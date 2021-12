El hielo ya se usa para almacenar energía solar para aires acondicionados

5 diciembre, 2021

Nostromo de Israel creó un ladrillo helado que se puede instalar en sitios comerciales e industriales para refrigerar los espacios de forma sustentable.

Por Abigail Klein Leichman

El almacenamiento de energía solar entre el atardecer y el amanecer es uno de los desafíos energéticos más importantes y para superarlo la startup Nostromo Energy de Israel decidió usar una sustancia poco probable para la tarea: el agua.

El dispositivo IceBrick modular de Nostromo -que puede ser instalado en el techo, sótano o las paredes de edificios de comercios e industriales, almacena energía en cápsulas de hielo y la dirige al enfriamiento del espacio comercial que representa hasta el 45 por ciento de la demanda mundial de energía en las horas pico.

El activista social Yaron Ben Nun, fundador y director de tecnología de la compañía, le contó a ISRAEL21c en Español que las baterías de iones de litio son la tecnología predominante para almacenar energía solar y garantizar la estabilidad de la red.

“Sin embargo, estos o no pueden ser una solución duradera para la red porque habrá montañas de residuos de litio, algo que no es fácil de tratar. Debemos contar con tecnología limpia y sostenible”, explicó.

El IceBrick de Nostromo. Foto cortesía de Nostromo

Ben Nun, que se describió a sí mismo como un “adicto al aire acondicionado”, es electricista capacitado con experiencia en gestión y conservación de la energía.

Una investigación suya reveló que el hielo es un material seguro y eficaz para retener energía. Y que es sustentable, ya que ese agua se puede congelar y derretir una y otra vez.

“Cada día al caer la tarde, la red pierde megavatios y eso exige enormes cantidades de almacenamiento. Con tan solo congelar el agua nos podemos ocupar del 45 por ciento de la carga en la red. No he sido el primero en pensar en esta idea pero este tipo de sistemas no se ve en todos lados ya que abunda la ingeniería y el rendimiento deficientes”, añadió Ben Nun.

Yaron Ben Nun, fundador y director de Tecnología de Nostromo. Foto: Mark Nomder

En 2016, Ben Nun reunió inversiones de familiares y amigos y empezó a desarrollar una nueva celda de almacenamiento de energía para el mercado comercial que podría superar estos inconvenientes.

Sobre eso, declaró: “Diseñamos una celda con altas propiedades de eficiencia, profundidad de descarga y estabilidad”.

Así funciona: un cuerpo enfriador carga la matriz IceBrick haciendo circular anticongelante a menos de tres grados centígrados.

El enfriador usa electricidad de bajo costo o excedente de la red en horas de menor actividad o de recursos renovables.

Haz un recorrido virtual por el sistema: https://ths.li/2Z9lro

“Vivimos hoy una época muy extraña y magnífica y creemos que nuestra tecnología es una herramienta esencial para que aquellos que toman las decisiones mitiguen los enormes desafíos que se nos avecinan”, indicó el directivo.

Proyectos locales y en EEUU

La compañía tiene proyectos de investigación y desarrollo con empresas como Royal Dutch Shell y la Corporación de Electricidad de Israel Electric, y asociaciones con sendos emprendimientos de ingeniería en EEUU.

En febrero pasado, Mayo A. Shattuck III, presidente del gigante energético Exelon de EEUU, anunció una inversión personal de 500.000 dólares en Nostromo.

Dos meses después, la compañía informó acerca de un acuerdo de 20 años con Hilton Beverly Hills para instalar un sistema de 1,5 megavatios que de servicio tanto al Hilton como al Waldorf Astoria que se encuentra a su lado.

Por su parte, Ilana Shoshan, directora general de las operaciones de Nostromo en costa oeste de EEUU, explicó que en California las empresas de servicios públicos a se ven a veces obligadas a realizar cortes de energía continuos que afectan a cientos de miles de hogares y tiendas durante las horas pico de verano.

Según Shoshan, el amplio despliegue de los sistemas de Nostromo en edificios comerciales e industriales puede ayudar a prevenir esa compleja situación.

Nostromo también firmó un acuerdo con Sandstone Properties para la construcción de un sistema de 900 kilovatios en un edificio de oficinas de Los Ángeles; y un memorando de entendimiento con Westfield, uno de los mayores propietarios y operadores de centros comerciales de EEUU, para instalar sistemas en sus instalaciones.

En junio de este año, Nostromo completó una fusión con Somoto – compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Tel Aviv- y en el proceso recaudó unos 13,6 millones de dólares.

Un mes más tarde, un IceBrick fue instalado en el techo de Medinol, un desarrollador y fabricante de stents cardíacos cuya fábrica está en Jerusalén.

El sistema de 600 kilovatios cuenta con 48 celdas de hielo encapsulado conectadas al enfriador de carga para dar respaldo crítico al sistema de enfriamiento de los cuartos asépticos de Medinol.

Programas piloto en más de 20 países

Nostromo afirmó que, gracias a la aceptación de la solución en la aceleradora Anheuser-Busch InBev 100+, hoy tiene hoy la oportunidad de probar su solución en unos 20 países.

Es que la empresa consiguió uno de los 36 lugares -entre 1.300 solicitantes -en la cohorte 2021 de la aceleradora lanzada en 2018 con el fin de cumplir con los objetivos de acción climática que requiere el planeta.

A principios de 2021 Coca-Cola, Colgate Palmolive y Unilever se unieron para financiar y probar la innovación sustentable en sus cadenas de suministro.

La empresa busca demostrar cómo el IceBrick podría acelerar la integración de la energía renovable, reducir las emisiones de carbono y permitir la carga de vehículos eléctricos en las instalaciones corporativas de AB Inbev.

Los datos sobre el uso de energía y las demandas de refrigeración se recopilarán y analizarán en diferentes sitios.

“Juntos nos esforzamos para potenciar la adopción de soluciones sustentables. Y lo hacemos a través de la financiación y la aceleración de geniales innovaciones que cambiarán el mundo al hacer que todos nuestros negocios sean más verdes a escala global”, indicó Carolina García, directora de innovación y sustentabilidad global de la aceleradora.

Fuente: ISRAEL21c