomba en el mercado de Haifa hecha con latas, explosivos y clavos, con resultado de 18 civiles árabes muertos y 38 heridos.​ El 16 de julio, otro miembro colocó un artefacto similar en el zoco de Jerusalén, causando la muerte a 10 personas e hiriendo a otras 31.​ Diez días después, un nuevo atentado del Irgún golpeó Haifa y mató a 27 civiles árabes, dejando además 46 heridos. El 26 de agosto, otro artefacto explosivo colocado en el zoco de Iafo mató a 24 personas e hirió a otros 35; el Irgún reclamó la autoría del atentado.

Estas acciones llevaron al Parlamento Británico a discutir los disturbios en el Mandato. El 23 de febrero de 1939 el Secretario de Estado para las Colonias, Malcolm MacDonald, reveló la intención de los británicos de cancelar el mandato y establecer un estado que preserve los derechos de los árabes y judíos. Esto causó una ola de disturbios y ataques de los árabes contra los judíos. El Irgún respondió cuatro días después con una serie de ataques contra autobuses árabes y otros sitios. Los británicos utilizaron la fuerza militar contra los manifestantes árabes y la última etapa de la revuelta de la comunidad árabe degeneró en una serie de guerras internas entre bandas rivales.

Los ataques contra la población civil árabe continuaron en la primavera y el verano de 1939. El 29 de mayo, el Irgún voló un cine en la ciudad de Jerusalén; cinco espectadores murieron y otros 18 resultaron heridos.​ El 20 de junio tuvo lugar uno de sus atentados más sangrientos: cargaron un burro con explosivos y lo introdujeron en el mercado de Haifa, matando a un total de 78 personas. Entre junio y julio de 1939, el Irgún mató a docenas de personas por toda Palestina cuyo único crimen era, según el propio Irgún declaró, ser árabes.



Durante el mismo período

En realidad, las operaciones armadas contra los árabes fueron acciones realizadas en grupos pequeños o incluso individuales de miembros del Irgún. La mayor parte del Irgún participó durante este tiempo en la protección y defensa de los asentamientos. A fines de la década del 30, el Irgún estaba compuesto principalmente por jóvenes del Beitar (a partir de sus ramas o a través de sus brigadas de trabajo), miembros del Hazohar y de la Unión Nacional de Trabajadores, además de jóvenes pertenecientes a la agrupación Macabi, miembros del grupo religioso juvenil “Alianza de los Hasmoneos”, y estudiantes de los sindicatos nacionales Yavneh, Yodfat y Elal. En algunos lugares, incluidos los asentamientos de Samaria, Sharón y el sur de Judea estas fueron las principales fuerzas defensivas. En algunas zonas las fuerzas del Irgún, en cooperación con miembros de la Haganá, colaboraron en la defensa de asentamientos en proceso de construcción, como en la fundación de Tel Zur (ahora conocido como Even Iehuda) y granjas de Torre y trinchera del Beitar.

Al mismo tiempo, el Irgún se estableció también en Europa. El Irgún creó células clandestinas que participaron en la organización de convoyes de Aliá. Las células se componían casi en su totalidad de miembros del Beitar y su principal actividad era el entrenamiento militar de preparación para la emigración a Eretz Israel. Se crearon lazos con las autoridades polacas quienes dieron cursos donde los comandantes del Irgún fueron entrenados por oficiales polacos en avanzados asuntos militares, como la guerra de guerrillas y otras tácticas de guerra. Abraham Stern se destacó en la organización de células en Europa. En 1937 las autoridades polacas comenzaron a enviar gran cantidad de armas de forma clandestina. El envío de pistolas, rifles, explosivos y municiones se detuvo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Otro ámbito en el que el Irgún operaba fue en la formación de pilotos entrenados en la escuela de vuelo en Lod, lo que más tarde serviría en la Fuerza Aérea durante la futura guerra de la independencia.

Hacia finales de 1938 hubo progresos en el alineamiento y armonización de las ideologías del Irgún y la Haganá. Muchos se tomaron la libertad de ilusionarse de que un Estado judío pronto existiría en esa tierra dividida. La Haganá fundó Pum, una unidad de operaciones especiales, que llevó a cabo operaciones armadas, tanto en respuesta a la violencia árabe, como también con finalidad preventiva. Estas operaciones continuaron en 1939. Por otra parte, la oposición en el seno del Ishuv en relación con la inmigración ilegal disminuyó significativamente, por lo que la Haganá comenzó a transportar judíos al Mandato alquilando buques, como el Irgún había realizado en el pasado.



Primeras operaciones contra los británicos

La publicación del Libro Blanco de MacDonald en mayo de 1939 trajo consigo nuevos edictos que estaban destinados a conducir a una solución más equitativa entre judíos y árabes. Sin embargo, fue considerada por muchos críticos como una consecuencia negativa para el desarrollo continuo de la comunidad judía. Los principales edictos fueron la prohibición de vender tierras a los judíos y minúsculas cuotas para la inmigración judía. Todo el Ishuv estaba furioso por el contenido del Libro Blanco. Hubo manifestaciones contra el Libro Blanco y fue conocido como el “papel traicionero” porque era visto como la última traición de los británicos a los judíos, así como el final de su deseo de establecer una patria judía en la Tierra de Israel tal como lo habían prometido en la Declaración Balfour.

El Irgún comenzó a sabotear las infraestructuras estratégicas británicas, como las instalaciones de electricidad, la radio y las líneas telefónicas. También comenzó a dar a conocer sus actividades y sus objetivos. Esto se hizo a través de anuncios de la calle, los periódicos y la estación de radio clandestina “Kol Sion HaLochemet”. Los británicos respondieron con numerosas detenciones de miembros del Beitar y Hatzohar, algunos de los cuales fueron torturados para obtener información sobre el Irgún. El Irgún advirtió que ese tipo de actividades daría lugar a una respuesta severa. El 26 de agosto de 1939 el Irgún publicó una sentencia de muerte contra Ralph Krans, un oficial de policía británico que, como jefe del Departamento de Asuntos Judíos de la Policía Secreta, había torturado a un número de jóvenes miembros de la organización clandestina. Krans y otro oficial británico de la policía secreta fueron eliminados por medio de una explosión de minas ocultas por el Irgún.

Los británicos aumentaron sus esfuerzos contra el Irgún. Como resultado de esta política, David Raziel, comandante del Irgún en ese momento, fue detenido el 19 de mayo. El 31 de agosto la policía británica detuvo a varios miembros en medio de una reunión en la sede del Irgún. El 1 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial.

