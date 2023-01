El Irgún en la Guerra de Independencia de Israel – Parte 7 (última)

1 enero, 2023

Las Naciones Unidas llegaron a la conclusión de poner fin al Mandato Británico y con opinión mayoritaria de dividir la zona situada al oeste del río Jordán entre un Estado Judío y un Estado árabe.

El 29 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de poner fin al mandato y el establecimiento de dos estados en la región (Plan de Partición). Al día siguiente los árabes comenzaron a atacar a la comunidad judía, comenzando así la primera etapa de la Guerra de Independencia de Israel. Los primeros ataques contra la población del Ishuv se produjeron en los barrios judíos de Jerusalén, dentro y alrededor de Iafo, Bat Iam, Holón y en el barrio Ha’Tikva de Tel Aviv.

Durante la Guerra de Independencia de Israel las fuerzas del Irgún participaron en numerosos frentes, como la conquista de Iafo y la defensa del barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En el otoño de 1947 los miembros del Irgún eran aproximadamente 3000 personas. El objetivo de la organización, en ese momento, era la defensa de los asentamientos situados entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo por el bien del futuro Estado Judío y en prevención de que la Legión Árabe intente cumplir su promesa de destruir a la comunidad judía. El Irgún se convirtió casi en una organización abierta, estableciendo bases militares en Ramat Gan y Petaj Tikva. También reclutó abiertamente, por lo que aumentó significativamente el número de sus tropas. Durante la guerra, el Irgún combatió junto al Lehi, el Palmaj y la Haganá en las batallas contra los ataques de los países invasores árabes. En un primer momento la Haganá mantuvo una política defensiva, como lo había hecho hasta entonces, pero después del incidente del Convoy 35* abandonó por completo su política de moderación.

* El Convoy de los 35 se refiere a 35 soldados de la Haganá que resultaron muertos durante un intento de reabastecimiento de alimentos a los judíos de los kibutzim de Gush Etzion el 16 de enero de 1948, después de que una serie de convoyes habían sido atacados durante la primera etapa de la Guerra de Independencia de Israel.

El Irgún comenzó a llevar a cabo misiones de represalia, como lo había hecho bajo el comando de David Raziel. Pero al mismo tiempo, publicó anuncios llamando a los árabes a que depongan las armas y que mantengan un alto el fuego. Sin embargo, los mutuos ataques continuaron. Vándalos árabes atacaron y asesinaron a 41 civiles judíos. El 1 de enero de 1948 el Irgún ingresó en Iafo y comenzó el asalto a la ciudad. Sus hombres entraron a la ciudad camuflados como soldados británicos; posteriormente hubo enfrentamientos en Beit Nabala, una base donde se estacionaban muchos combatientes árabes.

El 9 de abril, aproximadamente 120 miembros del Irgún y el Lehi comenzaron una operación para capturar la aldea Deir Yasin que dominaba un extremo de la sitiada Jerusalén. La aldea había firmado un acuerdo de no beligerancia con el vecino asentamiento judío de Givat Shaul. ​ Durante la operación, que acabaría conociéndose como la masacre de Deir Yassin, los combatientes del Irgún se enfrentaron con militantes árabes que, mientras huían, realizaban sus disparos escudados entre los civiles. La organización, finalmente, fue acusada de realizar un ataque deliberado contra civiles árabes en la aldea de Deir Yassin, en la cual, según el historiador israelí Benny Morris, perecieron entre 100 y 110 civiles. Coincide esta versión con la de la delegación del Reino Unido,​ así como la del representante de la Cruz Roja Jacques de Reynier.​ Por su parte, la Agencia Judía, otros representantes de la Cruz Roja, The New York Times y el doctor Hussein al-Khalidi, portavoz del Alto Comité Árabe, dieron la cifra de 245 civiles masacrados, aunque los historiadores palestinos rebajaron esta cifra hasta los 107, ​ entre los que se encontraban 30 bebés.​ Un informe de la propia Haganá describió la masacre: “La conquista de la aldea fue llevada a cabo con enorme crueldad. (…) Familias enteras -mujeres, ancianos, niños- fueron asesinados. (…) Algunos de los prisioneros trasladados a centros de detención, incluidos mujeres y niños, fueron asesinados con saña”. Otros prisioneros fueron exhibidos en una marcha triunfal en el centro de Jerusalén.

Otra versión afirma, 50 años después de la independencia de Israel, cómo Hazam Nusseibi, que trabajaba para el Palestine Broadcasting Service en 1948, reconoció que el líder árabe palestino Hussein Khalidi le ordenó fabricar las supuestas atrocidades. Abu Mahmud, un residente de Deir Yassín, le dijo a Khalidi en 1948 «no hubo ninguna violación», pero Khalidi replicó, “tenemos que decir esto, para que los ejércitos árabes vengan a liberar a Palestina de los judíos”. Nusseibi le dijo a la BBC 50 años después: “Éste fue nuestro mayor error. No nos dimos cuenta de cómo reaccionaría nuestro pueblo. Tan pronto como oyeron que las mujeres habían sido violadas en Deir Yassín, los palestinos huyeron aterrorizados”.

Durante la operación en la aldea, murieron cinco miembros del Irgún y otros 40 resultaron heridos. Este incidente provocó una oleada de pánico entre la población civil palestina y tuvo gran importancia en el éxodo de la mayoría de la población árabe de Palestina hacia Gaza y Cisjordania o hacia otros países árabes. Cuatro días después, el 13 de abril, los árabes como respuesta atacaron un convoy médico rumbo al Hospital Hadassah compuesto de camiones, ambulancias, autobuses y vehículos militares acorazados.​ Alrededor de 77 médicos, enfermeras, escoltas de la Haganá, niños y otros civiles judíos fueron masacrados, y sus cadáveres luego mutilados o descuartizados.

El Irgún cooperó con la Haganá en la conquista de Haifa, mientras que seguía actuando de forma independiente en la conquista de Iafo. El 25 de abril, alrededor de 600 combatientes adicionales salieron de la base del Irgún en Ramat Gan hacia Iafo para aportar más refuezos a la contienda, librando una difícil batalla en toda la zona, donde el Irgún tuvo que enfrentar tanto la resistencia de los árabes, así como la intervención de los británicos. Bajo el comando de Amichai «Guidi» Faglin, el oficial en jefe de operaciones del Irgún, se capturó el barrio de Manshiya, que amenazaba la ciudad de Tel Aviv. Treinta miembros del Irgún resultaron muertos en combate. Los británicos exigieron la evacuación de la ciudad recién conquistada, sin embargo, el Irgún había acordado previamente con la Haganá que la presión británica no daría lugar a la retirada de Iafo y que la custodia de las zonas capturadas sería entregada a la Haganá. La ciudad cayó finalmente el 13 de mayo después que las fuerzas de la Haganá entraron en la ciudad y se hicieron con el control del resto de la ciudad. Las batallas en Iafo constituyeron una gran victoria para el Irgún. Esta operación fue la más grande en la historia de la organización. Esta fue la primera ocasión en que el Irgún combatió directa y convencionalmente contra las fuerzas británicas, reforzados con armamento pesado.



Disolución de la organización

La definitiva integración de la mayoría de los miembros del Irgún dentro de las Fuerzas de Defensa Israelíes (Tzáhal) fue anunciada por Menájem Beguin a fines de mayo de 1948, excepto en Jerusalén (ciudad que se encontraba bajo un gobierno militar, todavía no incorporado formalmente al Estado hebreo). Sus unidades de Jerusalén al fin fueron disueltas en el mes de septiembre, obedeciendo a un ultimátum del ejército israelí. Posteriormente Beguin transformó su milicia en un partido político, el Herut* (Libertad).

* El Likud se formó de la unión del Free Center (partido liberal), La’am y Gahal en preparación de las elecciones de 1973. Más tarde se fusionó con el partido de derecha Herut para formar una fuerza derechista israelí. Rápidamente se convirtió y continúa siendo el partido conservador de mayor relevancia en Israel.

