El hombre que frenó la bomba atómica que planeaba Hitler: noches en cuevas heladas y sólo una brújula como arma

Joachim Rønneberg había huido de Noruega tras la ocupación alemana. Se alistó en las Fuerzas Especiales británicas y volvió a su país para la misión más riesgosa de su vida



Por Mariano Jasovich



En Ålesund, un pequeño puerto noruego en el Mar del Norte, la nieve lo cubría todo durante gran parte del año. Los inviernos eran puro silencio. Muy pocos se animaban a recorrer las calles blancas. Apenas algunos perros. Allí nació Joachim Rønneberg en 1919, en una familia donde la disciplina era su principal legado.

Joachim Rønneberg



Su padre, Alf, venía de la Armada noruega. Su abuelo, un comerciante prominente, había fundado un periódico local. La familia era respetada en la localidad. Joachim fue el cuarto de cinco hermanos. Desde pequeño, más que los libros, le interesaban los mapas. Aprendió a esquiar en las pendientes abruptas que rodeaban su ciudad natal. En primavera, cuando la nieve comenzaba a derretirse, subía a las colinas con apenas una mochila y un poco de pan duro.



Vivir en la nieve

-Tenés que estar listo para correr con lo que llevás puesto- le decía su padre antes de dejarlo salir a explorar.



Era un joven callado, de gestos firmes y mirada pálida. Estudió para ser topógrafo. A los veinte años ya podía leer el terreno como un libro abierto. Podía decir cuántos minutos tomaría cruzar un valle, dónde anidarían los cuervos y por dónde se colaría el viento. Talento que, sin saberlo, lo preparaba para una misión que aún no existía.



Todo cambió un día de abril de 1940, cuando la Wehrmacht alemana invadió Noruega. Joachim escuchó la noticia en la radio. Los nazis habían desembarcado primero en el puerto de Narvik, luego llegaron hasta Oslo, la capital del país. Las tropas de Adolf Hitler se desplegaron por todas las montañas heladas y los fiordos. Noruega empezó a formar parte de ese imperio que construía el führer en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El país cayó en cuestión de días. La monarquía huyó. El gobierno fue reemplazado por Vidkun Quisling, un títere de Hitler.



Joachim tenía una bicicleta y una decisión. Escapó hacia el este, cruzó a pie la frontera con Suecia. De allí se embarcó hacia el Reino Unido. Llegó a Escocia en un barco de carga. Allí, en el exilio, se presentó como voluntario ante los servicios británicos. Lo aceptaron. Su formación como montañista, su fluidez en alemán, su compostura glacial: todo lo volvía útil.



Ingresó al Special Operations Executive (SOE), una unidad secreta creada por Winston Churchill para “poner a Europa a arder”. Lo entrenaron durante meses en sabotaje, demolición, criptografía, supervivencia en clima extremo. Aprendió a usar explosivos como quien aprende a tocar el piano: con precisión y oído. Era uno de los pocos soldados capaces de desplazarse de noche entre glaciares, sin hacer ruido y sin dejar huellas. Un verdadero agente preparado para infiltrarse en terreno enemigo. Años más tarde diría:



—No fui elegido por ser valiente. Fui elegido porque sabía leer un mapa.



Cómo frenar la bomba de Hitler

En 1942, los británicos habían descubierto que en Vemork, Noruega, una planta industrial producía agua pesada —óxido de deuterio— esencial para estabilizar reacciones nucleares. Los nazis la necesitaban para construir una bomba atómica. Si el Tercer Reich conseguía dominar la fusión, el curso de la guerra podía cambiar para siempre. Los Aliados sólo tenían una opción: destruir esa planta.



El plan original, llamado “Operación Freshman”, fracasó. Dos planeadores británicos se estrellaron. Todos murieron o fueron capturados. Los nazis ejecutaron a los sobrevivientes. El SOE decidió entonces encargar la tarea a noruegos entrenados. Joachim Rønneberg, con 23 años recién cumplidos, fue elegido para liderar la nueva operación llamada Gunnerside.

Los nazis habían ocupado Noruega al inicio de la Segunda Guerra Mundial

Los seis hombres del equipo cayeron en paracaídas sobre las montañas del sur de Noruega a fines de enero de 1943. Era pleno invierno. Las temperaturas llegaban a -30°C. Durante semanas se refugiaron en una cabaña oculta en la nieve. Allí se alimentaron de avena congelada y jamón seco. Vivían como lobos, se movían en las sombras.



-Cada sonido podía ser una patrulla. Cada huella, una sentencia de muerte- diría más tarde uno de sus compañeros, Knut Haukelid.



El riesgo de la operación

El 27 de febrero, Rønneberg y sus hombres se deslizaron por la garganta del río Måna. Escalaron un acantilado de hielo, cruzaron un puente abandonado y entraron en los sótanos de la planta de Vemork. Joachim cargaba consigo una bolsa con explosivos plásticos y un par de alicates. Tenían 30 minutos. Él redujo el temporizador a la mitad.



-No quería arriesgarme a que alguien los viera salir y desactivara las cargas- explicó después.



No dispararon una sola bala. No mataron a nadie. Volaron los tanques de agua pesada y salieron sin ser detectados. Caminaron 400 kilómetros con sus esquíes-Se ocultaban en los bosques nevados, cuevas y en casas de aldeas que habían sido abandonadas por la guerra. El grupo se dispersó. Rønneberg cruzó la frontera a Suecia y desde allí volvió a Londres.



El sabotaje fue un éxito absoluto. Churchill lo calificó como “una de las operaciones más brillantes del conflicto”. Los nazis intentaron reconstruir la planta. En 1944, los Aliados hundieron el ferry Hydro, que transportaba el nuevo cargamento de agua pesada hacia Alemania. La carrera nuclear nazi quedó enterrada en el fondo del lago Tinnsjå



El final de la Segunda Guerra Mundial

Rønneberg volvió a Noruega al finalizar la guerra. En Oslo nadie lo reconocía. En su ciudad natal, lo recibieron como a un primo que se había ido a estudiar lejos. No pidió homenajes. No escribió libros. No fue a la televisión.



En su casa guardaba las botas con las que había cruzado Noruega esquiando, y los esquís, marcados por el tiempo como una herida seca. No los mostraba. No los mencionaba. Pero no se deshacía de ellos.



Durante décadas, Joachim Rønneberg no habló de la noche en Vemork. Tampoco mencionaba el frío extremo ni el traqueteo de las botas sobre el hielo. Vivía como si esa parte de su vida hubiera sido otra encarnación.



Trabajó como reportero para la radio estatal NRK, donde editaba programas de historia y crónicas locales. Le gustaba la pesca, las caminatas y las novelas de espionaje —aunque decía que la realidad siempre era menos elegante que la ficción. Vivió solo. Nunca se casó. No tenía hijos.



Recién en los años 80, cuando los últimos miembros de su unidad comenzaron a morir, aceptó hablar. Visitaba escuelas. Respondía preguntas. Era conciso, casi seco. No buscaba emoción.



-La guerra es una mierda. No es cine. No es patriotismo. Es frío, hambre y miedo- dijo en una entrevista en 2003.



En las charlas con estudiantes no contaba anécdotas. Hablaba de la importancia de las decisiones individuales frente al totalitarismo. De la necesidad de educar. De cómo una democracia puede morir en silencio si nadie la defiende.



-En 1940, Noruega pensó que la guerra no le iba a tocar. Y cuando llegó, ya era tarde- advertía.



Lo invitaban a programas de televisión, a festivales de historia, a homenajes oficiales. Iba solo a los escolares. No le gustaba que lo llamaran héroe.



Las lecciones de Joachim

-Un héroe es alguien que no tiene miedo. Yo tenía miedo todo el tiempo.



Durante años, rechazó propuestas para publicar sus memorias. Finalmente, aceptó colaborar con un libro de historia oral en 2009. En sus últimos años, ya con bastón y voz débil, seguía visitando liceos rurales.



-No vine a hablarles del pasado. Vine a preguntarles cómo van a actuar cuando les toque a ustedes.



El 21 de octubre de 2018, Joachim Rønneberg murió mientras dormía en su casa en Ålesund. Tenía 99 años. Las banderas en Noruega ondearon a media asta. El primer ministro, Erna Solberg, lo llamó “un verdadero patriota, un hombre de valores”. El Ejército realizó un pequeño acto. Los diarios de todo el mundo contaron su historia. Pero él no estaba ahí para escucharla.



Lo que dejó no fue un monumento. Fue una lección. Joachim Rønneberg, el joven de esquíes silenciosos, había detenido un imperio con explosivos de menos de 3 kilos y una brújula.



Fuente: INFOBAE